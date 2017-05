Miércoles 10 de may 2017, 3:53am

ALDO MAGALLANES

El siglo de torreón

Las mamás celebran hoy su día a lo grande, pero ése no ha sido el caso de Dulce.

Desde antes de que cambiara los pañales de su hija Romina, la intérprete ha trabajado estos días en los que se festeja a las reinas del hogar; eso no le ha impedido que pueda disfrutar a su heredera y a su madre cuando vivía ya que murió en 2014.

"Para mí, el 10 de mayo es un día de trabajo. Cuando mi hija era niña fue difícil ya que celebraba el día con otras mamás y no conmigo pero siempre le he compensado esto pues soy mamá de todos los días, cuando no estoy con Romina estoy al pendiente de ella y cuando estamos juntos la apapacho.

"Tengo una muy buena hija y cuando tuve a mi madre traté de ser la mejor hija", dijo la artista al llegar al aeropuerto, en donde ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón.

La nacida en Tamaulipas tenía bastantes años de no venir a la región. Al pisar el suelo local mencionó que ya añoraba entregar su música a los laguneros.

"Ya extrañaba a La Laguna, quién sabe por qué no me habían invitado igual y ya tenían a otras cantantes favoritas antes que yo", dijo entre risas y luego aseguró que después del show de ayer los laguneros se acordarían mucho más de ella.

Dulce dijo que le emocionaba cantarle a las madres en el evento en el cual participó que tuvo lugar en la Velaria de la Feria Nacional Gómez Palacio.

"Cada día debemos honrar a estas mujeres que nos dieron la vida. Perdí a mi madre en 2014, la extraño mucho y cada vez envidio más a quienes aún las tienen; hoy y todos los días debemos amarlas, gozarlas, honrarlas porque desgraciadamente valoramos a las madres cuando las hemos perdido", comentó.

Por otro lado, la cantante informó que la presentación de este martes la llevaría a cabo dentro de su gira denominada Sola, con la que ha recorrido varias partes de la República Mexicana.

"Como saben, formo parte del grupo GranDiosas entonces quiero que la gente no se acostumbre a que si quieren verme cantar sea con alguien por eso el título que le puse al tour, aunque quiero dejar en claro que también disfruto mucho estar en este concepto, nos la pasamos divino y he hecho buena amistad con María Conchita Alonso o Rocío Banquells", reveló.

La también actriz dio a conocer que en breve sacará dos canciones que planea regalar a sus seguidores a través de sus redes sociales.

"Ahorita ya hacer un disco no es negocio. Ya sé cuáles melodías voy a grabar de la mano de Jorge Avendaño, son éxitos de antes pero no conocidos y es que eso es lo que quería, sacar algo que nadie había tomado en cuenta en fechas recientes".

Siempre sonriente, Dulce comentó que le da mucho gusto que hoy en día cuenta con seguidores contemporáneos a ella, además de cientos de jóvenes.

"Hay más de cinco clubes en el país y son de chicos de entre 25 ó 30 años", dijo.

Al preguntarle si alguna vez le había dicho a alguien, "Déjame volver contigo", Dulce respondió entre risas que, "No me gustan los frijoles refritos y además no hay nada como estrenar".

EL SIGLO DE TORRÉON / Ramón Sotomayor

Trae su gira Sola

Dentro de los festejos del Día de las Madres del Gobierno de Durango, Dulce se presentó con gran éxito anoche en la Velaria de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Ante una buena afluencia, Dulce inició su concierto a las 21:40 horas con los temas Amor en silencio y La hija que soñé.

Luciendo un vestido color dorado, Dulce trajo del pasado sus hits Cuál de los dos, Dulce gorrión y Estamos a mano.

Como era de esperarse, la oriunda de Tamaulipas felicitó a las madres de la Comarca Lagunera y además expresó que se hallaba feliz de haber vuelto a la región.

Durante más de una hora, Dulce mostró su potente voz; no faltaron sus hits Hielo, Lobo y Déjame volver contigo.

Feliz. La cantante se mostró contenta de su regreso a La Laguna.