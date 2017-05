TORREÓN, COAH.-

El nombre de Alfonso Romo Garza está íntimamente vinculado con la casta empresarial regia que le ha dado a Monterrey, su fama de capital industrial y financiera de México. Nacido en la Ciudad de México, pero formado en el corazón de Nuevo León -egresó de la carrera de ingeniero agrónomo en el Tec de Monterrey-, Romo ha destacado en los negocios como cabeza del grupo Pulsar, un corporativo que ha aglutinado empresas financieras, agroindustriales y biotecnología.

En la política, sin ser parte de ningún partido, le ha apostado al salinismo, luego al gobierno de la alternancia y más recientemente al lopezobradorismo, situación que le ha atraído críticas desde el ámbito empresarial y, por supuesto, el político. De estas "mudanzas" y de su visión de México, El Siglo de Torreón platicó con Alfonso Romo en la visita de cortesía que le hizo al diario.

Su historia como empresario es de todos conocida y un ejemplo para muchos (...). Pero en el plano político hemos visto que ha ido mudando de preferencias. En un primer momento lo relacionaban con Carlos Salinas de Gortari, luego como impulsor del gobierno del cambio con Vicente Fox y más recientemente con Andrés Manuel López Obrador, a quien, por cierto, hay que decirlo como contexto, en un principio usted combatió políticamente hablando. ¿Podríamos decir que usted es un ciudadano haciendo política o un empresario en política haciendo negocios?

Fíjate que lo segundo nunca. Nunca he hecho negocios con políticos. He hecho negocios de México y he trabajado con todos los presidentes porque son las figuras y cuando hemos podido colaborar en combatir la pobreza con proyectos de alto impacto, pues lógicamente que ahí empatamos y alineamos intereses, que fue lo que pasó, como tú mencionabas, con el presidente Salinas, al cual lo conocí de joven, pero realmente era mayor que yo. Ya después lo dejé de ver toda la vida.

Yo tenía 15 años; él, 19. Montábamos a caballo juntos. Ya siendo presidente, venía la firma del Tratado de Libre Comercio. Como tú bien sabes, había comprado yo Cigarrera la Moderna y había un problema muy serio en la industria cigarrera en tres frentes. Primero, en ese entonces teníamos precios controlados, lo cual hacía muy difícil hacer negocio. Segundo, teníamos una tasa de impuestos muy alta, IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios); nada más para poner a tu audiencia en contexto: de cada peso que vendíamos, sesenta centavos eran de impuestos, entonces realmente eramos un recaudador de Hacienda. Tercero, que aquí es donde realmente empatamos las carreras el presidente Salinas y el grupo nuestro, fue que había un problema muy serio en el campo. Había un problema ancestral de muchísimos años entre la industria tabaquera, Tabamex, como intermediario con los productores de tabaco. ¿Por qué? Porque Tabamex se manejaba políticamente, por intereses políticos. Entonces no había dinero que alcanzara, ni tampoco había una transparencia total de que nosotros como industria, cuando comprábamos el tabaco, pues no sabíamos a donde llegó. Había un problema muy serio y era concretamente que los productores de tabaco estaban en Nayarit, y estás hablando prácticamente de 25 ó 30 mil familias, o sea, era una actividad importante.

Y aquí hago un paréntesis. Te digo: yo estudié en el Tec agronomía como lo mencionas, pero mi tesis no fue estudiar agronomía como técnico, mi tesis fue cómo llevar riqueza al campo. Sí, ésa era mi tesis. Y la tecnología es un vehículo para llevar riqueza al campo. Entonces le dije al presidente Salinas: "oye, vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio, traemos precios controlados, traemos una tasa de impuestos 2.3 veces más grande que la de Estados Unidos, nos vas a abrir las fronteras y no nada más vamos a sufrir nosotros, van a sufrir los productores del campo. Déjanos arreglar y déjanos asociarnos con el campo. Presentamos una fórmula de asociación al campo y libéranos precios y pon los impuestos igual, espejo, igual que la industria tabaquera americana, y nosotros resolvemos el problema del campo. Déjanos entrar, que la industria compre Tabamex, privatizamos Tabamex, que era el proceso primario del tabaco".

Y aquí planteé una fórmula que es lo que mucho me ha identificado con Andrés Manuel, en donde les dijimos a los campesinos, a los ejidatarios, a los minifundistas, pequeños propietarios: "ustedes ponen la tierra, nosotros ponemos capital, tecnología y la administración; vamos con las parcerías, mitad y mitad. Los que trabajen van a tener todas sus condiciones de trabajadores, Seguro Social, todo; los que no, los voy a tratar como socios, socios pasivos como si tuvieran acciones en una compañía cotizada en bolsa y cada vez que hay una cosecha vienen por sus dividendos. El experimento empezó con 60 hectáreas, cada familia tenía cuatro hectáreas. Estamos hablando del '92. Subimos la utilidad por hectárea de menos de un salario mínimo por hectárea por año a siete salarios mínimos por hectárea por año, multiplicado éste por cuatro son 28 salarios mínimos. A los dos años estábamos sembrando 20 mil hectáreas en este modelo y creamos una riqueza sin precedente en el campo. Nosotros nunca compramos un metro cuadrado, nunca, y el campesino que nos quería comprar o el ejidatario le dábamos plazos a cuatro años, estaba totalmente transparentado.

¿Por qué me relacionan mucho con Salinas? Porque él fue el que me invitó a Chiapas con este modelo. Me dijo: "oye, ¿qué podemos hacer en Chiapas..." en el '92 también. Y le dije: "pues, no sé". Y fuimos y encontramos condiciones similares a Nayarit en Las Margaritas, y a finales del '93 teníamos 2,500 hectáreas en este sistema que acabo de mencionar y cada hectárea da trabajo a dos personas. Teníamos 5,000 gentes en Las Margaritas. Y cuando aparece la revolución zapatista nunca, nunca nos invadieron un metro cuadrado ni nos robaron la raya, sino al contrario, se convirtió en un modelo muy exitoso. El presidente Zedillo lo siguió y así hemos estado proponiendo proyectos de asociación.

→ ¿Con ese proyecto pudieron competir ya una vez que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio?

Con ese proyecto le dimos competitividad y llevamos riqueza a zonas muy inestables, lo que hizo esto muy bueno. Para nosotros fue un buen negocio. Nosotros redujimos, con nuestro 50 por ciento, llegó a equivaler que bajamos el costo del tabaco 25 por ciento, lo que realmente hizo que la industria despegara. Fue la liberación de precios. Pero arreglamos a toda la industria, no solamente arreglamos la parte industrial, sino que nos comprometimos a arreglar el campo.

→ En un modelo agroindustrial...

Exactamente, el cual es un modelo muy atractivo para muchas zonas del país y para muchos cultivos que es lo que hoy estamos planteando en el proyecto de nación con Andrés Manuel.

→ ¿Qué vio en su momento con la posibilidad de una alternancia en México y sobre todo en la figura de Vicente Fox, a quién apoyo en un principio?

Mira, tú me hiciste dos preguntas... nunca he hecho negocios con la política, nunca, por eso nadie me puede decir nada y nunca he estado en un partido. Me puedo mover de acuerdo a lo que el grupo que represento y yo, y hablo de grupo de personas, no de negocios, creemos que es lo importante para el país.

La primera vez que realmente participamos activamente como grupo ayudando a un candidato porque era importante hacerlo, fue en Monterrey. Apoyamos a Fernando Canales cuando compitió contra Natividad (González Parás), porque ya del PRI estábamos hasta acá. Entonces había que tener un cambio. Fernando, una persona, empresario, una persona con una política liberal ¿no? Este pro empresa, honesto, honesto, honesto, honesto. Pues ya era momento de entrarle, y lo que hicimos fue apoyar con ideas, nunca con dinero, aclaro y eso se puede contrastar porque me han buscado por todos lados.

Entonces había que cambiar y al presidente Fox yo lo conocí trabajando en Femsa, cuando compramos las Coca-colas, lo que es Coca-Cola Femsa hoy. Yo era el director de planeación estratégica y me tocó trabajar el contrato de franquicia con Vicente Fox, y ahí lo conocí. Entonces lo pongo de referencia porque le ayudamos a Canales, gana Canales ¿no?, y el presidente me dijo: a ver, oye ¿y por qué no hacemos el proyecto de nación? Pues sí, y yo tenía una relación muy positiva con Zedillo, y tengo, pero ya el país necesitaba un cambio...

→ Hasta el propio expresidente Zedillo parecía saberlo, ¿no?

Se lo dije y me lo decía. Le dije: "ya sé que no tengo color, ya necesitamos un cambio. Sorry, presidente, pero ya necesitamos un cambio". Y Fox fue el que lo encabezó y le ayudamos a hacer el plan de nación al presidente Fox. ¿Te acuerdas el proyecto de México? ¿Del Plan Puebla-Panamá? Que era el plan sur-sureste. ¿El plan de los changarros? Pues eran experiencias que nosotros habíamos hecho anteriormente donde trabajábamos y lo habíamos puesto como un plan de nación, pero queríamos el cambio ¿sí? Ya era importante que México de veras diera el paso ¿no? Y por eso participamos de hecho cuando llegó el presidente Fox al gobierno. Nosotros nos retiramos. Cuando llegó Canales nos retiramos. Nunca hemos hecho negocios con la política.

¿Qué falló en el sexenio de Vicente Fox? Porque si algo hubo fue una alta expectativa, de todos los sectores, de muchos sectores, por esta alternancia y al final una sensación de decepción, de desilusión, de que no había llegado esa prosperidad como la habían pronosticado. ¿Qué fue lo que falló?

Mira, Fox, el presidente Fox, era un excelente candidato, una persona que a muchos de nosotros nos inspiró, como Manuel Clouthier lo inspiró a él. Nunca hicimos un análisis de cómo gobernó. Si nosotros hubiéramos hecho un análisis de cómo gobernó en Guanajuato, como hicimos con Andrés, probablemente lo hubiéramos apoyado, pero por otras razones muy diferentes a su capacidad de administrador.

Mi opinión es que no es lo mismo operar una compañía que un país tan complejo, para eso necesitas un equipo con una visión muy clara. A dónde quiere llegar y qué se puede lograr. Yo creo que la capacidad administrativa de orden, de dirección, de haberse concentrado en cambios estructurales de fondo... pues le faltó esa parte, y por eso se decepcionó. Pero por lo menos hicimos el cambio democrático. Cambiar el rumbo de un país no es fácil, conozco solamente un líder en América Latina que ha hecho un cambio de rumbo radical, que yo conozco ¿eh?, puede haber otros: es el presidente Uribe en Colombia. Tomó al país peor que como lo tomó Fox, porque Fox lo tomó bien. El presidente Uribe dejó al país, le cambió el rumbo. Yo creo que a Fox le faltó esa capacidad, esa determinación, el carácter para realmente hacer un cambio sustancial, tanto de visión como de operación.

Viene la elección de 2006 que es la elección más competida del período democrático en México, y lo vimos con un grupo de empresarios abiertamente en contra de la figura de Andrés Manuel ¿Qué veían en ese momento de lo que estaba pasando en México y lo que representaba Andrés Manuel López Obrador?

Mira... muy buena pregunta, interesante tu pregunta... y esto es fundamental para poder entender por qué estamos aquí. Había un grupo muy grande de empresarios y políticos que, por lo menos en el caso personal, no conocíamos a Andrés Manuel. Lo veíamos, habíamos oído todas esas leyendas de que había sido un hombre socialista, muy estatista, que había quemado pozos en Tabasco, o sea, esa era la imagen. Segundo, nunca nos pusimos a ver, yo nunca lo quise conocer, yo estaba en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, me acuerdo que iba todo mundo a inaugurar puentes y al Centro Histórico. Yo nunca quise conocerlo, irresponsablemente.

Viene la elección y me invitan a presidir, el presidente y un grupo de empresarios, pero sobre todo el presidente Fox, el proyecto de "Peligro para México", y dije: "no, el 'Peligro para México' está fundado en difamar. En la contienda política le dije: "presidente, tú le ganaste a un presidente del PRI, a Zedillo, que te dejó pasar y hablas todo el tiempo sobre Madero. Vamos a ganarle en una contienda política, pero no descalificando porque el país se va a confrontar. Si Andrés es tan agresivo y tan irresponsable como dicen, va a tomar la Ciudad de México. Entonces no, mejor déjame hacer un proyecto político", que se llamó Opción Ciudadana en 2005. Y entonces sí vamos a confrontar ideas democráticamente, como son las democracias. Entonces este movimiento fue más allá de lo que platicábamos ahorita, fíjate este movimiento fue muy oportuno porque juntó a un grupo muy amplio de políticos y empresarios de todas las corrientes ¿Por qué? Porque en el PRI había muchos priistas que no querían a Roberto Madrazo, muchos y muchos que no queríamos a Andrés, entonces esta mesa se conformó por decir: "estos dos no pueden llegar".

La primera intención, el primer pacto que hizo Opción Ciudadana fue en Veracruz, esto es bien importante; Veracruz en el 2005, había tres candidatos (Gerardo) Buganza, por el PAN; Dante Delgado, por el PRD y Convergencia, en ese entonces, hoy Movimiento Ciudadano, y estaba Fidel Herrera, por el PRI. Entonces este grupo dijo: "no puede llegar Fidel Herrera, va a llegar lo peor y tenemos que ganar Veracruz para poder evitar que llegue Andrés Manuel ¿no? Andrés Manuel era muy fuerte en Veracruz. Entonces armamos una alianza para decir el candidato que vaya abajo se le suma al de arriba, pero que no llegue el PRI, ese fue el trato. Y en esa mesa estaba, nos prestó Dante el partido Convergencia, la maestra (Elba Esther Gordillo), estaba Esteban Moctezuma, estaba Santiago Creel, participó la señora Fox (Martha Sahagún) indirectamente porque no estaba en el partido. Pero para hacer esto hay que ganar Veracruz. Llegamos un mes antes de la elección, Dante dijo: "voy". Cumplió su palabra, el PAN nacional también, el secretario de Gobernación, también. Y el PAN local dijo: "no". Entonces no se hizo.

→ Y perdieron la elección...

Perdimos la elección. Ganó Fidel Herrera, y fíjate nada más las consecuencias. Fíjate nada más las consecuencias...

→ Todavía, hasta hoy...

Fíjate nada más las consecuencias. Y así iba a ser el modelo para Oaxaca y para Puebla, cuando el "gober precioso" (Mario Marín). Pero ya cuando esto no se hizo y en la nacional también queríamos un candidato bisagra, esto poca gente lo conoce, y estuvimos buscando quién, y este grupo, que era muy amplio, primero decidió invitar a Juan Ramón de la Fuente como candidato bisagra, pero no aceptó. Era rector de la UNAM. No aceptó porque él estaba muy satisfecho con lo que estaba haciendo en la UNAM, esa fue la razón que nos dio. Y el segundo que invitamos fue a Eduardo Bours, que era gobernador de Sonora. Sí, que era tan priista o tan panista como lo quieras ver, ¿no?. Entonces entraba perfecto. La idea era pues hacer esta bisagra, tener estos cuatro, cinco o siete puntos y hacer lo mismo que en Veracruz: el que fuera abajo se suma al de arriba. En eso gana Felipe Calderón la interna del PAN y dice: "esta fórmula no me gusta, yo puedo ganar solo", y ya se deshizo este grupo. Me acuerdo que muchos le dijimos: "te vas a meter en un lío, vas a necesitar de perdido cinco puntos, va a ser muy difícil ganarle a Andrés Manuel". Pero, bueno, así se decidió.

Ya los empresarios y los otros grupos políticos... ya no prosperó esta idea, te lo pongo de referencia porque cuando hubo el desafuero de Andrés Manuel, yo puse un desplegado que ahí está de ocho columnas diciendo: "sin conocer a Andrés Manuel, lo aclaro aquí al público: no es el momento, en las democracias se gana y se pierde, no se descalifica". Y ahí yo tuve un encontronazo ideológico con mucha gente porque, pues, porque no estaban de acuerdo y decidí salirme de los organismos empresariales y ya, me retiré. Digo, porque yo iba a entrar, ganara México, y el resto y ya, como lo he hecho con Fox y con todos. Y después conozco a Andrés Manuel, hasta el 2011.

Polémico. El empresario Alfonso Romo Garza le ha apostado recientemente al lopezobradorismo, situación que le ha atraído críticas desde el ámbito empresarial y, por supuesto, el político.