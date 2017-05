'Eso de mesiánico, para mí es leyenda'

TORREÓN, COAH.-

El empresario regiomontano por adopción, Alfonso Romo, dice haber evaluado a detalle la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Varias charlas con él y sus números como jefe de gobierno lo hicieron convencerse de que había que apoyarlo. Algo complicado para alguien que se había opuesto al proyecto presidencial del tabasqueño en 2006.

No obstante, sobre AMLO pesan señalamientos, como su presunta actitud mesiánica, o la falta de honestidad de una parte del equipo que ha trabajado con él. Al respecto, Romo habla en esta última parte de la entrevista de lo que a él le ha tocado ver en esta etapa de cercanía con el actual dirigente nacional de Morena. Para él, lo de mesiánico "es una leyenda".

¿Qué tanto juega la situación del sexenio de Calderón con, uno, la violencia, un crecimiento desmedido de la inseguridad que obviamente afectó a la clase empresarial de lleno; y dos, la crisis económica de 2008-2009 que le tocó sortear, si bien no provocada por el gobierno, pero que sí le tocó sortear a Felipe Calderón? ¿Operaron estos dos factores para su viraje?

No, no, no, espérame. Definitivamente, o sea, si tú analizas el 2011 no… los once años del PAN, y te vas del '88 al 2012, México tenía un crecimiento que no llegaba al 2 por ciento promedio por año, y la población estaba creciendo 2.1, 2.2; o sea, estamos casi en producto negativo. Otra, la política económica: anclamos el tipo de cambio y competimos con puros salarios, castigando el salario. Entonces el poder adquisitivo de millones de mexicanos, los que tienen chamba, pues realmente decreció fuertemente. Entonces, además la inseguridad que mencionas, digo 100 mil muertos, pues, es una irresponsabilidad. Mucha gente… confrontados, estábamos muy confrontados. Y tres, y muy importante: si tú analizas este período, realmente no ha habido política social para poder equilibrar y para poder atender a esos 60 millones de olvidados, no ha habido realmente una política de creación de riqueza como la que platicaba yo con el campo, que muy rápido se hizo el cambio. Entonces todo era muy bonito en el 10 por ciento de la población, pero en el 80 no.

¿Habló con el expresidente Felipe Calderón?

Nunca, y fíjate que yo al expresidente Calderón lo ayudé cuando era presidente del PAN en los noventa, cuando llegó a la dirigencia. Cuando él se hizo presidente, como no estuve de acuerdo en que había que hacer esta unión para poder ganar holgado, cuando ya se confrontó todo, la verdad que no. Conocí muchos secretarios, como siempre he trabajado nunca lo vi, nunca. Como tampoco me pidió mi opinión, tampoco lo busqué a dársela, no, la verdad no. Tuve un distanciamiento, no con el gobierno, pero con él no hay comunicación.

En el 2011 yo no conocía a Andrés Manuel y me invitaron a conocerlo. Y cuando salí de conocerlo, está muy trillado, perdónenme los que ya han oído esta historia, en lugar de irme de bruces como lo hice con Vicente Fox… que no me arrepiento del cambio demócratico ¿eh?, yo creo que hubiéramos apoyado al presidente Fox pero por otra razones. Cuando salimos de conocer a Andrés Manuel, dijimos: "vamos a hacer un análisis de cómo gobernó, para ver si realmente no nos vuelve a fallar la operación, la implementación, como a muchos negocios, nos encanta la visión y luego no aterrizamos. Entonces vamos a ver cómo operó la Ciudad de México y lo mismo vamos a hacer para Marcelo Ebrard y lo mismo vamos a hacer para Peña Nieto", que iban a ser los posibles candidatos. Manlio en ese entonces también, pero no había mucha información de Sonora.

Y el estudio lo hicimos en tres vertientes: cómo manejó el presupuesto, porque hablaban de populista, yo también tenía esa impresión que era muy desordenado y que quería despilfarrar; qué pasó con la deuda, qué pasó con el presupuesto, con la deuda. Para eso contratamos, consultamos a las calificadoras, varias universidades; este grupos financieros ¿a ver qué pasó? ¿Qué hizo con él? Segundo, la seguridad: ¿qué pasó con el robo a casas, a automóviles, o sea, y los secuestros. ¿Te acuerdas de ese problema en la Ciudad de México en ese entonces? ¿Qué pasó? Para eso utilizamos datos del AMIS, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y tres, lo más importante, lo que más se le critica: el estado de derecho. ¿Cómo ejerció el estado de derecho Andrés Manuel? ¿Con quién? ¿Quién fue su presidente del tribunal? ¿Quién fue su procurador? ¿Qué pasó con los magistrados? Entonces las casas de bolsas la han visto. Y para este tercero, en ese entonces acababa de salir de la Fepade Arely Gómez, que no conocía a Andrés Manuel y le pedí que me ayudara, todavía no estaba en el gobierno, todavía no estaba en ningún lado, y había sido ella oficial mayor o secretaria coordinadora de Mariano Azuela, presidente de la Corte, cuando el desafuero de Andrés. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ejerció Andrés Manuel? ¿Realmente intervino en el estado de derecho con jueces? Y ¿cómo lo hizo Peña? Y ¿cómo lo hizo Marcelo?

Primer caso: la parte financiera. Andrés Manuel reduce gasto y del ahorro del gasto, que fue el 15 por ciento, 60 por ciento fue a capital de semilla para hacer todas las obras que hizo y el 40 por ciento a tejido social… lo de los viejitos. Déficit cero. Las calificadoras le mejoran la calificación a AAA. Ahí están los datos (…). Segundo: la AMIS, todo lo que es robo, secuestros, a la baja, caray. Tercero: el estado de derecho, Bernardo Bátiz, un expanista de procurador; Luis Humberto González, presidente del Tribunal, de primera. Pero el diagnóstico, el estudio que hicimos… no nombró jueces, ni magistrado, ni se metió, no, un total respeto al Poder Judicial. Fue una sorpresa para nosotros ,porque queríamos la excusa para no apoyarlo y nos dimos cuenta de la parte cuantitativa… muy bien. Marcelo salió regular… de regular a mal. No y Peña, con todo respeto, el presidente muy mal en el Estado de México, en todos los sentidos.

La actitud mesiánica de Andrés Manuel es uno de los señalamientos más recurrentes ¿cómo ven ustedes esta parte como empresarios?

Fíjate yo no, toco un tema más importante… ¿cómo gobernó? Cuando conocí a Andrés Manuel, conocí a su familia en 2011; pues realmente hubo mucha empatía por proyectos, nos gusta el campo, nos gusta la educación. Entonces realmente ha habido una cercanía. Yo, eso de mesiánico, no sé de dónde salió.

¿No lo ve?

Eso son las leyendas. Es como cuando dicen: "Poncho Romo es agresivo"… quítamelo. Pues no me lo voy a quitar, entonces ya no lucho para quitármelo. O sea, yo no lo veo. Yo creo que es un hombre de familia, es un hombre de convicciones, de creencias. Su esposa es extraordinaria. Su esposa es una mujer intelectual, es una intelectual. Tiene casi estudios de doctorado, en teología, en literatura. Ha escrito varios libros, es una mujer muy culta, especialista en Hernán Cortés, o sea, la familia vive en un medio intelectual muy alto y es muy espiritual. Entonces es un buen ser humano y preocuparse por el ser humano y la pobreza no es ser mesiánico. Lean sus libros como yo le digo a la gente. No me hagan caso. Leánlo. Es muy consistente Andrés, tiene 14 o 15 libros y no difieren mucho. Pero es un hombre que está preocupado por los olvidados. Eso de mesiánico, para mí es leyenda.

Ahora, si bien nunca le han hecho un señalamiento directo a él que ponga en duda su honorabilidad, sí se ha rodeado de personas que han sido exhibidas, incluso recientemente. El caso Bejarano es de los más conocidos, pero recientemente surgió el caso de Eva Cadena, que es militante de Morena, sabemos que usted no es militante de Morena, no es militante de ningún partido, sin embargo sí llega a afectar.

Mira, es un tema… es la primera vez que me preguntan y te felicito. Te voy a dar mi opinión. Es un tema de fondo. Andrés ha puesto la vara muy alta, muy alta, en su honestidad y lo es él. Pero él, como los apóstoles ¿no?, hasta traicionaron a Cristo uno de ellos, ¿no? O sea, como son miles de simpatizantes, pues habla por ti, y habla por tu cultura, pero por individuos es complejo. Y voy a tocar los dos temas. Entonces no tengo ninguna duda que lo que yo conozco de alrededor de Andrés Manuel, yo que no estoy en Morena, es un grupo muy honesto, intelectualmente, muy bien. De los que yo conozco veo esa pulcritud alrededor de Andrés Manuel, no conozco a los dos millones de militantes. Y estoy seguro que en el país, está muy complicado, debe de haber mucha gente no tan pulcra.

A Bejarano no lo conozco. Lo que sé es que cuando Andrés Manuel llega a gobernar la Ciudad de México, en el 2000, es como cuando tú compras un negocio, lo compras, haces el análisis y luego depuras; entonces, cuando llegas a gobernar a la Ciudad de México, que tiene 400 años, pues hay de todo con malas prácticas, porque la corrupción viene desde hace 200, pues hay de todo. Cuando sale el caso Bejarano, que lo están sobornando a Bejarano, no a Andrés Manuel, pues lo meten a la cárcel y lo mismo que a Ponce, que él fue el que lo metió. Te encuentras eso, como yo he tenido que actuar en mis empresas con gente. Yo soy honesto, mi equipo también, pero por ahí para abajo hay uno que no, y no estoy justificando, nada más estoy dando una explicación. Hay de todo, el que no, que tire la primera piedra, ésos nos los encontramos en todos lados.

En el caso de esta mujer de Veracruz a la cual yo no conozco, tienes dos versiones y vuelvo a lo mismo Morena: es muy grande y el sistema de Andrés Manuel, democrático, es bueno y le sale contraproducente. Primero tiene la tómbola, de donde salen tres nombres de los candidatos y luego de los nombres de los candidatos ahí votan, más o menos así. Y votan: "¿quién quiere a fulano?" Y votan, y votan y salió esta mujer, en votación de ahí del pueblo, del municipio, de donde sea y votaron por ella. Yo he conocido muchos candidatos que Andrés Manuel no conoce, que salen así. Mucha gente dice: este sistema democrático no jala, se nos cuelan. Bueno esta mujer llegó así de lo que tengo entendido. Entonces tienes dos versiones: o a ella la inocentaron porque eso de que la llevan a un lugar, nada más graban las manos y se lo da a Andrés Manuel 500 mil pesos, como decía un amigo mío y ¿dónde están los 30 mil otros? Treinta mil millones, no 30 mil pesos. Entonces pues si ella fue inocente pues que aprenda. Y si no fue inocente y le gusta la lana, pues en Morena, Andrés dice que hay tres principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Pues ya robó, pues que la corran, va a haber muchas de esas, pero bueno es como en la casa de uno, ¿no?

Su perspectiva de la elección en Coahuila, un estado que no conoce la alternancia ¿Cuál es su visión como empresario y como participante de la política?

Si tú ves la historia mía… es mi respuesta… no creo en las dictaduras de partido. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, esto es un dicho de hace mucho. Por eso estoy aquí con Armando (Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila). Lo estimo mucho, lo respeto mucho. Es un hombre valiente que se ha enfrentado al sistema. No es fácil, no todo mundo tiene los pantalones de enfrentarse al sistema. Quiere a su estado, lo conoce y yo lo único que puedo decir es que la alternancia le va a ayudar a Coahuila como no tienen idea. Como lo mismo en México. Así a nivel nacional lo hicimos, a nivel local lo hicimos con Canales. Ojalá tengan ustedes a su Canales. Lo tienen enfrente.

Ojalá y de veras quieran mucho a sus hijos, porque si realmente quieren a sus hijos, van a votar por la alternancia. Si es puro pico, entonces no quieren a sus hijos. Y la última, estamos ayudándole a Andrés en un proyecto de nación y también vamos a cooperar, con ideas y con estructura, con gente… sí, a Armando, para ayudarle a hacer un plan de gobierno. Así como lo estamos haciendo a nivel nacional, muy moderno, muy para adelante, así vamos a ayudarle. Entonces, venimos a ayudar. Entonces, yo digo: ojalá y México despierte, se amarre los pantalones y voten verdaderamente por sus hijos. Esa es mi respuesta.

