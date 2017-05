Analiza demandar por agresión en antro

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Brenda Zambrano, integrante del programa Acapulco Shore, analiza entablar una demanda desde la CDMX por la agresión de la que fue objeto dentro del antro Kiss en Cancún, Quintana Roo.

Ayer, Zambrano publicó en Facebook videos en los que daba cuenta de la agresión por parte de una empleada del lugar que -explicó- es un "table dance".

Zambrano dijo, en entrevista que tiene miedo de demandar, pero no desea que el acto quede impune.

"Me dicen que no demande porque el lugar es de gente mala y no sé qué hacer, tengo miedo", exclamó con voz entrecortada.

Brenda relató que salió del antro Mandala y luego fue al Kiss. "Yo no sabía que ahí era un table, me percaté ya cuando estábamos dentro del lugar".

Añadió que cuando bajó a la pista de baile, una de las trabajadoras se le acercó diciéndole "Oye aquí nadie nos va a quitar nuestro trabajo", por lo que ella respondió "Nadie te va a quitar tu trabajo. De la nada la vieja se me viene encima, saltó de la nada. En las cámaras de seguridad pueden ver que yo no estaba haciendo nada, yo no estaba provocando a nadie, yo no iba a agredir a nadie".

Inmediatamente se percató de la sangre que salía a la altura de su oído por lo que acudió con las personas del lugar para ser auxiliada, pero no tuvo respuesta de ellos, así que comenzó a relatar todo mediante cortos videos en redes sociales.

La noche de la joven terminó en un hospital particular. Requirió 13 puntadas cerca del oído y pagó más de 9 mil pesos.

La tamaulipeca no dejará que este acto quede impune, por lo que seguirá con el procedimiento desde la Ciudad de México.

Violencia. Brenda Zambrano fue tendencia en Twitter por un video que circuló en donde reveló que fue golpeada en un antro.