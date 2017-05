Insistirán en colocar medidores

Domingo 7 de may 2017, 3:52am

EL SIGLO DE TORREÓN

El consejo de cuenca Nazas-Aguanaval insistirá en la colocación de medidores telemétricos en pozos de la región Lagunera, dada la grave condición del acuífero Principal, que no recibe atención de parte de la autoridad.

Roberto Muñoz del Río, presidente del consejo de cuenca Nazas-Aguanaval, dijo que el uso de estos aparatos facilitaría el obtener información del acuífero Principal en tiempo real y alcanzar el equilibrio, que solamente se podrá al dejar de extraer un volumen y restaurar la cuenca alta del río, con acciones como las que propone el programa Irritila.

En el Estudio de Disponibilidad del Acuífero realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) el año pasado, se confirma la sobreexplotación del Acuífero Principal. El IMTA planteó una problemática que ha empeorado del último balance realizado, en 1991, a la fecha, a causa de la extracción sin control del agua.

En el acuífero Principal, se recargan 518 Mm3 de agua al año y se extraen 930 Mm3, según el último diagnóstico de la Conagua. De este volumen, 650 Mm3 están concesionados, pero los cerca de 300 Mm3 restantes se extraen de forma ilegal, ante la falta de medidores volumétricos en operación en todas las norias.

Los ambientalistas coinciden en que el origen de la problemática es la sobreexplotación del acuífero y culpan a la autoridad federal por la falta de medidas de control, lo que ha permitido que durante años se mantenga la extracción ilegal, que ha sido reconocida por cada uno de los directores que ha tenido la Conagua en los últimos 10 años.

Los ambientalistas hablan de frenar la sobreexplotación, pero esto no se refiere a suspender el riego agrícola, sino dejar de extraer el volumen no permitido, esto significaría dejar de cultivar 30 mil hectáreas de agua subterránea, que no están autorizadas.

Archivo

Ecología Participación: Participación: ⇒ En el consejo de cuenca hay representantes de la Conagua, gobierno de Coahuila, Durango y Zacatecas, agricultores, asociaciones. ⇒ Su objetivo es formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Acuífero. El consejo de cuenca señala que se requiere tener una medición confiable de las extracciones de agua.