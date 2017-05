De los piquetes de ojos y patadas por debajo de la mesa entre las distintas fuerzas opositoras, ahora hemos pasado en las campañas electorales de Coahuila a la política de bloques. Y es que esta semana los equipos de campaña de los suspirantes no oficiales han andado muy activos intentando vender la idea de que casi está amarrado un bloque opositor, claro, cada quien poniendo a su gallo al frente del mismo. El más movido es el morenista Armando Guadiana, quien siguiendo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, que ha urgido a las fuerzas opositoras izquierdistas a decidir que si quieren alianza en 2018 empiecen por declinar a favor de sus candidatos. Pero los observadores más avezados de la cosa pública dicen que estos movimientos bajo las aguas o con versiones no confirmadas de supuestos acuerdos lo único que reflejan es que no hay en realidad nada concreto, al menos en Coahuila.

Y la prueba más fehaciente de ello es que, mientras don Armando anda buscando que los independientes Javier Guerrero y Lucho Salinas, la perredista Mary Telma Guajardo y el petista José Ángel Pérez se sumen a su proyecto en contra de lo que el Peje ha bautizado como el "PRIAN", el candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, encabezada por el blanquiazul, Guillermo Anaya, jura y perjura que siguen las pláticas para armar un gran bloque opositor contra el candidato priista-moreirista Miguel Riquelme. Y el problema de fondo es que nadie quiere dar su brazo a torcer, y esto tiene que ver con la realidad que cada quien observa. Mientras los más optimistas de los anayistas creen que la elección en Coahuila es la de Chihuahua en 2016, en donde el PAN se impuso con una ventaja de casi 10 puntos en un duelo único con el PRI; los morenistas creen que están en la Ciudad de México, en donde obtuvieron en la última elección el mayor número de votos para la Asamblea Constituyente, y los partidarios del "Corcel Negro" están convencidos de que Coahuila es Nuevo León en 2015, cuando ganó el independiente "Bronco", amigo confeso del Profe Humberto Moreira, por cierto. Obvio que este desacuerdo tiene a los riquelmistas más que contentos, ya que sin un bloque opositor único, tienen más posibilidades de triunfo. Claro que ellos creen que Coahuila es Hidalgo en 2016, cuando el PRI pudo mantener la gubernatura con una holgada ventaja de más de 10 puntos. No obstante, los oráculos de las encuestas vaticinan que esta elección se parecerá más a la de Veracruz, en donde el final fue de fotografía y el resultado sólo pudo confirmarse hasta dos días después.

***

Enorme intriga han generado las nuevas grabaciones que circulan de una llamada telefónica en la que se escucha lo que parece ser la voz de don Miguel cuando aún era alcalde en funciones, quien da instrucciones precisas a quien se identifica con el teniente Adelaido Flores, jefazo de Seguridad Pública, para que detenga a una tal Verónica Corral y diez de sus seguidores, además de que se ponga de acuerdo con el entonces secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, para "cuadrar las denuncias", lo que sea que eso signifique. El audio filtrado, y por lo visto guardado celosamente por un par de años, va en la línea del anterior de hacer verle al respetable que Riquelme es de muy pocas pulgas en eso actuar contra sus críticos y criticones. Vamos, que es de piel harto sensible y propenso a mover lo que haya que mover con tal de frenar afrentas y cuestionamientos. Pero más allá de esta realidad, de la que ya se había dado cuenta en numerosas ocasiones por declaraciones públicas del ahora candidato, la intriga se genera por saber quién está detrás de los pájaros colgados en el alambre del mismísimo alcalde con licencia, quien presumía tener control absoluto de cada alfiler que se moviera en la ciudad. Nuestros subagentes disfrazados de matracas tricolores nos comentan que en el cuartel riquelmista creen que los golpes vienen del equipo del senador Luis Fernando Salazar, quien estaría respaldado técnicamente por el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, a quien ayudó a ganar en 2015. Coincidentemente, por lo que se revela en el audio se puede saber que al hecho que se refieren es al de las manifestaciones realizadas por un grupo de propietarios de autos "chuecos" contra los decomisos aplicados por el gobierno provincial y a la amenaza de interrumpir el desfile oficial de Navidad de 2015. Para aumentar la intriga, las detenciones sí se realizaron, aunque no la de doña Verónica, quien se sabe que al día siguiente del suceso acudió al séptimo piso del edificio público más caro de la ciudad a abogar por los suyos. No obstante, en el cuartel de los panistas todos se hacen los desentendidos y más bien apuntan a que las filtraciones son parte del fuego amigo que hay dentro del PRI, incluso con altas posibilidades de que los alambres lleguen hasta la oficina de Bucareli en la Capirucha del Esmog. ¿Será?

***

Dicen que entre la guerra sucia y el golpeteo los partidos más grandes ya no hayan cómo mantener contenta a la clientela. Por supuesto que, al menos en La Laguna, en donde el PRI controla todo, municipios, dependencias estatales y delegaciones federales, las dádivas que corren por cortesía del erario (o sea, del bolsillo del contribuyente) fluyen con mayor rapidez que en el PAN, en donde tienen que echar mano del auxilio que les brinden los pocos gobiernos municipales que tienen en la entidad, o los cada vez más estados que controlan. Respecto de los priistas, nuestros subagentes disfrazados de despensas de frijol con gorgojo nos comentan que a inicios de esta semana las "promotoras del voto" (que es el eufemismo con que llaman a las lideresas de colonias), anduvieron muy activas de casa en casa en las colonias Rincón La Merced, Prados del Oriente y Residencial del Norte, es decir, sectores difíciles para el tricolor por las promesas inclumplidas, entregando una tarjeta de cartón color verde con la leyenda "Mi Monedero" y los logos del partido y el nombre del candidato a gobernador del PRI. De inmediato, el nombre hizo recordar a aquel que hiciera famoso el Profe de la Deuda, el "Monedero de las Gente", que por cierto terminó por reventarse debido a numerosas irregularidades reportadas. Se supone que esa tarjeta es para "solventar carencias sociales", aunque lo curioso es que dicho "instrumento" no está activo, sino que se trata de una mera promesa, muy al estilo de las que, dicen, el preciso Peña Nieto repartió cuando andaba pidiendo el voto, o el mismísimo gober Rubén, de las cuales, por cierto, ya nada se ha sabido. Lo que sí tiene vigencia es la caja del "Programa Alimentario" que se entrega con logotipos del gobierno provincial luego de haber dado la tarjeta y solicitado, dicen, la copia de la credencial de elector, situación que, de ser detectada por los de enfrente, seguramente derivará en una nueva denuncia electoral, si es que se ponen aguzados. Así de peleada está la elección casa por casa, y todavía faltan varios días.

***

Al que de plano no se le hizo eso de hacer historia fue al torreonense naturalizado gringo Juan Manuel Medina, quien el sábado pasado compitió en la elección local del llamado "Coahuila Chiquito", San Antonio, Texas, con miras a convertirse en alcalde, cosa que no logró al quedar en un lejano tercer lugar en la votación. Como usted sabrá, enterado lector, don Many pertenece al clan Medina que desde hace años controla la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, siendo hijo de Eliseo, sobrino de Manuel y primo de Lorena, coordinadora de la Unidad Torreón de la Máxima Casa de Grillos -perdón, de Estudios- de la provincia. El candidato anduvo incluso en Torreón hace unas semanas haciendo "campaña" entre los empresarios de la localidad y vendiendo la idea de que tenía muy altas posibilidades de ganar. Uno de sus argumentos fue que siendo el presidente del Partido Demócrata en San Antonio, logró que la excandidata presidencial Hilaria Clinton consiguiera más votos en esa localidad que su rival republicano, Donaldo Trump. No obstante, no todo marchaba sobre ruedas en el tren de don Many. Cuentan nuestros subagentes internacionales que al torreonense se le armó un escándalo en grande cuando el principal diario de la ciudad, San Antonio Express News, publicó que los datos biográficos reportados por el candidato no coincidían con los archivos hemerográficos. Y es que Medina juró y perjuró que él llevaba por lo menos 20 años viviendo en Texas, cuando en registros de El Siglo de Torreón aparece como precandidato a una diputación por parte del PRI a mediados de la década pasada. O que estuvo registrado como docente de la UA de C en Torreón entre finales del siglo XX y principios del XXI, situación que llevó a pensar a los observadores texanos que, o Manuel Medina tenía el don del desdoblamiento para estar en varios sitios al mismo tiempo, o en realidad estaba diciendo "mentirijillas" en su biografía "oficial". Pero eso no fue lo más escandaloso. Al ver la publicación del diario texano, el entonces candidato demócrata a la alcaldía junto a su clientela armó una protesta afuera de la sede del rotativo, al más puro estilo mexicano, acusando a los reporteros de publicar "fake news", al más puro estilo Trump, e incluso tachando al medio de "racista" y antihispano. Ya se imaginará la cara de los periodistas al ver la inusitada y pintoresca manifestación. Pero dicen que este proceder polémico de Medina va en consonancia con su carrera política en San Antonio, ya que, según cuentan, su arribo a la presidencia demócrata del comité local hace siete años estuvo marcada por las dudas y cuestionamientos por usos y costumbres electorales, digamos, poco ortodoxos para la mirada de los texanos. Por lo visto, México también exporta ahora métodos políticos a Estados Unidos.