La Laguna queda fuera de la final de La Voz Kids

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

A pesar de que varios niños de la Comarca Lagunera participaron en La Voz Kids, ninguno logró llegar a la final que tendrá lugar el domingo 13 de mayo.

El pequeño Saúl Navarro, originario de San Pedro, Coahuila; llegó a la semifinal de la emisión que tuvo lugar el día de ayer.

El chico, quien se encontraba en el equipo de Emmanuel y Mijares, interpretó el tema Y llegaste tú de la Banda El Recodo. Pese a su gran interpretación no pudo llegar a la última etapa del programa que conduce Yuri.

“¡#SaúlNavarro, este es sólo un escalón más para alcanzar la meta!”, con esas palabras La Voz Kids despidió a Saúl en sus redes sociales.

Saúl dijo en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón que acudió en enero al casting que se llevó a cabo en Monterrey, luego pasó por varias etapas y al final le pidieron que grabara un video el cual mandó a la Ciudad de México.

"Cuando me avisaron que había quedado en verdad que no me la creía. Me sentí muy contento, muy ilusionado y estoy consciente de que ésta puede ser una gran oportunidad para mí", expuso.

Navarro ofreció el pasado sábado un concierto en San Pedro, Coahuila. Santiago Rodríguez, y Walter de los Reyes fueron los otros niños de la región que figuraron en La Voz Kids.



El pequeño Saúl Navarro, originario de San Pedro, Coahuila; llegó a la semifinal de la emisión que tuvo lugar el día de ayer. (ESPECIAL)