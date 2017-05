Presentan en Lerdo nuevo Sistema de Alerta Vecinal

Viernes 5 de may 2017, 2:55pm

Un botón de emergencias directo y sin operadoras

En Lerdo el ayuntamiento presentó el nuevo Sistema de Alerta Vecinal (SAV) que funciona como un botón de emergencia para cada domicilio ya que se activa desde un teléfono celular o fijo y no tiene costo para el ciudadano.

"En cuestiones de seguridad no se puede escatima porque el hubiera no existe, no está en mis manos tener un policía en cada cuadra pero sí podemos apostarle y probar esto que en otros lados ha funcionado", dijo la alcaldesa de Lerdo María Luisa González Achem, quien dijo que el Municipio pagará 100 pesos anuales por cada usuario registrado de SAV que en este caso solo estará ligado a la Policía Municipal y el objetivo principal es disminuir o dar una atención mas oportuna en casos de delitos patrimoniales.

Cuando un suario marca una trecla (guardada previamente) se marca de forma automática un número 01 800 sin costo para la persona que lo registró. Esta llamada es recibida a través del SAV que manda instantáneamente una alerta (SMS) a la red de contactos del usuario registrados. Esta alerta es grabada en el sistema SAV y se muestra en un mapa en la computadora de la estación de policía, enviando la dirección exacta, el nombre y la lista con la información en su red de apoyo.

Mientras la policía es alertada todos los contactos del usuario también lo son y pueden tomar fotos o videos de autos o sospechosos mientras llega la policía y mientras el operador del centro de control de la policía obtiene instantáneamente los datos para acudir y proporcionar la ayuda.

Cuando la policía va en camino el operador se pondrá en contacto con la persona que requiere la ayuda vía telefónica para recabar mayor información acerca del tipo de emergencia que es.

En el caso de que se llame de un teléfono celular este debe tener crédito disponible (no se gastará pero es necesario para efectuar la llamada).

Previamente un representante de SAV debidamente identificado pasará a cada domicilio para que quien quiera hacer uso de esta nueva herramienta de emergencias llene la una forma SAV que será proporcionada por el Ayuntamiento.

Luego recibirá un mensaje de bienvenida en su celular con un número telefónico que deberá guardar en la memoria del teléfono con la frase SAV además de avisarle a su red de contactos para que de recibir una alerta puedan acudir en apoyo.

Los datos personales de los usuarios de SAV son protegidos "con las mas altas normas de seguridad y están encriptadas", según dijo Eduardo Uribe, director General de la Empresa SAV.

Habrá un módulo permanente en el Municipio para que la gente pueda llenar la forma en caso de que

La empresa opera en el estado de México, Quintana Roo, Jalisco y Zacatecas.

"Tenemos casos donde hasta en 3 meses han bajado hasta en un 45% los delitos patrimoniales", dijo uribe.



María Luisa González Achem dijo que el Municipio pagará 100 pesos anuales por cada usuario registrado de SAV. (ARCHIVO)