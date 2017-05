Llama AMLO a 'un acuerdo' para no llevar más soldados a Puebla

Sábado 6 de may 2017, 6:00pm

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó la estrategia lanzada por el presidente Enrique Peña Nieto para combatir a los chupaductos en Puebla. El tabasqueño aseguró que con más soldados y usar la fuerza no se arreglan los problemas ni se llega a la paz.

Tras firmar el acuerdo de unidad de Morena en Chilpancingo, Guerrero, el tabasqueño pidió al titular del Ejecutivo no llevar más soldados a Puebla, por el contrario que “busque un acuerdo general”.

“Llamar a todo el pueblo a la paz, a todo el pueblo de México, para que no haya enfrentamiento entre hermanos, porque los soldados es pueblo uniformado. No hay que usar la fuerza, hay que hacer una convocatoria a la unidad, a la paz, que no se esté azuzando porque duele mucho que asesinen a soldados, pero también duele que asesinen a civiles”, declaró.

En entrevista a medios, aseguró que el presidente Peña Nieto no arregla el problema de la inseguridad, “su estrategia está mal, aplicó la misma estrategia que Calderón, hay que cambiarla”.

“La estrategia de usar la fuerza para resolver los problemas sociales de México lo que hace es agravar más las cosas y producir más sufrimiento y dolor. Al triunfo de Morena, se va a acabar con la guerra, se va a serenar a México”, expresó.

Durante el mitin en el zócalo de Chilpancingo, López Obrador aseguró que estará gobernando desde Guerrero, “si el pueblo así lo decide”.

“Voy a estar gobernando desde Guerrero, si el pueblo así lo decide. Va a ser el gobierno de Morena, itinerante, como fue el gobierno de Juárez, no se va a despachar solo en el Palacio Nacional, se va a gobernar en Tierra Caliente, en la Montaña, en Iguala, en la Costa Chica, en la Tarahumara”, adelantó.

Además, se comprometió con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a que de triunfar Morena en las elecciones de 2018, iniciará desde el primer día de gobierno una investigación a fondo para castigar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural isidro Burgos.

“Aquí en esta plaza, hago el compromiso con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, con el pueblo de Guerrero, con el pueblo de México, que desde el primer día del próximo gobierno de la República, se va a iniciar una investigación a fondo para conocer toda la verdad y castigar a los responsables, autores materiales e intelectuales. Vamos a hablar con la verdad”, expresó.

También presentó un plan para acabar con los ninis, es decir, darle estudio y trabajo a 2 millones 600 mil jóvenes que no tienen oportunidades, el cual tendrá un costo de 100 mil millones de pesos.

“Ese proyecto lo tengo presupuestado para 2 millones 600 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis), cuesta 100 mil millones de pesos al año. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar dinero para darles atención a los jóvenes”, detalló.



