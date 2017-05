'Haremos en Coahuila lo mismo que en Chihuahua y Veracruz'

MONCLOVA, COAH.-

Guillermo Anaya Llamas, candidato del PAN para la gubernatura de Coahuila, aseguró que el estado será un caso más en donde los exgobernadores serán encarcelados por saquear al estado, ya sea por el gobierno de Estados Unidos por él mismo al ganar la elección.

“Cuando Rubén Moreira iba a Corea le daba la vuelta al mundo para no pasar por Estados Unidos y Humberto Moreira igual no pueden ir a Estados Unidos, yo no dudo que dentro de poco le echen el guante, aquí no porque aquí lo van a proteger, por eso es el temor que tienen y todas estas calumnias porque saben que van a ir a la cárcel cuando yo gane.

Así va a ser hasta que lleguemos nosotros, igual que lo que sucedió en Chihuahua que ahorita duarte esta prófugo igual el otro Duarte en Veracruz, si no ha ganado el cambio en Chihuahua en Veracruz seguirían igual y faltan 29 días para que los saquemos a punta de votos” señaló Anaya durante una entrevista en Monclova donde se reunión con jóvenes.

Respecto al debate dijo sentirse satisfecho y se autonombró ganador del mismo.

En cuanto al tema de las supuestas tarjetas denunciadas por el PRI dijo no estar preocupado pues aseguró que se trata de una novela inventada por el PRI como parte de la desesperación.

“No tenemos ninguna consecuencia porque es pura mentira, es una novela creados por ellos mismos, miren primero decían que el PRI tenía una súper estructura prácticamente invencible y que el candidato tenía un gran carácter y ahora andan chillando porque saben que van a perder porque saben que sus estructuras no son tan poderosas” comentó.

Reiteró que lo primero que hará de ganar la gubernatura es castigar a y encarcelar a 2 de los Moreira, señalando al ex gobernador Humberto y al actual mandatario Rubén, posteriormente a quién haya desviado los recursos del fono de pensiones de los maestros.



