Hacia la sexta

Miércoles 10 de may 2017, 7:09am

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Los Guerreros del Santos Laguna están de regreso en la liguilla y esta noche, en punto de las 21:30 horas, recibirán a los Diablos Rojos del Toluca, iniciando la fase de cuartos de final en el torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

El equipo albiverde vivirá su fase final número 29, buscando su sexto campeonato del balompié mexicano y darle más satisfacciones a su noble afición, la cual seguramente realizará una sensacional entrada esta noche en el nuevo estadio Corona. El rival a vencer son los Diablos Rojos, equipo que nunca ha ganado en la nueva casa albiverde, donde apenas hace tres días se presentaron para empatar a dos goles con los Guerreros en un vibrante partido.

GANAN EN CASA

Jamás en su historia, Santos ha perdido el primer partido de una liguilla cuando lo juega en condición de local; en 15 ocasiones que los Guerreros han iniciado los cuartos de final en casa, 6 veces los albiverdes han ganado el partido, en 9 ocasiones han empatado y nunca han perdido, tendencia que "Chepo" de la Torre y los suyos intentarán mantener. El balance global de los laguneros en fases finales o liguillas, es de 120 partidos disputados, 46 de ellos han resultado triunfos, 36 ocasiones han empatado y 38 veces se sufrieron derrotas.

En esas 15 ocasiones que Santos ha cerrado la fase de cuartos de final como visitante, la tendencia no le favorece, ya que 7 ocasiones ha logrado avanzar a semifinales, mientras que 8 veces ha sido eliminado en el inicio de la liguilla. Si Santos logra hacer un gol esta tarde, será su festejo número 200 en liguillas, ya que acumula 199 en fases finales, el primero fue en la temporada 1993 - 1994 ante el Atlas, el 50 en el Verano 2001 frente a los Tecos de la UAG, el número 100 lo recibieron los Pumas de la UNAM en el Apertura 2007, el 150 fue contra Monarcas Morelia en el Apertura 2011 y el 199 ante Pachuca, en el Clausura 2016.

DOMINIO ESCARLATA

Tomando en cuenta los enfrentamientos directos entre Santos y Toluca, la balanza se inclina a favor de los Diablos, quienes han salido triunfadores en 5 de las 6 ocasiones que estos equipos han chocado en diferentes fases. Santos logró avanzar por marcador global de 2 goles a 1 durante las semifinales de la temporada 1993 - 1994, pero de ahí en adelante, el dominio ha sido totalmente rojo. Toluca avanzó por global de 4 goles a 3 en la semifinal del Verano 1999, fue campeón en el Verano 2000 con tremenda goleada de 7 a 1, aplastó nuevamente en el Apertura 2002 con global de 7 a 4, venció 2 por 1 en el Apertura 2008 y se coronó campeón en el Bicentenario 2010 con una increíble tanda de penales donde Santos tenía la mesa puesta y no pudo colocarse la corona.

De los 8 invitados a la liguilla, Santos Laguna es el único equipo que no le ganó a ninguno de los clasificados a la fase final, pero también es el único que no perdió con ninguno, registrando 7 empates, mientras que Toluca fue el mejor, junto a Xolos, con 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En sus más recientes 4 participaciones en la liguilla, Toluca ha logrado avanzar a la semifinal, instancia donde ha topado con pared y no ha podido trascender aún más, mientras que Santos se quedó en cuartos de final en su más reciente liguilla, aunque antes había llegado a disputar 5 finales y 3 semifinales, es decir, se trata de dos equipos nada acostumbrados a quedarse en la primera fase de la "Fiesta Grande".

Santos en total, de sus 28 fases finales disputadas hasta el momento, 19 ocasiones ha avanzado a semifinales, 9 veces ha sido eliminado en cuartos de final, 9 veces en semifinal, 10 ocasiones ha logrado avanzar a la gran final, 5 veces se ha coronado campeón y 5 ha tenido que conformarse con el subcampeonato. Contra Toluca ha sostenido 12 juegos de liguilla, con saldo de sólo 1 ganado, 4 empates y 7 derrotas, anotando 13 goles y recibiendo 23 para una diferencia negativa de 10 anotaciones a lo largo de la historia.

En dos ocasiones anteriores, Santos clasificó como el quinto lugar de la tabla general, curiosamente, ambas veces fue eliminado por los Diablos, aunque nunca en cuartos de final: la primera de ellas fue en el torneo de Verano 1999, cuando superó a los Tecos de la UAG en el desaparecido "repechaje", venció al América en cuartos de final y sucumbió en semifinales ante el Toluca. Mientras que en el Bicentenario 2010, cuando también los Guerreros clasificaron en la quinta posición, vencieron a Pumas en cuartos de final, golearon a Monarcas en semifinales y perdieron la final ante los mexiquenses en la fatídica serie de penales.

Para José Manuel de la Torre hoy comienza el camino hacia su cuarto campeonato como entrenador en la Liga MX, ha dirigido 38 juegos entre Guadalajara y Toluca, con saldo de 16 triunfos, 13 empates y 9 derrotas. Consiguió los títulos del Apertura 2006 con el Rebaño Sagrado y Apertura 2008 además de Bicentenario 2010 al frente del Toluca. Para Hernán Cristante hoy será su debut como estratega en liguilla, aunque como jugador fue una instancia a la que estuvo muy acostumbrado.

199 GOLES Ha anotado Santos Laguna a lo largo de su historia en las fases finales o "liguillas".

El capitán Carlos Izquierdoz, durante el entrenamiento de los Guerreros ayer en el Territorio Santos Modelo. (Jam Media)