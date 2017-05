Los artistas urbanos tendrán gran fiesta

Miércoles 10 de may 2017, 3:53am

YOHAN URIBE

El Siglo de Torreón

El colectivo 4E, que representa los cuatro elementos del hip hop, ofrecerá el próximo sábado 13 de mayo en el Salón Ferrocarrilero una gran fiesta de cultura Hip Hop. Javier García "Mack" quien es miembro de dicho grupo comentó que habrá representantes regionales e internacionales dentro de sus elementos.

El evento dará inicio a las 6:00 de la tarde con la participación del grupo de Rap Futura Amenaza, conformado por Luis Rey "Seth", Ángel de Jesús Herrera "Dmnt" y Héctor Trujillo "Buster" originarios de Francisco I. Madero.

Después continuará la exhibición de Break Dance, con exponentes de los crews: Shadow Walkers, 80'S, Warriors y Doble Ese, además hará presencia el torreonense Edgar Villagrana "Bboy Gato" miembro del ACME crew quien ha participar en competencias internacionales de break llevadas a cabo en países como Brasil, Francia y Grecia.

Ha sido campeón en México dentro de la Red Bull Bc One Cypher del 2006, 2008 y 2012. Sub campeón Internacional De Red Bull Bc One Latinoamérica y Récord Mundial del Movimiento Longest Airflares IBE Holanda.

También participará Rango Bajo, un colectivo gomezpalatino que ha trascendido nacionalmente y está conformado por Alberto Navarro "Umaxhia", Gerardo López "Caporal", Héctor Manuel "Atroz", Juan Carlos Galindo "Anco", René Chávez "Frogy" y Uriel López "Chepo".

Rango se formó en 2001 como una comuna de raperos, pintores urbanos y bailarines de break dance y en la actualidad son considerados pioneros no solo del rap lagunero si no nacional.

Después viene la participación de Vagabundos Underground quien es un grupo de Guadalupe Nuevo León y está conformado por los Mc→ s Toni Vlec, El Puaz Funk y Juan Vlec. Con un estilo es subterráneo.

Cortesía

Un programa especial

La última participación Finaliza la intervención del rapero dominicano Original Juan quien actualmente reside en España y ha ganado respeto a nivel internacional debido a su profesionalismo y a colaboraciones con otros artistas como: Rapsusklei, Kase.O, Sharif, Haze, entre muchos otros. Su primer disco llamado "Rap&Roll" aparece en 2013 y el segundo "Dominican Most Wanted" en 2015.

Durante las participaciones de baile y rimas pintaran los artistas urbanos gomespalatinos Ground Y Safos One. Este último pinta una carita sin expresión y con chapetes refleja lo que al día de hoy se le ve como un ícono dentro de la escena del street art lagunero, inspirada en caricaturas, videojuegos y productos que marcaron y formaron parte de su infancia.

Evento. Una gran fiesta de hip hop vivirá Gómez Palacio con los mejores exponentes del género.