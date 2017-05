Foo Fighters y Green Day encabezan Corona Capital 2017

TORREÓN, COAH.-

A través de redes sociales, el festival Corona Capital dio a conocer su cartel en el que figuran las bandas de rock Foo Fighters y Green Day.

El festival musical se llevará a cabo el próximo 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El cartel muestra a diversas bandas que harán aparición en los diferentes escenarios:

Foo Fighters, Green Day, Phoenix, The XX, PJ Harvey, Elbow, The Shins, Grizzly Bear, Cage The Elephant, Boyze Noize, Cold War Kids, Maximo Park, Metronomy, The Drums, Gorgon City, Banks & Steelz, Mogwai, Daughter, Khelani, DJ Mustard, Japandroids, Crystal Fighters, You me At Six, Grouplove, Bakermat, Angel Olsen, Sampha, Mystery Jets, Daya, The Sounds, Circa Waces, Lido, Wild Belle, Whitney, Jain, Honne, Parson James, Lany, The Japanese House, Rafferty, Cherry Glazer, Palmistry, Tennyson, Anika, Joseph, Oliver y Shy Girls.

La pre-venta de los boletos se realizará este 14 y 15 de mayo, mientras que la venta general se llevará a cabo el 17 del mismo mes.

Desde temprana hora, comenzaron a circular rumores, que fueron confirmados la noche del miércoles.