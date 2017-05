Deuda y corrupción dominan segundo debate

TORREÓN, COAH.-

LANZAN CRíTICAS A ADMINISTRACIóN DE HUMBERTO MOREIRA Y DESCALIFICACIONES PERSONALES

Los cuatro ejes a los que deberían de responder y proponer los candidatos que buscan la gubernatura de Coahuila, se vieron "nublados" una vez más por las críticas de las administraciones de Humberto y Rubén Moreira, así como por las descalificaciones personales ahora más subidas de tono, durante el desarrollo del segundo y último debate organizado por el Instituto Electoral del Coahuila en la ciudad de Torreón.

Con la presencia de 600 invitados especiales y de los medios de comunicación, que fueron convocados tanto por el IEC como por Canacintra Torreón, se llevó a cabo esta segunda edición, la cual estuvo "blindada" por un fuerte dispositivo de seguridad, que abarcó por lo menos dos cuadras a la redonda del recinto oficial que fue el Teatro Nazas.

Aunque el inicio estaba programado para las 19:00 horas, la primera en llegar al teatro fue la candidata a la gubernatura de Coahuila por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mary Telma Guajardo, poco antes de las 18:00 horas.

Y así uno a uno comenzaron a llegar los protagonistas de esta segunda y última edición del debate entre los candidatos a la gubernatura, que organiza el IEC.

En él participaron los candidatos: Guillermo Anaya, de la coalición "Alianza Ciudadana por Coahuila" (PAN-UDC-PPC-PES); Miguel Riquelme, de la coalición "Por un Coahuila Seguro" (PRI-PVEM-PNA-PSI-PJ-PRC-PPC); Mary Telma Guajardo, del PRD; José Ángel Pérez, del PT; Armando Guadiana, de Morena, y los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas.

Este debate contó con la misma dinámica del anterior, un minuto para su presentación, tres para presentar sus propuestas de cada tema y dos minutos más para la réplica. Y para el cierre, contaron con dos minutos más. El moderador en esta ocasión fue el periodista Carlos Puig.

Los cuatro temas que se abordaron fueron: Desarrollo Económico; Finanzas Públicas; Transparencia y Rendición de Cuentas; y Desarrollo Social.

Como sucediera en el primer debate el 19 de abril en la ciudad de Saltillo, los candidatos expusieron algunas de sus propuestas en cada tema, nadie explicó a fondo cómo las piensa llevar a cabo, y buena parte del tiempo lo consumieron en lanzar ataques con distintos frentes.

Los golpeteos comenzaron desde la primera ronda de presentación, en donde los aspirantes a la gubernatura de Coahuila, contaron con minuto. Fue el candidato independiente Javier Guerrero quien dio inicio diciendo: "Las campañas de algunos candidatos se han vuelto un espectáculo lamentable. Los candidatos de los partidos políticos tradicionales han entrado en una competencia no de sus propuestas sino para demostrar quién derrocha más dinero, quién grita más fuerte, amenaza, chantajea, acusa o insulta. En el proceso electoral de Coahuila ya apareció la 'bestia negra', 'la guerra sucia'".

Le siguió la candidata Mary Telma, quien dijo "a pesar de haber muchos candidatos y una candidata, solamente hay dos opciones, una seguir siendo gobernados por el pacto de corrupción PRIAN que representan estos seis candidatos o bien hacer historia y por primera vez elegir a una mujer como gobernadora".

Por su parte, el candidato Miguel Riquelme comentó "Hemos pasado momentos muy difíciles, pero gracias a la unidad y al trabajo logramos salir adelante. No podemos olvidar la inseguridad que pasamos, en mi gobierno no volverá ni la violencia ni el narco".

"Coahuilense yo como tú también estoy harto, sin embargo tengo esperanza. Soy Lucho Salinas, candidato independiente, pero independiente de toda la vida, el único de los candidatos que nunca ha militado en ningún partido y que nunca ha sido del gobierno y que nunca ha estado bajo las órdenes de la corrupción", fue la presentación de Horario Salinas.

Mientras que Guillermo Anaya se lanzó contra el candidato Miguel Riquelme, "ustedes van a ver en este debate quién habla con la verdad y quién habla con mentiras. Ustedes han escuchado cuando un candidato dice 'si votas por el cambio te irá mal' eso no es una propuesta, eso es una amenaza, quien dice eso no es un candidato. Tú Riquelme eres un extorsionador".

Y José Ángel Pérez, también se lanzó contra los candidatos. "Escuchaste a los seis candidatos, pregúntate qué representan. Dónde estaban cuando Humberto Moreira saqueaba Coahuila y traía a la delincuencia, qué hicieron por ti y por tu familia. Levantaron la voz en contra del primer Moreira, yo jamás los escuché".

En el primer eje central, se le cuestionó a los candidatos sobre ¿qué estrategia siguen para generar empleo en Coahuila?

En la primera ronda, Miguel Riquelme detalló que existe un desequilibrio que terminará, por lo que impulsará la producción estatal bajo la "marca Coahuila"; dará prioridad a empresas estatales donde incentivará a compañías que contraten a recién egresados, de igual forma buscará fortalecer el cluster e impulsar el turismo en la entidad para concretar una meta de 170 mil empleos.

Luis Horacio detalló en diez puntos para reactivar la economía del estado, en las que duplicará el presupuesto para el campo, la creación de fideicomiso para impulsar el turismo, además impulsará a las micro y medianas empresas, rescatará a los mineros, y recuperará los vuelos internacionales en los municipios de Torreón y Saltillo.

El candidato independiente, Javier Guerrero dijo que, buscará estimular a los jóvenes económicamente para la creación de nuevas empresas, así como fomentar el crecimiento de la industria metalmecánica, aeroespacial y el campo.

Para el candidato del Partido del Trabajo es prioridad del desarrollo económico por lo que dijo buscará la apertura de la industria aeroespacial, así como la creación de un "Silicon Valley" en la región, así como la secretaría de Emprendedores donde buscará retribuirlos.

La aspirante del PRD, comentó que es necesario aumentar la competitividad a través de la igualdad, por lo que propuso buscar aumentos salariales y mantenerlos estables. Además dijo que eliminará los trámites burocráticos y que habrá "tolerancia cero" para los funcionarios que retrasen los trámites.

Guillermo Anaya inició diciendo que Coahuila no va bien. Propone dar financiamiento con capital semilla a jóvenes emprendedores de 18 a 35 años y mujeres emprendedoras. Así como la creación de 5 centros de innovación, y una universidad digital en línea y presencial.

Armando Guadiana se limitó a decir que "Si tanto les gusta el dinero, póngase a trabajar, no se metan en política", recordando a un expresidente de Uruguay, "lo mismo les digo a los políticos tradicionales que nos acompañan el día de hoy, la política no es lugar para hacer fortunas, gánense con honradez y esfuerzo sus lujos, sus mansiones, sus relojes, no hay que abusar del dinero público, nosotros los ciudadanos no estamos para pagarles sus extravagancias.

Conforme avanzaba el debate, los ataques entre los candidatos fueron subiendo de tono, y las propuestas de lado.

Mientras Riquelme aseguraba que durante las administraciones del PAN, de acuerdo a cifras del IMSS y de la Secretaría del Trabajo, en Torreón se perdieron más de 4 mil empleos, a lo que José Ángel Pérez contestó que ha aprendido bien de su "patrón" Enrique Peña (presidente), al presentar que en la ciudad actualmente 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos.

En el tema de Finanzas Públicas, el candidato Armando Guadiana, arremetió contra el que llamó "el candidato de los relojes" refiriéndose a Miguel Riquelme, al decir que efectivamente que de cada peso que se le entrega a la federación, sólo se regresan 35 centavos, y agregó "que calles que todos los gobernadores de tu partido hayan ratificado los convenios de coordinación fiscal".

Mientras que Anaya dijo que todo el desastre financiero es "gracias a la corrupción de los Moreira". Además, comentó que "Moreira 1 exoneró a Moreira 2, y Moreira 3 ahora quiere tapar a sus jefes".

Ante tales descalificativos, el candidato Riquelme llamó al panista Guillermo Flores Villarreal, y propuso una serie de estrategias para generar más ingresos sin incrementar los impuestos y disminuyendo el gasto"; yo no le saco la vuelta, enfrentaré la deuda". dijo.

En su intervención, Armando Guadiana mencionó que Rubén Moreira en año electoral, solicitó un crédito por dos mil 100 millones de pesos "seguramente para ayudarles a pagar las empresas fantasmas".

Mencionó además sobre una nota de un diario de circulación nacional sobre contratos, "a mí me gustaría preguntarle a Riquelme si le gustaría que Rubén Moreira siga endeudando al estado".

Por su parte, el candidato independiente Javier Guerrero, pidió a los participantes "un debate real... no hay milagros en el gobierno", al argumentar que el estado no cuenta con margen para realizar alguna maniobra al encontrarse en una profunda crisis.

Mientras que la candidata, dijo que el PRI y el PAN "son lo mismo", y los calificó de cómplices, pues comentó que para que Humberto Moreira haya solicitado los créditos contó con el aval del gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón y Guillermo Anaya en el Senado.

Y en su intervención, Horacio Salinas se lanzó contra José Ángel Pérez al llamarlo mentiroso, el decir que cuenta con un salario de 20 mil pesos mensuales, aunque no explicó las razones.

En el tema de transparencias, los candidatos se comprometieron a emprender mecanismos para conocer los movimientos de las finanzas públicas en tiempo real.

Aunque inicialmente a los invitados se les prohibió realizar alguna manifestación a favor o en contra de los candidatos, durante la fase final, y durante el cierre de Guillermo Anaya, el activista por los derechos Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual, Raymundo Valadez, lanzó insultos al candidato.

Caos vial y connatos de violencia

El segundo debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de Coahuila celebrado la tarde de ayer jueves en el Teatro Nazas, provocó enojo e innumerables molestias a vecinos, automovilistas y propietarios de establecimientos comerciales debido a que desde las 09:00 de la mañana y hasta después de terminado el encuentro elementos de Vialidad y Seguridad Pública cerraron los accesos al centro de la ciudad e invadieron los estacionamientos destinados para los clientes.

En los alrededores del Teatro Nazas se colocaron vallas y conos fluorescentes para evitar que la gente se estacionara y apartar esos lugares para los invitados especiales al evento.

Simpatizantes priistas tomaron la calle Rodríguez entre bulevar Independencia y avenida Allende, lugar por donde deberían entrar los candidatos; algunos de los cuales fueron insultados por la gran cantidad de personas que fueron traídos en camiones especiales desde algunas comunidades de la Comarca Lagunera.

Al momento de la llegada del candidato priista el cerco se rompió ante la mirada pasiva de los agentes quienes únicamente observaron como la multitud seguía hasta las puertas del teatro a Riquelme Solís.

Algunos vehículos entre ellos uno con placas de Colima se dedicaron a repartir agua, frituras, banderas, playeras y algunos otros souvenirs con emblemas del PRI.

La primera en llegar al recinto fue la candidata del PRD, Mary Telma Guajardo y posteriormente el candidato independiente Javier Guerrero. Asimismo, arribó Armando Guadiana de Morena; el candidato del PT, José Ángel Pérez; el candidato del PRI, Miguel Riquelme y finalmente Guillermo Anaya del PAN y el otro independiente Luis Horacio Salinas.

En la avenida Morelos y calle Rodríguez, simpatizantes del PRI agredieron verbalmente a un grupo de panistas que tenían una banda de guerra y a quienes también trataron de agredir físicamente. La intervención de personal de Seguridad Pública evitó que las cosas pasaran a mayores y retiraron a los panistas del lugar.

Por su parte, comerciantes cuyos establecimientos se encuentran sobre el Paseo Morelos tuvieron que cerrar sus puertas debido a que mucha gente trataba de refugiarse para no ser agredidas por la turba.

La dueña de una zapatería dijo en tono de molestia que "si esto era reactivar el centro, reactivar la Morelos, de esto se trata o son peras o son manzanas, pero siempre es lo mismo, ahorita hay cuatro policías temerosos, ustedes los pueden ver, ya que en cualquier momento se desata una bronca y fuera de control".

"Algunos negocios tuvimos que cerrar y desde las nueve de la mañana no nos dejaron a nosotros ni siquiera pasar a estacionarnos, porque hasta las seis de la tarde iban a pasar e iba a llegar toda esta gente 'son los acarreados me imagino' y pues bueno se acabó el día para nosotros, una vez más los de la Morelos perdemos; la gente tiene miedo".

En un video que circuló en redes, se aprecia cuando en un principio impiden el paso a la senadora Silvia Garza, al coordinador de diputados federales del PAN, Marko Cortés y a la diputada federal Karla Osuna, quienes luego de una larga discusión y presuntos forcejeos, logran ingresar al recinto.



