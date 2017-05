México en la Bienal de Venecia

El artista Carlos Amorales representará a México en la 57ª Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia con la propuesta "La vida en los pliegues", en la que aborda la problemática de la migración y con la que refleja su preocupación por el lenguaje en su encriptación y en la que conjuga la gráfica, la escultura, la música y el cine para hablar sobre las actuales, entre otras cosas, sobre la problemáticas del arte contemporáneo.

Con esta propuesta, informó Amorales en videoconferencia desde Venecia, cierra una etapa de su trabajo con lenguajes codificados, pues a partir de esta pieza iniciará una nueva etapa de su labor, pero antes, planea traerla a México para darle una gira por diversos puntos del país, sobre todo, donde la migración es un problema.

"Voy a presentar una instalación que se compone de tres piezas. Una, cuenta con un lenguaje que hice y son instrumentos musicales de cerámica, son ocarinas, y todos están basados en el alfabeto; para tocarlos realicé una serie de partituras que permiten hacer la música.

También presento otra pieza en la que se reúne todo, es un cortometraje de 13 de minutos, es como una animación, un teatro de marionetas y una película. Todo estará en la misma sala y un grupo de músicos tocará, y todo esto será un performance", explicó el artista sobre la obra que contó con la curaduría de Pablo León de la Barra.

El artista nacido en 1970, en la Ciudad de México, y que ha residido más de una década en Europa, explicó que desde el inicio de la creación de la obra invitó a trabajar a un ensamble mexicano de instrumentos de viento, con ellos, agregó, comenzó a escribir las partituras.

Añadió que en el espacio de exhibición habrá obra en la paredes, así como una pieza escultórica que consta de una mesas que simulan hojas de papel escritas, y un monitor donde podrá apreciarse la película. "Es una instalación que a primera vista parece muy formal, pero si nos acercamos a verla nos damos cuenta de que hay una historia y una narración", sostuvo.

Respecto al cortometraje, indicó que cuenta la historia de una pequeña familia de migrantes que llega a un pueblo y comienzan a rechazarla. "Se hace un chisme, un rumor, todo va creciendo y el pueblo termina por linchar al papá, a la mamá y al hijo. Todo el proceso lo viví en los últimos meses y todos sabemos que se viven momentos difíciles tanto en México como en el mundo. Esta situación me influyó y me pareció importante hablar de lo que está ocurriendo", explicó.

Amorales, quien se ha caracterizado por construir un lenguaje específico desde diversas disciplinas, señaló que tiene planeado presentar la pieza en México, especialmente en las zonas donde haya una gran problemática de la migración tanto en el norte como en el sur, con el objetivo de que la gente pueda reflexionar sobre sus propias vivencias.

"Siempre me ha interesado que mi obra no se quede en el circuito artístico, sino que pueda comunicarse con todos. Lo he hecho desde distintas formas, ya sea trabajando en una disquera hasta trabajar en espacios públicos", dijo.

Sostuvo que la obra busca dialogar no sólo con México, sino con cualquier parte del mundo en donde exista una fuerte migración. "Podría ocurrir en cualquier país y en cualquier momento", explicó.

También indicó sentirse orgulloso de haber utilizado elementos complejos y conceptuales, pero al mismo tiempo contar una historia clara. "A partir de ahora se me antoja crear obras más narrativas, tengo ganas de seguir haciendo películas, videos, me gustó mucho hacerlo".

"Percibo que transitamos por un momento difícil y me di cuenta de que cada tiempo ocurre un linchamiento, así que me empecé a preguntar por qué ocurren. Creo que son una metáfora de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Siento que era importante mostrar el lado muy duro que vivimos y que aparece todos los días en los diarios, quería hablar de estos temas como artista porque no soy investigador ni periodista, y entrar en diálogo con otros. La obra también refleja cosas bellas porque hay partes de nuestra cultura que son valiosas. Hay que empezar a debatir y empezar a cambiar", indicó.

En esta edición México celebra una década de contar con un pabellón oficial en la Bienal de Venecia, una de las muestras de arte más importantes a nivel internacional. Este año lleva el título "Viva Arte Viva" y busca celebrar el arte y su capacidad de abrazar la existencia y de enfrentar la realidad en un mundo lleno de conflictos. La instalación será inaugurada el próximo 11 de mayo.

La exhibición se llevará a cabo en la Sala de Armas de El Arsenal, sede del Pabellón de México en la muestra. El público verá y escuchará una mezcla instrumentos musicales con partituras. Los instrumentos están al centro a manera de un gran alfabeto para formar poemas. Las paredes están vestidas con una gran partitura. La obra es visual, musical y textual.

El trabajo de Carlos Amorales se interesa principalmente por el lenguaje y la imposibilidad o posibilidad de la comunicación a través de formas irreconocibles o que no se pueden codificar: sonidos, gestos y símbolos. Amorales experimenta en los límites de la imagen y el signo, a través de diferentes medios que incluyen animación, video, cine, dibujo, instalación, performance y sonido. Su práctica está basada en diferentes formas de traducción: instrumentos que se transforman en los personajes de sus filmes, letras que se convierten en formas y narrativas que se vuelven acciones imposibles de verbalizar.

Carlos Amorales estudió en Gerrit Rietveld Academie, después de asistir a Rijksakademie van Beeldende Kunsten (1996-97). Ha hecho residencias en Atelier Calder, en Saché, Francia (2012); Mac/Val, en Valle del Marne, Francia (2011); y la Smithsonian Artists Research Fellowship, en Washington, D. C., Estados Unidos (2010).

CARLOS AMORALES

Cortesía

Recorriendo el mundo

Entre sus exposiciones más importantes se encuentran Year of Mexico in the UK: Carlos Amorales, Turner Contemporary, Margate, Reino Unido (2015); The Man Who Did All Things Forbidden, Film Screening, Philadelphia Museum of Art en Filadelfia, Estados Unidos (2014); Germinal, Museo Tamayo, en la Ciudad de México (2013); Supprimer, modifier et préserver, Mac/Val, en Vitry-sur-seine, Francia (2011); Discarded Spider, Cornerhouse, en Manchester, Reino Unido (2010); Working Class Today… Mañana Nuevos Ricos!, Kunsthalle Fridericianum, en Kassel, Alemania (2009); Dark Mirror, Irish Museum of Modern Art, en Dublín, Irlanda (2008); Faces, The Moore Space, en Miami, Florida, Estados Unidos (2007); Carlos Amorales, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires MALBA, en Buenos Aires, Argentina (2006); ¿Por qué temer al futuro?, Casa de América, en Madrid, España; Artium, en Vitoria-Gasteiz, España (2005); The Forest, Creative Time, "The 59th Minute", Times Square, en Nueva York.

