'La seguridad no ha regresado a nuestro estado'

Luis Horacio Salinas, candidato independiente a la gubernatura de Coahuila, dice que el actual mandatario estatal, Rubén Moreira, incumplió su promesa de encargarse de la seguridad, porque simplemente ésta no ha regresado a la entidad. Y, además, le parece muy grave que el candidato del PRI, Miguel Riquelme, "amenace" con que la violencia puede regresar a Coahuila si gana la oposición.

Con estos juicios y otras duras aseveraciones, el empresario saltillense, perteneciente a una familia con priistas de cepa, intenta desmarcarse de la principal crítica que los demás contendientes opositores le han hecho: que es cercano al grupo político en el poder y que sus empresas han sido proveedoras del gobierno, cosa que el niega categóricamente.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, "Lucho" Salinas habla sobre estos temas, su diagnóstico sobre la situación del estado, algunas de sus propuestas, sus posibilidades reales de triunfo y lo que considera que es "el cáncer que genera todos los males": la corrupción.

→ Una pregunta que se hacen los ciudadanos, habiendo tantos candidatos y vistas varias encuestas, es: ¬Ņqu√© posibilidades tienen los dem√°s candidatos, entre ellos t√ļ, de en realidad ganar esta elecci√≥n? Hemos visto que cuatro de los siete candidatos no tienen al momento preferencias favorables como para poder competir por los primeros puestos. ¬ŅCu√°l es la posibilidad real que tienes de ganar?

Para m√≠ las encuestas, todas, est√°n pagadas por partidos y por sus candidatos. Yo no le doy valor a las encuestas, no les doy seguimiento. Para m√≠, el indicador m√°s importante es el ciudadano, y como yo lo he comentado y lo he platicado, yo estoy haciendo una campa√Īa ciudadana, una campa√Īa de a pie, una campa√Īa de contacto con las ciudadan√≠a que, en su primera etapa, que fue en el per√≠odo de recolecci√≥n de firmas, tuvimos oportunidad de recorrer los 38 municipios del estado, y donde tuvimos la oportunidad de platicar con m√°s de 200 mil coahuilenses a los que les hicimos llegar nuestra propuesta y que sintieron estos coahuilenses que esta propuesta es verdadera de cambio.

Ahora, en campa√Īa, te puedo decir que tenemos recorridos m√°s de 27 municipios, que vamos a recorrer los 38 y que seguimos haciendo esta campa√Īa de la misma manera: una campa√Īa de a pie, de estar en las colonias tocando puertas, en los cruceros, en los mercados sobre ruedas, afuera de las universidades, afuera de las escuelas primarias y secundarias, platicando con los padres de familia, entreg√°ndoles nuestro folleto, (para) que ellos analicen nuestras propuestas. Y te quiero decir que en su gran mayor√≠a los ciudadanos est√°n hartos con lo que tenemos. Est√°n completamente convencidos que necesitamos un cambio verdadero, y ese cambio verdadero lo ven en un candidato independiente como Lucho Salinas, un candidato que nunca ha sido militante de ning√ļn partido pol√≠tico y que nunca ha sido funcionario p√ļblico, y por eso ven con una gran esperanza las propuestas que Lucho les est√° trayendo.

Yo te voy a contestar y te voy a decir que Lucho Salinas tiene una gran posibilidad de ganar, y tiene una gran posibilidad de ganar porque hemos llegado a cientos de miles de ciudadanos coahuilenses, a la cara y platicando con ellos, de ellos hemos recibido las propuestas, hemos recibido sus inquietudes y nosotros les dijimos, y lo estamos haciendo, como lo viste en el debate, que hicimos suyas sus propuestas y las propusimos en el debate como propuestas nuestras, y fuimos el candidato que más propuestas ha dado en el primero y segundo debate en lugar de sacar toda la corrupción y todo lo malo que tiene cada uno de los partidos. Eso nos demuestra que los partidos nos han fallado, los partidos nos han fallado y para muestra no tenemos más que un botón, el haber visto el debate (del jueves pasado).

→ Hay una realidad que opera en contra de los independientes y de los partidos m√°s peque√Īos, que es: uno, la gran estructura que tienen los principales partidos, el PRI y el PAN, que les da un piso mucho m√°s alto de votaci√≥n; y dos, los recursos econ√≥micos que no tienen los partidos m√°s peque√Īos, mucho menos los candidatos independientes como Javier Guerrero y como t√ļ. Eso los limita en el alcance que puedan tener y en el nivel de conocimiento ¬Ņc√≥mo contrarrestar estos factores?

Precisamente por eso estamos haciendo una campa√Īa diferente. Como bien dices, esos 256,000 pesos que recibimos de prerrogativa los candidatos independientes, contra los 6 millones de pesos que recibe un candidato de un partido grande... pues ah√≠ es una diferencia muy grande. Los 19 spots que recibimos para la campa√Īa como candidato independiente no se comparan a los 2,000 spots que recibi√≥ el candidato del PRI. Pero, por eso, nosotros estamos haciendo una campa√Īa de frente al ciudadano, de tener que esforzarnos, ir al ciudadano, ir todos los d√≠as y estar en contacto con cientos de miles de ciudadanos a trav√©s de toda la cadena de voluntarios que tenemos en todo el estado y eso es lo que estamos haciendo.

Tengo cien voluntarios que están trabajando en los 38 municipios. Pero también estamos trabajando muy fuertemente a través de las redes sociales, y también tenemos acceso a los ciudadanos a través de entrevistas como ésta (...). Nosotros tenemos una gran acercamiento con la ciudadanía, y la ciudadanía nos dice que ven con muy buenos ojos que no lleguemos con templetes, con micrófonos, con camiones de acarreados; y que por otro lado estemos llegando a platicar con ellos de frente y estar escuchando sus inquietudes.

→ En los dos debates vimos descalificaciones muy duras y pr√°cticamente nadie se salv√≥, incluso te tocaron a ti. Y me llama la atenci√≥n que insistentemente te han estado se√Īalando tanto los otros candidatos como parte de la opini√≥n p√ļblica un detalle que es el de haber sido proveedor del gobierno del Estado de Coahuila, de Rub√©n Moreira, y que por lo tanto no eres opci√≥n de cambio porque de alguna u otra manera has estado vinculado con el actual gobierno emanado del PRI.

Lo contest√© muy puntualmente y te lo voy a aclarar nuevamente: mis empresas, mis empresas personales, a las que me dedico y son m√≠as en lo personal, son empresas de construcci√≥n de viviendas residenciales, son empresas gasolineras y un rancho ganadero. No tengo ning√ļn tipo de relaci√≥n con ning√ļn gobierno, ni estatal, ni municipal, ni federal.

→ ¬ŅNunca has sido proveedor? ¬ŅNinguna de tus empresas ha sido proveedora del gobierno?

Ninguna de mis empresas personales ha sido proveedora del gobierno del Estado. Y si te acuerdas yo aqu√≠ lo coment√© tambi√©n contigo: cuando me registr√© como aspirante a candidato independiente, fui el primero en presentar mi tres de tres ampliada, en esa tres de tres ampliada recientemente un peri√≥dico hizo un comparativo de los ingresos de todos los candidatos, y result√≥ que yo fui el candidato que tra√≠a m√°s ingresos anuales, 11 millones de pesos. Yo lo que les dije fue que yo fui el √ļnico candidato que con total transparencia y verdad puse mi tres de tres. Pues de esos 11 millones de pesos te quiero decir que esta empresa que se√Īalan, que es Grupo Inmobiliario Real del Bosque, que es como empresa proveedora del gobierno, de la cual yo soy accionista, porque hered√© acciones de mi pap√° ¬Ņverdad?, de esa empresa yo ah√≠ tengo 104,000 pesos de ingresos, y mis ingresos representan un sueldo como accionista, exclusivamente. Entonces yo no tengo un ingreso por parte de esta empresa, est√° perfectamente en la tres de tres y se√Īalaron tambi√©n que soy socio de un peri√≥dico, El Diario de Coahuila, del cual precisamente ah√≠ est√° perfectamente plasmado que no tengo un peso de ingreso de esta empresa.

→ Es de tu familia...

Es de mi familia; no participo yo en el actuar de esta empresa.

→ Otra de las cosas es que toda tu familia es priista.

Mira, no toda mi familia es priista, muchos miembros de mi familia son priistas y como lo he comentado, aqu√≠ mismo lo coment√©, debemos de ser en una sociedad respetuosa de las diferentes ideolog√≠as y de lo que cada persona prefiere. As√≠ en mi familia, en mi familia tenemos algunos miembros que son priistas, yo no soy priista y otros miembros de mi familia no son priistas y hay una perfecta relaci√≥n, hay un perfecto entendimiento y un perfecto respeto a lo que uno y otro tiene de convicci√≥n. Te quiero decir que en esta campa√Īa pol√≠tica casi no nos hemos visto, y cuando nos vemos, nos vemos para platicar cosas familiares y no de la campa√Īa.

→ Has recorrido el estado -lo mencionaste hace un momento- por tierra (...). ¬ŅQu√© te dice la gente respecto a la situaci√≥n del estado, y qu√© ves t√ļ en funci√≥n de cu√°l es el primer problema?

La gente est√° muy dolida por varios factores. Uno es la seguridad. La seguridad no ha regresado a nuestro estado, los ciudadanos se sienten realmente golpeados, secuestrados, lastimados por nuestras polic√≠as, que en muchos de los casos est√°n coludidas con el crimen organizado. Los ciudadanos no sienten que pueden recuperar sus colonias, inclusive no se sienten seguros dentro de sus casas. Saben que dentro de sus casas han ido por ellos y los han sacado, y los han desaparecido. Y como lo coment√©, Coahuila pas√≥ a ser quinto lugar con el mayor n√ļmero de desaparecidos en 2012, al tercero en 2016, y eso es muy grave porque lo que nos prometi√≥ Rub√©n Moreira, que el se iba a encargar de la seguridad, no sucedi√≥. No hemos recuperado la seguridad en nuestro estado y tambi√©n es muy grave que un candidato como el del PRI (Miguel Riquelme) nos est√© amenazando en decirnos que si no votamos por el PRI nos van a soltar a los perros, que nos van a soltar otra vez al crimen organizado. Eso es muy grave y los ciudadanos no nos tenemos que dejar amedrentar por esas amenazas.

Lo que también te quiero comentar es que la ciudadanía se siente muy dolida porque no cuenta con un sistema de salud a la altura de sus necesidades. De que los hospitales son "elefantes blancos" que no cuentan con medicinas. Que no cuentan con una atención adecuada, que tienen que hacer largas filas de mucha espera para recibir una atención de espera mediocre. Ellos están esperando que esto se resuelva.

Y yo te comento que adem√°s de esto tambi√©n hemos encontrado una gran desilusi√≥n en muchos j√≥venes. T√ļ sabes que 120,000 j√≥venes no pudieron entrar o tener acceso a educaci√≥n superior en este sexenio, y eso tambi√©n es muy lamentable porque a estos j√≥venes los est√°s dejando al alcance del crimen organizado, los est√°s haciendo vulnerables a este crimen, y lo que tenemos que hacer es recuperar a estos j√≥venes. Y yo por eso he propuesto abatir este d√©ficit de educaci√≥n para los j√≥venes a trav√©s de la creaci√≥n de m√°s universidades, pero, lo m√°s importante, de utilizar la capacidad instalada que tenemos tanto en empresas p√ļblicas como en empresas privadas, y a trav√©s de las escuelas privadas, universidades privadas, vamos a hacer convenios para que muchos de estos j√≥venes se puedan incluir en las universidades privadas y a trav√©s de intercambios fiscales poder impulsar y pagar est√°s colegiaturas.

Para los hospitales tenemos que hacer una gran cruzada de salud. Para que estos hospitales realmente tengan medicinas las 24 horas del día, y tengan una atención perfectamente pronta y expedita. Para que el ciudadano no tenga que recurrir en muchos casos a atenderse en el sector privado, que les genera un problema gravísimo en la economía de sus familias.

El caso de la seguridad estamos proponiendo desaparecer los diferentes cuerpos policiales que tiene el estado y hacer un mando √ļnico. Precisamente la gente nos se√Īala que Fuerza Coahuila, los GROM y los GATE son los principales que les hacen da√Īo. A estos cuerpos los vamos a desaparecer. Vamos a fusionar en una sola polic√≠a, una polic√≠a estatal... vamos a depurar los cuerpos policiales, los vamos a profesionalizar, los vamos a capacitar y los vamos a dotar de la tecnolog√≠a de punta para que tanto ellos est√©n seguros, y que ellos nos puedan brindar seguridad a nosotros.

→ De estos problemas que la gente te ha manifestado y que has logrado observar, ¬Ņcu√°l crees que sea el principal, que es urgente resolver?

El problema urgente que todo mundo se√Īala, que es el c√°ncer que genera todos los males, es la corrupci√≥n, la corrupci√≥n de todos los funcionarios del estado que en una y otra √°rea nos est√°n fallando. Nos est√°n fallando porque estos funcionarios son los que hacen que la seguridad p√ļblica no funcione, que el sistema de salud no funcione, que el sistema educativo no funcione, que no haya oportunidad de trabajo para los j√≥venes y que no tengamos una justicia expedita para todos los ciudadanos.

La corrupci√≥n la tenemos que eliminar y ¬Ņc√≥mo la vamos a eliminar?, a trav√©s de la participaci√≥n ciudadana. Yo he dicho que en este gobierno coahuilense independiente, la participaci√≥n ciudadana ser√° el pilar del buen gobierno. No podemos pensar en un gobierno unilateral, tenemos que tomar en cuenta a la ciudadan√≠a, que participe; y t√ļ te has dado cuenta c√≥mo recientemente muchas asociaciones civiles de todo el estado est√°n actuando para que sean consideradas muchas acciones por los pr√≥ximos gobiernos, para que podamos tener un mejor Coahuila.

→ Hemos escuchado a todos los candidatos en Coahuila, y no nada m√°s en Coahuila, en el Estado de M√©xico, en Nayarit, en las elecciones del a√Īo pasado... todo mundo habla de corrupci√≥n, todo mundo habla de que es el principal problema, que es un c√°ncer. Se han hecho propuestas y lo √ļnico que hemos visto es m√°s esc√°ndalos de corrupci√≥n y este discurso que se ha vuelto ya una moda, esta trivializaci√≥n de la corrupci√≥n que es: "c√°rcel a los corruptos". Pero al final, no pasa nada. ¬ŅQu√© est√° fallando?

Lo que pasa es que todo est√° coludido y unos funcionarios se tapan a otros. Tenemos una Ley Estatal de Anticorrupci√≥n que tenemos que tener ya funcionando en el mes de junio y t√ļ sabes que la iniciativa de ley que mand√≥ Rub√©n Moreira est√° encaminada para que siga continu√°ndose la corrupci√≥n. ¬ŅPor qu√©? Porque √©l est√° proponiendo que el fiscal anticorrupci√≥n sea propuesto por el procurador del Estado, y el procurador del Estado pues le rinde pleites√≠a al gobernador. Ah√≠ no se rompe el c√≠rculo perverso de la corrupci√≥n.

Lo que yo propongo es que el comité de participación ciudadana que está previsto en la ley, formado por ciudadanos, que son ciudadanos probos de integridad, de las diferentes regiones del estado, que éstos sean los que hagan la consulta, que analicen los perfiles y que le presenten al Congreso del Estado la terna de fiscal anticorrupción. Y que el fiscal anticorrupción, ante este consejo de participación ciudadana, rinda cuentas; de esa manera vamos a romper el círculo perverso de la corrupción.

También estoy proponiendo eliminar el fuero. Fui el primer precandidato (que lo propuso) en el período de firmas, y ahora muchos candidatos me lo están copiando, pero lo importante es que se haga, que se quite el fuero. Ese fuero que sirve de escudo para la corrupción.

Y, por otro lado, tambi√©n voy a mandar una iniciativa para que eliminemos la Secretar√≠a de la Funci√≥n P√ļblica. ¬ŅPor qu√©? Porque esta secretar√≠a nada m√°s ha servido de tapadera para el gobernador y los funcionarios corruptos. En lugar de ello vamos a crear una fiscal√≠a ciudadana, tambi√©n vamos a tener que mandar esa iniciativa de ley. Una iniciativa de ley que cuide el actuar del gobernador y de todos los funcionarios, pero tambi√©n que esta fiscal√≠a ciudadana tenga las facultades para participar en los procesos de adquisiciones y tambi√©n en los procesos de licitaci√≥n de obras, con lo cual vamos a quitar de tajo la corrupci√≥n que impera en la obra p√ļblica y la creaci√≥n de estas famosas empresas fantasmas que se llevaron y le costaron a Coahuila m√°s de 500 millones de pesos.

→ ¬ŅQu√© es m√°s importante en tu proyecto: sacar al PRI de Coahuila, que lleva gobernando m√°s de 80 a√Īos o ser t√ļ el gobernador?

Yo creo que lo m√°s importante para Lucho Salinas es que haya una transici√≥n de un sistema de partidos a un sistema donde la participaci√≥n ciudadana sea el pilar del buen gobierno. Yo no veo un gobierno funcional sin la participaci√≥n ciudadana. La participaci√≥n ciudadana ser√° el cambio de este estado y deber√° ser el cambio de nuestro pa√≠s. Ya no podemos los ciudadanos nada m√°s ser espectadores, tenemos que actuar. Los ciudadanos todos tenemos que tomar, ser parte de la historia de cambio de Coahuila y eso lo vamos a hacer actuando, y para poder actuar, como bien dijiste t√ļ, tenemos que salir primero a votar. No podemos permitir que unos cuantos decidan por todos, porque si seguimos con las elecciones como las hemos tenido, unos cuantos, y esas estructuras que mencionaste del PRI, del PAN, van a tomar la decisi√≥n por todos nosotros. Todos los ciudadanos que queremos un verdadero cambio no lo vamos a poder hacer si no acudimos a votar. De ah√≠ la invitaci√≥n a que todos salgamos a votar y hagamos un cambio porque necesitamos actuar desde ahorita; primero con nuestro voto y luego participando dentro de un gobierno, de un gobierno independiente, de un gobierno ciudadano.

→ Una √ļltima pregunta y me gustar√≠a que me respondieras con un s√≠ o un no. ¬ŅEstar√≠as dispuesto, de cara a los √ļltimos d√≠as de la elecci√≥n, a que si hay otro proyecto opositor al PRI que pudiera ganar, unirte a √©l?

No, no.

