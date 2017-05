Logra derechos de bioserie

ARCHIVO

Miami, EU.- La cadena hispana Telemundo logró obtener los derechos para Estados Unidos de la serie sobre la vida del cantante mexicano Luis Miguel, una de las máximas figuras de la música hispana a nivel mundial, que será producida por MGM TV y Gato Grande Productions.

Una vez que sea estrenada por Telemundo, la serie anunciada la víspera por el propio Luis Miguel, podrá ser vista a través de la plataforma Netflix en España y América Latina, según los acuerdos logrados.

"Nosotros vamos a tener el estreno mundial", dijo Alfredo Richard, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de NBC Universal Telemundo Enterprises.

La empresa "ha abrazado" la música como parte integral de su estrategia de programación, y así los demuestran sus más recientes proyectos con base en la vida de cantantes como Celia Cruz, Juan Gabriel y Jenni Rivera.

Otra teleserie sobre la vida de Luis Miguel fue anunciada por la cadena rival Univision -la biografía no autorizada- que será realizada por el productor mexicano Pedro Torres, creador de los videos musicales más emblemáticos del cantante, representando a su compañía Curiosity Media.

A sus 46 años, Luis Miguel atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su carrera tras entregarse esta semana a la justicia de Estados Unidos por un problema legal de adeudos.

A lo largo de su trayectoria artística, Luis Miguel ha ganado un gran número de premios, entre ellos los prestigiados Grammy y Billboard. El primero de sus reconocimientos lo logró a los 14 años.

No sabe si aparecerá

En entrevista con Alfredo Palacios en Radio Fórmula, la actriz Aracely Arámbula dijo que no sabe si en la bioserie hablarán sobre sus momentos con el cantante.

"No quiero opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo. No sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera. Me ha costado mucho mi carrera y después, cuando uno habla de eso (asuntos relacionados con Luis Miguel), la prensa dirige hacia eso sus titulares".

Arámbula, quien ha contado en pasadas ocasiones, que independientemente de todo, vivió una verdadera historia de amor con Luis Miguel, dijo que si ella quisiera, podría contar muchas cosas, sin embargo, no lo hace para evitar malas interpretaciones, y prefiere tomar distancia.

"Ni siquiera es que no pueda hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y ¿quién mejor que yo (para hacerlo)?, ¿alguien con más derecho? Yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta. Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto que ahora la presenta", finalizó.