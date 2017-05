Angelique no tiene prisa en ser madre

El siglo de torreón

Ciudad de México.- A sus 28 años, la actriz Angelique Boyer consideró que es muy pronto para convertirse en madre, por lo que esta faceta aún no está dentro de sus planes próximos.

"Es algo muy pronto para mí. Estoy muy consciente de la responsabilidad que implica tener hijos y no me llama la atención. Tengo 28 años y quiero disfrutar la etapa de ser mamá cuando me toque, ahorita es muy pronto, no tengo prisa", comentó Boyer.

Contraer nupcias con su pareja, el argentino Sebastián Rulli, tampoco es uno de sus objetivos a corto plazo.

"Siendo actriz me he casado muchas veces y estoy consciente de que es una gran fiesta, pero tampoco es mi sueño", subrayó la joven quien, de nueva cuenta, luce un tono rubio en su cabello.

Después de protagonizar la telenovela Tres veces Ana (2016), Angelique Boyer mencionó que no aceptó nuevos proyectos debido a que deseaba descansar. Dijo que ha tenido la oportunidad de estar en casa para comer sano y cocinar.

Asimismo, procura ir al gimnasio, disfrutar de la ciudad y del país mientras viaja. Sin embargo, consideró que ya es tiempo de volver al trabajo, aunque no en televisión, pues desea descansar su imagen en el género y quizá optar por el teatro.

"Cuando estás en la cotidianidad de la casa sientes que no estás siendo muy eficiente, que tienes que hacer más cosas para sentirte ocupada y que estás produciendo algo más de tu vida".

Admitió que los productores Gerardo Quiroz y Juan Osorio le ofrecieron estelarizar el espectáculo Aventurera, pero recién concluía las grabaciones de Tres veces Ana y prefería tomar un receso.

"Sería increíble hacer una obra tan completa y con ese elenco me encantaría hacer teatro musical. Admiro a Susana González y a todas las chicas que la han hecho, es un lugar privilegiado y los productores están haciendo un gran trabajo".

Con respecto al nuevo look de Sebastián Rulli, su pareja, la actriz destacó que se ve "guapísimo" y que en breve él dará a conocer por qué razón lo hizo.

"Vienen cosas muy buenas para él y estoy orgullosa. Se ve mucho más joven, pero ya dejaré que se los platique", apuntó, al decir que en casa le gusta atenderlo y prepararle sorpresas para que el amor crezca todos los días como una gran flor.

"Es muy fácil sacarle una sonrisa. Es un hombre que es feliz con cosas sencillas. Realmente cada día aprendo más de él, de su positivismo y de esas alegrías".

Ante la celebración por el Día de las Madres, recomendó a quienes ya no tienen a su mamá, procuren salir con sus amigos para festejar a las de ellos.

"Mi personalidad tiene mucho que ver con la forma en que crecí con mi madre, en cómo me educaron mis padres. Perder a mi mamá, a los 26 años, me hizo madurar mucho. A quienes tengan a alguien muy enfermo háblenles porque parece ser que sí nos escuchan, y yo me arrepiento por no haberlo hecho.

"Antes de dormir siempre le mando muchos besos a mi mamá, tanto en los buenos y como en los malos momentos. Se vuelven angelitos, son nuestra protección y hay que verlo de esa manera", concluyó.

