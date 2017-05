Busca Guadiana crear bloque contra PRI y PAN

SALTILLO, COAH

SALTILLO, COAH







COMENTAR

El candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, informó que busca impulsar un bloque opositor anti PRI y PAN en las próximas elecciones del 4 de junio.

Guadiana pidió a los candidatos a la gubernatura que se sumen a su proyecto , ya que el encabeza las encuestas de preferencia.

Aunque no mencionó nombres, este exhorto va dirigido a los candidatos independientes Luis Horacio Salinas y Javier Guerrero. Así como a José Angel Pérez del Partido del Trabajo y Mary Telma Guajardo del PRD.

“Si en un momento yo no me encuentro en el gusto de los electores me uniré a quien esté arriba. Esto no se trata de caprichos se trata de terminar con la corrupción y malos gobiernos del PRI y PAN”, dijo Guadiana.

Al momento ningún candidato se ha pronunciado al respecto.

Más información en breve.



Aunque no mencionó nombres, este exhorto va dirigido a los candidatos independientes Luis Horacio Salinas y Javier Guerrero. Así como a José Angel Pérez del Partido del Trabajo y Mary Telma Guajardo del PRD. (ARCHIVO)