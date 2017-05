'Fulmina' Trump al director del FBI

Miércoles 10 de may 2017, 3:53am

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caus√≥ ayer un sismo pol√≠tico al despedir por sorpresa y de manera fulminante al director del FBI, James Comey, que lideraba una investigaci√≥n sobre los posibles lazos de la campa√Īa del magnate con Rusia en las elecciones de 2016.

"El FBI es una de nuestras instituciones más estimadas y respetadas de nuestra nación y hoy (ayer) marca un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de las fuerzas del orden", afirmó Trump en una nota oficial emitida por su portavoz, Sean Spicer.

Spicer indic√≥ que Trump "actu√≥ bas√°ndose en las recomendaciones claras del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general, Jeff Sessions", y se√Īal√≥ que "la b√ļsqueda de un nuevo director del FBI empezar√° inmediatamente".

El propio presidente envió ayer una carta a Comey, quien se encontraba de viaje en California cuando estalló la noticia, en la que le informó de su destitución "con efecto inmediato".

"Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigaci√≥n, a√ļn as√≠ estoy de acuerdo con la conclusi√≥n del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el Bur√≥", dice Trump.

El mandatario no explic√≥ el motivo de su decisi√≥n, pero Rosenstein aclar√≥ que el ya exjefe del FBI perdi√≥ su empleo por violar los principios del Departamento de Justicia al hablar p√ļblicamente sobre la investigaci√≥n del manejo del correo electr√≥nico por parte de Hillary Clinton cuando ejerc√≠a como secretaria de Estado (2009-2013).

[INTERNACIONAL 13A]