'Chepo' se niega a dar la serie por perdida

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH. - José Manuel de la Torre se niega a dar por finiquitada la serie ante los Diablos Rojos de Toluca y aspira al espíritu combativo de sus jugadores, además de las circunstancias que puede ofrecer el futbol, para poder llevar a los Guerreros hacia las semifinales del torneo.

El estratega de los albiverdes lamentó el resultado negativo ante los escarlata, pero fue enérgico al señalar que no dejarán de luchar por conseguir revertir la serie: "nosotros nos podemos equivocar, podemos errar un pase, algún autogol o lo que sea, pero lo que no podemos es bajar los brazos. El que baja los brazos aquí, está fuera automáticamente, esto lo marca la Comarca Lagunera, así como nos ganaron, así también podemos ganar nosotros, hay muchas cosas que pueden pasar en un solo partido de futbol, pero es muy claro que el jugador que no deje todo en la cancha, no va a ser parte del grupo", sentenció.

Para "Chepo" de la Torre, sus jugadores no estuvieron faltos de actitud o sacrificio, simplemente tuvieron un mal partido, marcado por equivocaciones que pudo haber provocado el buen accionar del Toluca: "creo que el equipo hizo un buen esfuerzo, estuvimos erráticos, mucho provocado por el buen accionar del rival y eso a veces aparenta que al equipo le pudo faltar entusiasmo, ganas o como le quieras llamar, pero no es así, también hay que darle mérito al rival", aseguró.

José Manuel no considera que la falta de dos jugadores titulares pudiese haber sido la clave de la derrota albiverde, ya que todos los integrantes del plantel han mostrado un nivel más que aceptable: "venían haciendo un buen trabajo los jugadores que estaban participando como titulares, pero también venían trabajando bien los que estaban detrás, apretando a sus compañeros a que mantuvieran ese nivel, en la Copa lo hicieron bien hasta cierto punto, la competencia interna nos ayuda a tener el mejor nivel del equipo, por eso confío en todo el plantel con el que contamos", aseguró.

Tras la contundente derrota, los jugadores santistas no se encuentran con el mejor ánimo, por lo que su entrenador tratará de recuperarlos en lo psicológico y después en lo deportivo: "el vestidor cuando no se gana, cuando se tiene un resultado así en casa, con las aspiraciones que tienes, es normal que esté "apachurrado", la estrategia cambia desde el momento en que cambian jugadores, cambian las circunstancias, es liguilla, ya no es un torneo normal, es diferente y cambia todo", analizó.

Como un partido prácticamente perfecto para su equipo, calificó Hernán Cristante al disputado anoche por sus Diablos.

El debutante estratega de los "Choriceros", confesó que nunca se esperó conseguir una ventaja tan holgada, aunque no adelanta vísperas y es cauteloso respecto al boleto para las semifinales: "me quedo obviamente contento con el funcionamiento del equipo, todo salió muy bien, nunca esperas llevarte una ventaja de 4 a 1 en esta cancha, es muy complicada, contra un equipo que defiende bien, pero hoy las cosas salieron redondas, pero la sensación que te deja el futbol mexicano, en mi experiencia me indica que no te puedes confiar, pensar que ya estamos en la siguiente fase sería un error".

José Manuel de la Torre aseguró que Santos puede revertir la serie en el Nemesio Díez. (Ramón Sotomayor)