Ve Riquelme desesperación y debilidad política en intento de bloque

Califica de 'rajones' a candidatos que promueven bloque

Luego de que fallara el intento por formar un bloque electoral contra el PRI y el PAN, Miguel Riquelme Solís candidato por la coalición “Por un Coahuila Seguro” dijo en Torreón que es una confabulación con objetivos perversos... que evidencia desesperación, una carencia de ideales y una gran debilidad política en cada uno de ellos.

Tras asegurar que una alianza “de facto” con partidos de oposición o independientes no lo afectaría porque el electorado razona su voto y “los votos no son canicas como para que los mezclen en una canasta..”, Miguel Riquelme se expresó de los candidatos que promueven esta medida como “rajones”.

Y es que explica que si uno de los candidatos de los partidos que pretenden aliarse en su contra, “se raja, yo como elector diría por este candidato no voy a votar por él que es un rajón. No voy a votar por él porque primero me embarca en un proyecto político y luego me deja a medio camino y dice que se va a sumar al otro”.

Desde el pasado fin de semana y sobre todo este lunes, simpatizantes e integrantes de los equipos de campaña del candidato independiente Javier Guerrero García y del abanderado por Morena Armando Guadiana supuestamente corrieron versiones en el sentido de un posible bloque contra el PRI y el PAN de cara el proceso electoral del próximo 4 de junio, lo que finalmente no se concretó.

Presuntamente el exhorto de Guadiana era que se sumaran a su proyecto de candidatura, el candidato independiente y el del PT considerando que él se encuentra en tercer lugar en las preferencias.

Al encabezar una reunión con parte de la estructura priista en esta ciudad, acompañado por el coordinador de las bancada del PRI en la Cámara de Diputados César Camacho Quiroz,

Riquelme expresó que demuestran debilidad política cuando siquiera insinúan el sumarse a otro que va mejor posicionado o que tiene los tamaños para enfrentar a Miguel Riquelme .

“Yo no me sumaría con nadie, nosotros vamos en una coalición, con Nueva Alianza con el Partido Verde, el Social Demócrata con el Campesino Popular con el Partido Joven, los cuales en una coordinación de esfuerzos coincidimos en ideales y en oferta política para realmente dar a la sociedad de todo Coahuila un proyecto viable de gobierno para los próximos 6 años".

Así pues, el candidato de la Coalición “Por un Coahuila Seguro”, dice que no le preocupan estos afanes de los partidos opositores incluyendo los independientes que parecen haber dejado de lado sus ideales. Quien debe preocuparse son ellos… nosotros estamos preocupados por hacer campaña y llevar la oferta política a los coahuilenses ellos no tienen que hacer de manera que hasta se entretienen pensando con quien hacen alianza con quienes no”.



Riquelme se expresó sobre el intento de bloque anti PRI. (FERNANDO COMPEÁN)

El exalcalde de Torreón calificó a los candidatos que promueven el bloque de "rajones". (FERNANDO COMPEÁN)