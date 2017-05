Le tiran el rollo a las mamás laguneras

Jueves 11 de may 2017, 6:58am

LERDO, DGO.-

Las madres de La Laguna de Durango y de Coahuila no se pueden quejar ya que han celebrado a lo grande su fecha a través de diversos eventos.

Torreón las festejó con Mijares; Gómez Palacio con la Sonora Tropicana y Dulce y Lerdo no podía quedarse atrás ya que anoche les puso la fiesta con la Banda Recoditos, una de las agrupaciones consentidas de la región.

El concierto tuvo lugar sobre el bulevar Miguel Alemán a la altura de la Unidad Deportiva. Las invitadas de honor llegaron desde las 18:00 horas con todo y sol, varias de ellas llevaron sombrillas.

"Me gustan mucho Los Recoditos, los vi hace unos años cuando vinieron con la Banda MS a la Feria de Torreón, los conocí por la rola Ando bien pedo", dijo entre risas a El Siglo de Torreón la señora Gudelia López, quien acudió con dos de sus hijas.

A las 8:00 de la noche empezó el espectáculo con la presencia de la Dinamita de Monterrey. Sus integrantes entregaron gran parte de su repertorio musical.

Frente al entarimado se encontraban las chicas que conforman el club oficial de Los Recoditos de nombre "Voy a pistear". Cuando la agrupación irrumpió, no pudieron ocultar su emoción, gritaban eufóricas y lo mismo ocurrió con las madres ubicadas en las primeras filas.

Siendo las 9:15 de la noche, la banda inició el recorrido de sus hits. Ando bien pedo fue uno de los primeros que sonó.

A lo largo de la velada cantaron decenas de melodías entre ellas Me está gustando, Me sobrabas tú, Pistearé y su reciente sencillo Me está tirando el rollo.

Antes de salir al escenario, Los vocalistas de la agrupación ofrecieron una breve conferencia de prensa en la que anunciaron que en unos días darán conocer el primer corte de su siguiente álbum de estudio.

A bailar. Los Recoditos interpretaron sus grandes éxitos, con los que pusieron a bailar a las consentidas del hogar en su día.