Pide CIJ ver conductas de jóvenes

Miércoles 10 de may 2017, 3:53am

ANGÉLICA SANDOVAL

EL SIGLO DE TORREÓN

Hay una tendencia "de irse a lo más fácil o a lo menos complicado" y no se analizan otras alternativas de fondo para identificar las causas por las que los adolescentes están cometiendo delitos graves.

Para el Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Torreón, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la prisión preventiva y el resguardo domiciliario para menores de 14 años en adelante, está enfocada en la comisión del delito y no se consideran las conductas de los jóvenes, "que traen una historia previa".

"Yo no sé al rato cómo le vayan a hacer, y si hay la infraestructura para detenerlos y darles esta atención para que salgan rehabilitados en su conducta delictiva, que luego no sucede. Se toman decisiones sin tener todavía la cimentación de programas, de equipos profesionales, no es tan sencillo. Ahora, los vas a detener y ¿ahora qué?", cuestionó Rafael Mora Garza, director del CIJ en esta ciudad.

Antier, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la prisión preventiva para menores de 18 años en casos de delitos graves.

Los ministros que votaron a favor de la prisión preventiva para jóvenes de entre 14 y 18 años coincidieron en que es cada vez más frecuente que el crimen organizado los reclute y que cometan delitos graves.

Además, el día de ayer, la SCJN, avaló el resguardo domiciliario para los jóvenes infractores, en casos de excepción, previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Durante la sesión del Pleno de la Corte, los ministros concluyeron el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre dicha Ley.

La CNDH impugnó el artículo 119 de la Ley que prevé que a solicitud del Ministerio Púbico, los jueces pueden imponer el resguardo domiciliario a los menores de edad a partir de los 14 años y de manera excepcional cuando estén acusados de delitos graves.

"Si no se revisa bien eso y se le da una atención adecuada, dentro de unos años, lo van a bajar a 12 ó 10 años. Hay que analizar muy bien qué es lo que está llevando a los jóvenes a tener conductas delictivas", precisó.

"Se dice que los jalan a trabajar en cosas que no deberían, pero hay que pensar en qué otras opciones tienen. Hay que vigilar que no dejen la escuela, que no vayan a desertar", concluyó.

ARCHIVO

Legal Decisiones. Decisiones. ⇒ Los ministros aprobaron por mayoría de seis votos la constitucionalidad de la medida que permite que los adolescentes permanezcan en sus domicilios mientras dura su proceso. ⇒ Además, antier se avaló la prisión preventiva para menores de 14 años en adelante.

Panorama. De acuerdo con el Centro de Integración, se debe analizar el contexto social en el que se desenvuelven los jóvenes.