Reconoce ‘Bronco’ que Humberto Moreira es su amigo

Martes 9 de may 2017, 12:31pm

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, admitió que Humberto Moreira Valdés es su amigo, aunque rechazó que sea él quien esté detrás de la barda que apareció en Ramos Arizpe promocionando como presidenciable.

Para “El Bronco” , dicha pinta es obra de Morena ya que asegura que Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo”, según publica hoy el diario El Norte.

"Él cree que voy a competir (por la Presidencia) y entonces trata de meter puyas, y él es medio mañosón en esos casos, no es un angelito en esos temas, la gente que lo rodea es gente perversa también en ese sentido", señaló.

Considera que la finalidad de dicha barda pudo haber sido el desacreditarlo, buscando una denuncia por actos anticipados de campaña en su contra.

El mandatario expresó que él no pinta bardas y que además aún no decide si buscará la Presidencia. “Siempre he dicho que hasta diciembre (decidirá), si resuelvo los problemas que en Nuevo León tenemos", comentó.

Rodríguez Calderón reconoció que el exgobernador de Coahuila es su amigo desde que militaban en el PRI, pero dijo que no cree que esté detrás de la pinta de la barda.

"Al principio creo que (la publicidad) puede ser una mala leche, veo que ya se hizo viral en ese sentido, y lo que pudo haber sido una mala leche se convirtió en una buena leche, porque finalmente todo mundo está opinando sobre eso", puntualizó.

Ayer se informó que el Partido Joven "destapó" un anuncio que promociona como candidato presidencial al Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

El representante de esa fuerza política ante el Instituto Electoral de Coahuila, Julio César Aldape, publicó en redes sociales un video donde exhibe una barda pintada en Ramos Arizpe con la frase "Bronco para Presidente de la República".

El anuncio está pintado de morado y blanco, y muestra el logo de un caballo, colores e imagen que Rodríguez ha empleado desde su campaña de 2015, cuando ganó la gubernatura de Nuevo León como candidato independiente.



"El Bronco" respondió a la barda que apareció en Ramos Arizpe que lo desatapa como presidenciable. (ARCHIVO)