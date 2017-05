'11 contra 11, Santos es mejor'

Martes 9 de may 2017, 7:09am

TORREÓN, COAH.-

Para Julio Furch, los Guerreros tienen ventaja sobre Diablos

TORREÓN, COAH







El jugar 11 contra 11 en la cancha, será más benéfico para Santos Laguna, ya que con un elemento menos, demostraron que pueden hacerle mucho daño al Toluca.

Así lo dejó en claro el delantero albiverde, Julio Furch, quien se mostró emocionado por disputar su primera liguilla con los Guerreros.

"Saldremos a buscar de la misma manera el resultado, con la expulsión de Djaniny el domingo, se jugó de manera diferente a como lo teníamos pensado, de local debemos salir a jugar, sólo preocupados por nosotros y no del rival", dijo al finalizar la práctica de ayer en el TSM, donde estuvo presente el presidente del equipo, Alejandro Irarragorri, quien charló con el capitán Carlos Izquierdoz.

Y es que el espigado delantero del conjunto lagunero, dijo que mañana deberán hacer valer la localía en el Corona, ya que de visitante también brindaron buenos partidos, por lo que tienen la oportunidad de acceder a semifinales.

"No hay favoritos, más como se vio el partido del domingo de que estuvimos en desventaja, pero no hay favoritos y tampoco en las otras llaves".

Aunque reveló que tanto Tavares como Sandoval, son dos elementos que han jugado todo el torneo de manera regular con los Guerreros y le aportan mucho al equipo, en la banca existen elementos de calidad que los pueden suplir de la misma forma.

"Este torneo fuimos de menos a más, nos conocimos a través de los partidos, pero nos queda la espina de poder conseguir más puntos y mejores resultados, pero eso ya pasó".

También Furch confesó, que de manera personal le gusta entrar así de enrachado a la liguilla, al convertir goles en el arco rival, pero indicó que lo más importante es lo colectivo.

"Estoy contento por aportar al club, no se me ha dado marcar en el torneo, pero me siento bien y aporto para el equipo. Toluca maneja bien la pelota y tratarán de hacer eso, tiene jugadores rápidos arriba y buscando la pelota, pero pensamos más en Santos, seremos 11 contra 11, seremos ofensivos y saldremos a ganar".

está Positivo

Por otro lado indicó que el duelo de la última fecha disputada ante los Diablos Rojos, les ayudará mucho de cara a la liguilla al encarar al mismo rival.

"Puede servir mucho, porque la verdad el equipo respondió de una situación adversa, de enfrentarlos lo más rápido posible, sirve para trabajar los aspectos que se pueden mejorar, pero el equipo debe trabajar de la misma manera para seguir a la siguiente fase" dijo al finalizar la práctica.

De jugar de miércoles a domingo, el artillero argentino indicó que no les afectará para nada en el aspecto físico, ya que el rival está en las mismas condiciones.

"No nos puede perjudicar, ya estamos acostumbrados, así fue durante la Copa MX, pero estamos preparados para conseguir ventaja de local donde somos fuertes y como lo demostramos durante el torneo" expresó el rubio artillero.

Santos Laguna y Diablos Rojos del Toluca, jugarán miércoles y sábado la llave de cuartos de final dentro del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

La ida se disputará el 10 de mayo en punto de las 21:30 horas en el Estadio Corona, mientras que la vuelta, el sábado 13 del presente mes a las 9 de la noche en el renovado Nemesio Díez de la capital mexiquense.

Los choriceros anoche cambiaron de decisión y pernoctaron en la Comarca. Tuvieron práctica regenerativa al mediodía en un gimnasio en el centro de la ciudad, mientras que hoy volverán a entrenar, cerrando la preparación de cara al choque de ida.

No le ganó a ni un calificado

Santos Laguna no pudo vencer en el Clausura 2017 a ninguno de los equipos que están en la "Fiesta Grande" del futbol mexicano, aunque tampoco perdió. Por lo que los dirigidos por el "Chepo" de la Torre apenas tuvieron un 33% de efectividad ante los equipos más fuertes del torneo.

Los Guerreros igualaron 0-0 con Tigres (séptimo) en el "Volcán" en el inicio del torneo; luego empataron a un gol en la fecha tres con Morelia (octavo) también como visitantes; dos jornadas después, Chivas (tercero) le sacó el triunfo a los Guerreros en tiempo de compensación e igualaron a un tanto en la casa del "Rebaño Sagrado"; en la jornada 10 dejaron ir una ventaja de dos goles en casa e igualaron a dos con el Monterrey (segundo); los líderes Xolos le "robaron" el triunfo a los albiverdes cuando empataron en tiempo de compensación en la jornada 11; luego igualaron a uno en el Jalisco ante Atlas (sexto) en la fecha 14 y terminaron empatando a dos con Toluca (cuarto) en el estadio Corona en el cierre del campeonato.

Por primera vez en la historia de los torneos cortos, los Guerreros tuvieron doble dígito en el renglón de empates (11) durante la fase regular, superando por dos las 9 igualadas que consiguieron los albiverdes en el Clausura 2006.

En el Clausura 2008 los Guerreros también sumaron 11 empates, pero cuatro los consiguieron en la liguilla, donde lograron su tercer título igualando a un gol con Cruz Azul en el antiguo Estadio Corona.