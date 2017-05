Proponen mejores telenovelas

Jueves 11 de may 2017, 3:52am

OAXACA, Oax.- "Tenemos una luz inglesa", dice Héctor Bonilla mientras mira el cielo oaxaqueño. El actor está en su faceta de director de escena, dando órdenes, señalando y platicando con los actores sobre cómo quiere capturar el momento.

En el corazón del centro oaxaqueño, el Jardín Etnobotánico abrió sus puertas a la producción de Juan Osorio y sus más de 150 personas que están en el estado para grabar escenas de la telenovela Mi marido tiene familia.

Las cámaras van de aquí para allá mientras los cuidadores hacen hincapié en cómo deben de cuidar la flora del lugar. El calor está bueno y no hay mucha sombra, sin embargo, todos tienen algo que hacer: unos están con las maquillistas, otros posan para las fotos y otros tantos ensayan las escenas.

Según Héctor Bonilla es el momento de sofisticar las telenovelas...

"Televisa es una empresa que se ve compelida a competir, la aparición de Netflix lo obliga a competir y por eso tenemos que sofisticar el producto y en eso estamos. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un producto competitivo internacionalmente y con un rango de abarcar más audiencias", dice Bonilla.

Mientras Daniel Arenas y Zuria Vega ensayan sus escenas; Rafael Inclán, René Casados, Jessica Coch, Gaby Platas y hasta Yahir esperan su turno.

La telenovela saldrá al aire el próximo 5 de junio a las 20:30 horas por Las Estrellas. Para la producción y los actores el escenario del estado del mole negro y las tlayudas se convierte en un personaje mismo dentro de la trama.

"Es un escenario para vender internacionalmente; cantera verde y cálidos paisajes para desarrollar una historia ambigua entre la comedia y el drama", detalla Bonilla.

Estas son las primeras escenas en las que Yahir convive con la mayoría del elenco; su personaje de Xavi Galán tiene muchos momentos especiales, pero en soledad, pues padece depresión.

"Es un músico que está viviendo un momento muy difícil en donde lo ha perdido todo, su disquera, su dinero y se siente perdido, tengo muchas escenas en mi cuarto y hasta ahora convivo con mis compañeros", cuenta.

ARCHIVO

Lo urbano es una moda

A través de su incorporación a la televisora de San Ángel, Yahir podrá desarrollar más su faceta musical, que incluirá dos temas para la telenovela. "No haré música urbana, sí será más rítmico y movido, nos alejaremos un tanto de la balada, pero creo que hasta ahí llegaremos con ese sonido", dijo.

El exacadémico confesó que sí ha tenido altibajos a lo largo de carrera de 15 años, pero puntualizó que nunca al grado de su personaje: "Nunca me he deprimido. Sí he tenido momentos difíciles pero soy muy optimista".

Labor. Héctor Bonilla es el director de escena de la nueva novela de Osorio, Mi marido tiene familia.