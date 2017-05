Critican segundo debate

TORREÓN, COAH.-

Lo califican como sin propuestas concretas, alejadas de la realidad y con descalificativos

Como un ejercicio sin propuestas concretas y alejadas de la realidad y lleno de descalificativos entre los candidatos, fue como la parte de la sociedad civil, empresarios y académicos, calificaron el desarrollo del segundo y último debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila entre los aspirantes a la gubernatura del estado, el jueves pasado en Torreón.

El empresario Eugenio Treviño comentó que en esta segunda edición, se vio la mismo problemática que en el primero que fueron las agresiones entre los candidatos y la falta de propuestas, aunque consideró que el independiente Javier Guerrero fue el más maduro y el más centrado.

"Necesitamos conocer las propuestas sobre todo que la ciudadanía las conozca para que puedan escoger, es indispensable que conozcan la trayectoria de cada una de estas personas y eso que les dé una panorámica hacia quién deben de votar para que sea lo mejor", dijo.

Por su parte, Julio Luna presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en La Laguna consideró que en este segundo encuentro hubo ganadores y perdedores. La ciudadanía, dijo fue quien ganó al poder ser testigo de las propuestas presentadas y los ataques reiterativos entre los candidatos.

"Lo lamentable fue la parte negativa en donde no permitieron el acceso a una parte de la ciudadanía. cerraron las puertas y ya no fue posible el acceso"; dijo Luna, quien consideró excesivo el dispositivo de seguridad, "nos sentíamos como en un estado de guerra y yo creo que era más bien una fiesta democrática".

Miguel Mejía Berdeja, presidente de Renacer Lagunero consideró positivo el realizar este tipo de ejercicios, los cuales hasta mitad de los 90's eran como una política-ficción, en donde sólo se veía en los Estados Unidos.

Además, dijo que no hay debate perfecto "siempre habrá críticas en cuanto a la calidad del debate, de las intervenciones, de los temas que se trataron, de los que no se trataron, sin embargo, es preferible que existan esos ejercicios a que no existan".

Para el director del CCI, Marco Zamarripa, aunque varios de los temas no se tocaron a fondo, el tema de la Transparencia y Corrupción, fue de lo más destacable.

Creo que en forma general mejoró esta versión, insisto en que los ciudadanos nos merecemos un nivel de debate a la altura de lo que hoy reclama la ciudadanía, creo que hay que destacar los temas de corrupción que fueron generalizados, quizá en algunas de las propuestas faltó mayor profundidad, algunas de ellas fueron superficiales, las de desarrollo social no convencieron y no atacan la problemática de fondo.

"Creo que hoy la ciudadanía, la Iniciativa Privada, la academia y sociedad civil, citaron un precedente, y creo que este nivel de participación y de conocer las propuestas, abona mucho a la democracia", señaló.

Mientras que para Patricia Vargas, presidenta de PC29, el formato del debate no fue el mejor, puesto que no permite a los candidatos responder los cuestionamientos de los ahí presentes. "Eso no es un debate, yo esperaría ver en un debate a mis candidatos la capacidad de responder las preguntas que haga el público que haga la ciudadanía".

Dijo que no vio ganadores, pero sí a un perdedor, "porque vi 6 candidatos que estaban en un lado de la cancha y uno del otro lado, 6 candidatos en contra del candidato institucional, en contra del candidato del PRI. Ciertamente la carga de 11 años de gobiernos moreiristas que trae el señor (Miguel) Riquelme es muy fuerte, no se la podrá sacudir, esta muy relacionado en los señores Moreira".

Por su parte, José Antonio Sifuentes, presidente del CLIP, opinó que sigue el bajo nivel de exposición de los candidatos a la gubernatura en este segundo debate público.

"Lo importante no es lo que prometen que harán en el gobierno, sino cómo y con qué lo van a hacer. Cuánto dinero se destinará, las gestiones que hará ante el congreso federal, los incrementos que se darán en cuáles rubros…".

A su vez, José Antonio Baille Smith, presidente de Canacoto, comentó que el segundo debate fue algo similar al hecho en Saltillo, aunque se quejó por el formato que maneja el IEC al no poder la IP hacer preguntas a los candidatos.

"El formato no nos gustó mucho como ciudadanos y sólo se vio que se atacaban. Nos interesaba ver más sus propuestas".

Eduardo Nieto, consejero de Canirac Laguna, dijo que asistió al debate y que uno de los temas centrales de los candidatos a la gubernatura fue el de la deuda, el cual todos lo manejaron con distintas propuestas.

Declaró que de los temas que abordaron y que le interesaron más fueron los apoyos que se darán a la investigación, el uso de la tecnología y la incubación de proyectos de jóvenes.

Representantes de la sociedad civil, enfermeros y universitarios, coincidieron en que el discurso fue el mismo de siempre y que de poco sirvió para incentivar el voto entre los coahuilenses. "Todos acusándose y dejando de lado las propuestas reales, es una política, un discurso que sólo funciona entre ellos. La verdad es que ningún candidato nos parece la opción, ninguno nos parece apto para ocupar el puesto de gobernador. Fue un ejercicio que además de costoso, no es eficiente", dijo Andrés Guerrero, estudiante universitario.

"Como espectadores, sinceramente dejó mucho que desear, esperaba que fueran más espontáneos, que hubiera más transparencia y que no fueran tan acartonados, no me convencieron, fue desangelado. En corrupción, sabemos que estamos hundidos como Estado, no se les cree. Desgraciadamente, el que todos los candidatos se dediquen al golpeteo no abona a un proceso de altura, a un proceso intelectual, siento un hartazgo generalizado y el voto de castigo va a ser fundamental", dijo Javier Quintero, fundador de Donadores Laguna.

Por su parte, la Unión Nacional de Escuelas Particulares, consideró que en ambos debates (el primero realizado en la ciudad de Saltillo), se ausentaron las propuestas para fortalecer la educación privada, el medio ambiente, la vivienda y el campo.



Ejercicio. Diversas opiniones generó el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura. (EL SIGLO DE TORREÓN)