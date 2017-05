Anaya va por bloque y Riquelme lo critica

TORREÓN, COAH.-

PANISTA RECONOCE QUE DIALOGÓ CON OTROS ASPIRANTES A LA GUBERNATURA

TORREÓN, COAH







Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, reconoció que hay diálogo con los otros aspirantes para conformar un bloque opositor al PRI y rechazó que éste sea también en contra del PAN.

Ante esto, el candidato del PRI, Miguel Riquelme, criticó la propuesta del panista. "Es una confabulación con objetivos perversos (...) que evidencia desesperación, una carencia de ideales y una gran debilidad política en cada uno de ellos".

Anaya dijo que "ayer estuve yo con ellos en la UANE, no hay tal bloque opositor, yo estuve con todos ellos y yo les doy la bienvenida a todas las mujeres y hombres de buena voluntad que quieran cambiar Coahuila, vamos a ganar y necesitamos a todos para que haya un gran cambio, no importa por quien votaste en la elección pasada, lo importante es cambiar hoy, lo importante es sacar al PRI y los únicos que podemos hacerlo es la gran Alianza Ciudadana del Partido Acción Nacional, Encuentro Social, UDC y PPC".

Luego de que ayer coincidió con Armando Guadiana, Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez en un evento en Saltillo, el panista dijo que de su parte hay toda la disponibilidad para que se sumen a su campaña, pues es quien está arriba en las encuestas.

"Si ellos quieren apoyar al que esté más arriba en las encuestas, yo estoy dispuesto a esto, si es el que vaya arriba en las encuestas, bienvenidos, pero vamos a ganar, hoy las tendencias son de que esta gran Alianza Ciudadana, está por arriba de cualquier otro partido político, el cambio se va a dar, es inevitable", expresó.

"Necesitamos que la gente participe, que vaya en entera libertad y lo vamos a hacer, vamos a lograr el cambio, que no desperdicien el voto, que sea pensado, que sea con libertad, y estoy seguro de que vamos a lograrlo en Coahuila".

Dijo que, por lo pronto, no hay ningún acuerdo, pero aseguró que está abierto a continuar el diálogo.

"Yo nunca he estado cerrado a tener pláticas con cualquier candidato que sea opositor al PRI y a los Moreira, bienvenidos todos", dijo.

Tras asegurar que una alianza "de facto" con partidos de oposición o independientes no lo afectaría porque el electorado razona su voto y "los votos no son canicas como para que los mezclen en una canasta...", Miguel Riquelme se expresó de los candidatos que promueven esta medida como "rajones". Y es que explica que si uno de los candidatos de los partidos que pretenden aliarse en su contra, "se raja, yo como elector diría por este candidato, no voy a votar por él, es un rajón. No voy a votar por él porque primero me embarca en un proyecto político y luego me deja a medio camino y dice que se va a sumar al otro…".

Desde el pasado fin de semana y sobre todo este lunes, simpatizantes e integrantes de los equipos de campaña del candidato independiente Javier Guerrero García y del abanderado por Morena Armando Guadiana supuestamente corrieron versiones en el sentido de un posible bloque contra el PRI y el PAN de cara el proceso electoral, lo que no se concretó. Presuntamente el exhorto de Guadiana era que se sumaran a su proyecto de candidatura, el candidato independiente y el del PT considerando que él se encuentra en tercer lugar en las preferencias.

En una reunión con parte de la estructura priista en esta ciudad y con el coordinador de las bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, Riquelme expresó que "demuestran debilidad política cuando siquiera insinúan el sumarse a otro que va mejor posicionado o que tiene los tamaños para enfrentar a Miguel Riquelme".