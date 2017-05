Mamás comparten experiencias en redes

BUSCAN AYUDAR A QUIENES INICIAN EN ESTA ETAPA DE LA VIDA

El siglo de torreón

En la era digital convertirse en madre dejó de ser una experiencia desconocida, ahora las madres comparten sus vivencias a través de las diferentes plataformas tecnológicas, ya sea de manera empírica o profesional para ayudar a quienes inician en esta etapa de la vida.

Karla Alvízar es una joven madre que se convirtió en bloguera a raíz del nacimiento de su primer hijo.

"Lo inicié porque necesitaba un desfogue, no tenía muchas amigas que fueran a la par conmigo, que tuvieran hijos y así, me sentía incomprendida por la sociedad (risas) y dije: siempre me ha gustado escribir, voy a hacer un blog, en el momento no me importaba que nadie me leyera, lo que quería era la experimentación catártica".

Poco a poco el blog fue tomando forma y actualmente tiene una comunidad numerosa a través de las diferentes redes sociales, que comparten su experiencia.

"Ahorita, por ejemplo, en Facebook hay una comunidad muy grande de mujeres que me dicen que se sienten identificadas con lo que publico y a mi me ha ayudado mucho hacerlo porque, aunque no conozco a ninguna de ellas personalmente, te sientes acompañada, entonces está muy padre como ha ido evolucionando el blog de haber empezado por hobby al inicio, a verlo como un proyecto de vida por muchas cosas que quiero hacer", dice.

El blogg es "Ahora que soy mamá" y cuenta con seguidores de México y de distintas partes de América. Karla Alvízar aborda temas de maternidad, vida saludable e imagen, pues, además de tener la licenciatura en Ciencias de la Comunicación cuenta con una maestría en Imagen Pública.

"Uno de los objetivos es hablarle más a la mujer que es mamá, porque a la mujer mamá no nada más le interesa el tema de maternidad y crianza, también hay otras cosas que nos llaman la atención".

Para la bloguera lagunera la tecnología es una herramienta importante en su rol materno, pues a menudo suele consultar en Internet o con sus seguidoras algunas etapas del crecimiento de sus hijos.

Sin embargo, cuida que la información provenga de fuentes fidedignas y ante situaciones más delicadas, consulta con los especialistas.

"No tomo por hecho lo primero que leo en Internet, pero si leo algo y otras mamás me están compartiendo lo mismo, voy discerniendo y eso me ha sido de gran ayuda o me entero de eventos relacionados con maternidad también a través de redes".

Con las redes sociales la vida no todo es color de rosa, pues suelen ser absorbentes y obsesionantes, por eso la bloguera decidió establecer límites y horarios para evitar perderse en el mundo digital y disfrutar de la vida real en donde están sus hijos, su esposo y su familia.

El blog de karla es www.ahoraquesoymama.com.mx. En Facebook, Instagram y Snaptchat se puede encontrar como Ahora que soy mamá y en twitter @KarlaAQSM.

Facebook

Apoyo. Ahora que soy mamá es el blog de Karla Alvízar donde madres comparten sus experiencias.