'Canelo' Álvarez quiere tomar altura otra vez

Las vegas, eua.- Un tropiezo en la carrera del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez no fue suficiente para frenar su carrera, siguió su camino en busca de ser el mejor y quiere demostrarlo ante Julio César Chávez Jr.

Con récord profesional de 48-1-1, 34 por la vía rápida, el único revés que sufrió el "Canelo" fue ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr. el 14 de septiembre de 2013, el mejor libra por libra de ese momento y con Saúl de entonces 23 años de edad.

"No tuve éxito en esa pelea desgraciadamente, pero seguí con la motivación de querer ser el mejor. Esta pelea (ante Chávez Jr.) es importante para mí, es un orgullo pelear en algo así, que acapara la atención del mundo con dos mexicanos, es importante para nosotros", dijo.

Y aunque parte como amplio favorito para salir con la victoria, el tapatío sabe que haberla aceptado implica un riesgo, particularmente porque deberá subir más de 10 libras respecto a su última pelea para enfrentar a un rival más pesado y más alto.

"Para mí es un riesgo que estoy tomando, me siento diferente, pero fuerte. Obviamente en el entrenamiento hice sparrings con semicompletos, me sentí bien, vamos a ver en la pelea, es un riesgo que estoy tomando, pero me he sentido bien, estoy fuerte y listo para esto", comentó.

Tras considerar que la pelea en la T-Mobile será complicada para ambos, manifestó que hay amplias posibilidades de que termine por nocaut y que desconoce en qué peso subirá al ring tras marcar las 164.5 libras en el pesaje.

"Hay un alto porcentaje de que acabe por nocaut y muy bajo de por decisión, vamos a ver qué sucede, el nocaut no se puede predecir, pero está siempre expuesto", y agregó: "subiré en el peso que agarre mi cuerpo, haciendo las cosas como se debe, hidratado y comiendo lo que se debe".

Finalmente, luego de mencionar que Julio Jr. será "el que me va a dar la pauta para hacer mi trabajo, aunque al final cuando te subes al ring y suena la campana en la mayoría de peleas hay que improvisar", dijo que quiere seguir con su historia particular y que la afición disfrute la pelea.

A un día de la ceremonia de pesaje, el preparador físico de Julio César Chávez Jr, Ángel "Memo" Heredia, aseguró que no hay problema con la báscula y que prácticamente el pugilista despertará hoy en el peso pactado, que es de 164.5 libras.

'Chávez dará el peso'

"(Se va a dormir) en 165 libras, para que se levante 164.5, 164.3 y simplemente caminar y esperar el pesaje", confirmó "Memo" Heredia luego de una mesa redonda con los entrenadores de Chávez Jr y de Saúl "Canelo" Álvarez.

Reiteró que todo marcha de acuerdo al plan trazado desde que comenzó la preparación y que desde hace unos días juega con el peso del "Junior" para evitar que llegue a la pelea en condiciones no deseadas.

Pasaron más de dos meses para que Saúl "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr. volvieran a verse.