VERDADES Y RUMORES [COLUMNA 10A]

Miércoles 10 de may 2017, 3:53am

De los piquetes de ojos y patadas por debajo de la mesa entre las distintas fuerzas opositoras, ahora hemos pasado en las campañas electorales de Coahuila a la política de bloques. Y es que esta semana los equipos de campaña de los suspirantes no oficiales han andado muy activos intentando vender la idea de que casi está amarrado un bloque opositor, claro, cada quien poniendo a su gallo al frente del mismo. El más movido es el morenista Armando Guadiana, quien siguiendo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, que ha urgido a las fuerzas opositoras izquierdistas a decidir que si quieren alianza en 2018 empiecen por declinar a favor de sus candidatos. Pero los observadores más avezados de la cosa pública dicen que estos movimientos bajo las aguas o con versiones no confirmadas de supuestos acuerdos lo único que reflejan es que no hay en realidad nada concreto, al menos en Coahuila.