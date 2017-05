Venden terreno y del dinero no se sabe

EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD FUE COMPRADO POR UN PARTICULAR

El siglo de torreón

El terreno de los trabajadores universitarios ubicado en el Cerro de Los Remedios que fue donado en los años noventa, por el entonces rector, José Ramón Hernández Meraz con el fin de realizar acciones para aumentar el Fondo de Jubilaciones, fue vendido en ocho millones de pesos a un particular desde el año 2012.

A través de una solicitud de información, este medio pudo constatar que la venta del terreno se concretó el 31 de agosto de 2012 mediante un contrato de compraventa con reserva de dominio, a través del cual se vendió el predio ubicado en la falda sur del Cerro de Los Remedios con una superficie de 15,065.01 metros cuadrados, a Eduardo Favela Alvarado.

Es decir, se pagaron aproximadamente 531.03 pesos por metro cuadrado, un precio inferior al que se ofertan a la venta terrenos en esta zona residencial, que es una de las de mayor plusvalía en la ciudad por su cercanía con el parque. En la actualidad existen terrenos a la venta que se ofrecen de los 900 a los mil 800 pesos el metro cuadrado, de acuerdo a información de inmobiliarias.

Luis Tomás Castro Hidalgo, en su calidad de rector (octubre de 2010-diciembre de 2012) y José Vicente Reyes Espino, como secretario general de la Universidad vendieron al particular antes mencionado el terreno al que se hace referencia, como consta en el contrato.

Se pactó pagar ocho millones de pesos en cuatro emisiones: la primera al momento de la firma del contrato por dos millones de pesos y otros tres pagos por la misma cantidad el 31 de diciembre de 2012, el 30 de abril de 2013 y el 31 de agosto de 2013.

El terreno de más de 15 mil metros cuadrados del Cerro de Los Remedios era para beneficio de los trabajadores académicos, coinciden dirigentes sindicales, sin embargo, no se tiene certeza del destino que hayan tenido los ocho millones de pesos que se pagaron por él.

Al respecto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUJED), Palmira Maldonado Serrano, afirmó que nunca se les dio información al respecto. "Pudiera haber sido legal, pero el destino del dinero no lo sabemos, no sabemos cuánto ha redundado en intereses y el manejo de ese fondo, que no es un fideicomiso es un fondo, no sabemos cómo se maneja", dijo.

Sin embargo, el secretario general del Sindicato del Personal Académico (SPAUJED), Jesús Abraham Soto aseguró que el dinero sí se aportó al fondo de jubilaciones, aunque desconoció el monto.

EL S IGLO DE TORREÓN

Detenida. La obra que se realiza en el terreno que fue de los universitarios en la actualidad se encuentra detenida.