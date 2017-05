'LUISMI' DA adelanto de su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Luis Miguel ha decidido contar su historia, el "viaje emocional que ha formado a la persona y al artista", en una serie autobiográfica que estrenará Netflix el año que viene y que va a "sorprender" a sus fans.

El título definitivo y el actor principal todavía están pendientes de confirmar pero ya se sabe que la serie autobiográfica autorizada "narrará la vida del ícono internacional y artista multiplatino desde su infancia hasta su trayectoria hacia la fama", indicó Netflix en un comunicado.

"Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida y muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar yo mi propia historia", indicó el cantante en el comunicado.

Luis Miguel asegura que está "preparado para recorrer todos los aspectos" de su pasado que "han generado tantas preguntas y especulaciones". "Los fans se van a sorprender y podrán acompañarme en este viaje emocional que ha formado a la persona y al artista que soy".

La serie será creada y producida por Gato Grande, una alianza estratégica entre MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.

La serie original de Netflix estará disponible para los usuarios de la plataforma en América Latina y España en 2018.

Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, acudió ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Nación y recalcó, como en entrevistas previas, que su cliente y amigo está tranquilo, con toda la intención de solucionar sus asuntos y que la causa fue que "no estuvo bien asesorado, mucha gente le falló".

"Vamos a tratar de arreglar el asunto antes del 11 de mayo, no tiene que llegar el día 11", dijo a los medios de comunicación y también comentó que desconoce la carpeta del asunto de Warner y Alejandro Fernández, pero en este último caso hay disposición. "Estamos tratando de llegar a un arreglo, el arreglo es profesional y es privado".

En cuanto a si se reanudaría la gira que en un principio habían acordado Alejandro y Luis Miguel no opinó, pues lo desconoce y señaló que quieren solucionar sus problemas legales antes de que Luis Miguel continúe con sus giras.

Michelle Salas agradece apoyo a su papá

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, agradeció el apoyo que la gente le ha brindado a su padre en estos momentos, cuando atraviesa un problema legal. En entrevista para el programa Hoy, Salas expresó su agradecimiento, y se mostró confiada en que las cosas pasen rápido.

"Son momentos delicados, y hablar de más no es lo mejor, pero lo único que puedo decir es que muchas gracias a todo el mundo por todo el apoyo, por todos los mensajes bonitos, todo está bien... todo siempre llega a la calma", dijo.

Michelle aseguró que aún no da su testimonio para la serie sobre la vida de su padre, sin embargo, confesó que le gustaría que Eva Mendes interpretara su personaje.

"Yo no me he metido en nada de eso, como que siento que es un proyecto de mi familia, y al final del día no sé si tendré que dar mis testimoniales, todavía no lo he hecho".