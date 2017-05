'Vamos a desmantelar esta enorme red de corrupción'

Viernes 5 de may 2017, 3:52am

ARTURO GONZ√°LEZ GONZ√°LEZ

El Siglo de Torreón

El presidente del Comit√© Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya, estuvo el mi√©rcoles en Torre√≥n para apoyar la campa√Īa de su candidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya y para reafirmar el mensaje que se han propuesto posicionar entre el electorado: que el PRI se tiene que ir de Coahuila y que van a castigar a los Moreira.

En visita de cortes√≠a a El Siglo de Torre√≥n, el dirigente nacional panista habla de la campa√Īa, la guerra sucia y la presunta "exoneraci√≥n" a Humberto Moreira otorgada por el gobierno de Felipe Calder√≥n. Pero tambi√©n responde a los cuestionamientos que han surgido desde el interior de Acci√≥n Nacional respecto a que est√° utilizando su posici√≥n para promoverse con miras a ser el candidato blanquiazul a la Presidencia de la Rep√ļblica.

→ ¬ŅCu√°l es la evaluaci√≥n que hace el PAN a esta altura de la campa√Īa en Coahuila y tambi√©n en el Estado de M√©xico, que es otra de las batallas importantes que se tiene para el cuatro de junio?

Estamos muy contentos, la campa√Īa de Memo Anaya va muy bien aqu√≠ en Coahuila y por supuesto la de Jorge Zerme√Īo en Torre√≥n, la de todos los candidatos a diputados, particularmente estuve ahora acompa√Īando a Marcelo Torres (candidato a diputado por el VIII distrito), muy contentos, vamos muy bien.

Pero también preocupados por lo que se está viviendo en Coahuila, que no ha conocido la alternancia, que estamos convencidos que con los gobiernos del PRI, particularmente con los gobiernos de los Moreira, no va Coahuila por el camino correcto. No solamente Humberto endeudó brutalmente de manera irresponsable al estado, la deuda pasó de 300 a más de 34 mil millones sino que hoy sabemos que gran parte de ese dinero literalmente se lo robaron.

Ah√≠ est√° el caso de Javier Villarreal, que fue el tesorero de Humberto Moreira, detenido en Estados Unidos, le quitaron inmuebles por un valor de 600 millones de pesos, 6 y medio millones de d√≥lares en efectivo; todo el dinero que le han incautado tambi√©n a Rolando Gonz√°lez, al se√Īor de apellido Castillo (Luis Carlos), el de las pavimentaciones, "El Drag√≥n", a la nuera del propio Humberto Moreira, y claro, se han salido con la suya porque Humberto pudo dejar como su sucesor a modo a su hermano Rub√©n.

Pero la realidad es que la robadera ha continuado. El caso m√°s emblem√°tico hasta ahora conocido es el de las empresas fantasma: tenemos documentados desv√≠os por cuando menos 500 millones de pesos que literalmente se han robado, y lo que ahora pretenden tanto Humberto como Rub√©n es un sucesor a modo, que les cuide las espaldas, que pueda tapar todo esto que han hecho y por eso escogieron a Miguel √Āngel Riquelme, porque fue empleado de los dos. Riquelme fue empleado de Humberto Moreira y fue empleado tambi√©n de Rub√©n Moreira.

Coahuila merece un cambio, no va a haber venganza, pero sí justicia. Nos vamos a asegurar con Memo Anaya como gobernador de que devuelvan el dinero que se han robado, y todos aquellos que cometieron actos graves de corrupción tendrán que terminar en la cárcel. Estoy convencido: va a haber un cambio para Coahuila y le va a ir mucho mejor a Coahuila.

→ Uno de los se√Īalamientos que m√°s se le ha hecho al PAN es que cuando pudo hacer algo, no lo hizo, principalmente cuando fue gobierno federal con Felipe Calder√≥n. Hemos visto y se ha se√Īalado que de la PGR sali√≥ un documento de no ejercicio de acci√≥n penal que favorece evidentemente a Humberto Moreira.

No, a ver, eso es completamente falso. Eso es respecto de una averiguación en lo particular. Humberto ha cometido muchísimos delitos.

→ ¬ŅEntonces s√≠ existe ese "no ejercicio de acci√≥n penal"?

Te voy a decir qu√© es en realidad lo que sucedi√≥. Lo que sucedi√≥ es que cuando lleg√≥ Rub√©n hizo un procedimiento del cual no nos hab√≠amos enterado, sali√≥ a la luz p√ļblica s√≥lo recientemente ese expediente. Es un procedimiento plagado de irregularidades a trav√©s del cual exoneran a Humberto Moreira y ese documento del gobierno, de su hermano Rub√©n, fue el que sirvi√≥ para que lo liberaran en Espa√Īa. Hay que recordarle a la gente que inclusive por petici√≥n del gobierno de los Estados Unidos ya lo hab√≠an detenido en Espa√Īa y por eso lo tuvieron que liberar.

No, si se han robado mucho dinero. Ha habido muchísima corrupción. Le está saliendo carísimo a Coahuila, no sólo lo que se robaron. La gente debe de saber que por la deuda que dejó Humberto hasta ahora, solamente de intereses el gobierno de Coahuila ha tenido que pagar más o menos 24 mil millones de pesos. Ese es dinero que se debió de haber invertido en escuelas, en hospitales, en medicinas, en patrullas, en cámaras de videovigilancia, en programas sociales y que ha ido a parar a los bancos pagando los intereses de este endeudamiento brutalmente irresponsable.

→ Y la deuda sigue en 36 mil millones...

No, peor inclusive. La deuda ya est√° en 40 mil millones porque, claro, con los intereses ha venido aumentando. De verdad, es insostenible lo que est√° pasando en Coahuila.

Coahuila es de gente buena, de gente trabajadora, de gente luchona; merece un futuro muchísimo mejor y por eso se tiene que ir el PRI, se tienen que ir los Moreira con su empleado Riquelme.

Vamos a lograr un cambio, yo invito a toda la gente a que este cuatro de junio voten sin miedo, voten con el coraz√≥n, con esperanza. Por Memo Anaya, por Jorge Zerme√Īo, por Marcelo; por todas las candidatas y candidatos del PAN para lograr un cambio, para que haya elecciones y para que le vaya bien a Coahuila.

→ Quiero reiterar el tema de el documento ¬Ņse reconoce entonces que s√≠ hubo por parte del gobierno federal del PAN en ese entonces, en 2012, un documento de la PGR de no ejercicio de la acci√≥n penal para Humberto Moreira?

A ver, yo no conozco el documento, debo ser completamente franco. He visto circular una copia en redes sociales y la explicación que le escuché al expresidente Calderón es que eso no implicaba una exoneración, que era sólo una solicitud de información.

Ahora, qu√© s√≠ s√©: que estos se√Īores son unos delincuentes, que se han robado much√≠simo dinero y que vamos a hacer justicia.

→ Ahora tocamos el tema de Felipe Calder√≥n, hemos visto en estos d√≠as una nueva etapa, un nuevo cap√≠tulo, de este reclamo que se ha venido dando en funci√≥n del proyecto de la presidencia de la rep√ļblica 2018, la candidatura del PAN. En el escenario se ven tres claros contendientes: Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya. De parte de los calderonistas, Margarita Zavala te se√Īalan de que est√°s utilizando la posici√≥n, el privilegio que tienes, la presidencia nacional del PAN para promocionar tu imagen de cara a 2018.

Mira, primero, estoy completamente concentrado en mi responsabilidad como presidente nacional del PAN y, segundo, no es el momento del 2018. Hay que acatar lo que resolvi√≥ el propio consejo nacional el s√°bado que nos reunimos, se vot√≥ por unanimidad y el mandato del consejo fue: vamos a concentrarnos en las elecciones de este a√Īo, hay que lograr la alternancia en Coahuila. Hay que ganar Nayarit, el Estado de M√©xico y Veracruz, esa es la tarea que tenemos que hacer en este momento.

Una vez que hayamos ganado Coahuila, cuando pasen las elecciones del cuatro de junio, nos tendremos que sentar a la mesa a dialogar. El PAN tiene la responsabilidad hist√≥rica de llegar unido y fuerte a la elecci√≥n presidencial de 2018. No tengo duda vamos a llegar unidos y fuertes. Vamos a ganar la presidencia de la Rep√ļblica, pero antes concentr√©monos en hacer la tarea que hoy nos corresponde que es rescatar a Coahuila de estos gobiernos que literalmente la han saqueado. Para que vuelva a haber recurso p√ļblico, para que en los hospitales vuelva haber medicinas, m√©dicos, enfermeras; para que haya becas, programas sociales, para recuperar la paz, la tranquilidad.

Por cierto, ah√≠ est√° otra gran mentira. Dice el se√Īor Riquelme que si llegan los del PAN va a haber inseguridad. Est√°n desesperados, lo que quieren es vender miedo, eso es falso. Donde el PAN ha gobernado de manera sostenida, vayan a Quer√©taro, a Guanajuato, son ciudades much√≠simo m√°s seguras. Aqu√≠ mismo Torre√≥n, cuando Memo Anaya fue alcalde era la ciudad m√°s segura del pa√≠s, ya no lo es despu√©s de los gobiernos del PRI. Nos va a ir muy bien, le va a ir muy bien a Coahuila con este cambio.

Y quiero tambi√©n advertir una cosa m√°s: la guerra sucia de los priistas; como est√°n desesperados, lo que est√°n haciendo son una serie de maniobras para tratar de recomponer una campa√Īa, la de Riquelme, la del PRI, que va francamente en picada. Esto √ļltimo que est√°n haciendo de llamar a las casas a las tres, cuatro, cinco de la ma√Īana, suena el tel√©fono, la gente se levanta alarmada pensando que puede ser alg√ļn familiar, que hay un problema, contestan y aparece una grabaci√≥n supuestamente de campa√Īa a favor de Memo Anaya. Eso lo est√° haciendo el PRI; lo que quieren es que la gente se enoje con Memo Anaya, lo mismo est√°n haciendo en Nayarit, lo mismo est√°n haciendo en el estado de M√©xico.

→ ¬ŅY van a actuar por la v√≠a penal o la v√≠a electoral?

Ya presentamos la denuncia, la presentamos para el caso espec√≠fico de Coahuila, pero tambi√©n estamos denunciando que el PRI tambi√©n est√° haciendo lo mismo en Nayarit, en el Estado de M√©xico. No les va a funcionar. La gente no es tonta, la gente sabe que ning√ļn candidato en su sano juicio llamar√≠a a las tres o cuatro de la ma√Īana para pedir el voto. Esto se les va a terminar revirtiendo y por cierto ya lo estamos viendo en las encuestas. Memo Anaya va muy bien, le va ganando a Riquelme y por eso tenemos estas patadas de ahogado, estas muestras de desesperaci√≥n del PRI.

→ Vemos que en Nayarit parece que la elecci√≥n, al menos las encuestas publicadas as√≠ lo indican, se va resolviendo favorablemente para el PAN. En el Estado de M√©xico no es as√≠, vemos que hay otros dos candidatos muy fuertes; Delfina G√≥mez, de Morena y Alfredo del Mazo, del PRI y en un tercer sitio las encuestas colocan a Josefina V√°zquez Mota. Y en Coahuila una competencia pr√°cticamente a muerte, muy pareja en donde al parecer se va a decantar por dos. ¬ŅEsto obliga al PAN a una estrategia diferenciada en cada uno de los estados?

Lo hemos dicho, yo en esto s√≠ quiero ser muy franco: hay que tener cuidado con las encuestas. Las de 2016 no fueron acertadas. ¬ŅQu√© es lo que nosotros vemos? Que aqu√≠ en Coahuila vamos adelante. No s√≥lo hay que leer el dato absoluto sino las tendencias, y lo que vemos aqu√≠ en Coahuila es una tendencia muy favorable para Memo Anaya, que ha venido creciendo, y una tendencia desfavorable para el candidato del PRI, Miguel Riquelme, que ha venido cayendo. Eso explica estas muestras de desesperaci√≥n, la guerra sucia, las llamadas telef√≥nicas en la madrugada. Mira, basta con salir a la calle, platicar con taxistas, con meseros y con amas de casa, con comerciantes y preguntarles ¬Ņqu√© creen que sea mejor?, ¬Ņque se quede el PRI o que haya un cambio? La inmensa mayor√≠a y adem√°s con enorme vehemencia dicen: "queremos un cambio, estamos hartos de los Moreira, estamos hartos de la corrupci√≥n, queremos un gobierno distinto". Yo estoy convencido que lo vamos a lograr en Coahuila, no hay que aflojar el paso, al contrario, hay que redoblarlo y trabajar todos los d√≠as con todas nuestras fuerzas para darle este gobierno honesto y de resultados que es lo que se merece Coahuila y particularmente toda la regi√≥n de La Laguna.

→ Un tema que ahorita est√° en boca de muchos es el tema de la corrupci√≥n. Vemos que tambi√©n en las campa√Īas es uno de los principales temas, y aqu√≠ en Coahuila ni se diga. Sin embargo, vemos que cuando existe la posibilidad de darle al pa√≠s por primera vez un aparato y unas figuras anticorrupci√≥n, el Senado deja pendiente desde hace tres a√Īos el nombramiento del fiscal anticorrupci√≥n y ah√≠ es responsabilidad de todos los partidos.

Tienes raz√≥n, pero hay que verlo con detenimiento y es otra vez la simulaci√≥n y la trampa del PRI. Y perd√≥n que lo diga, cualquiera puede identificar lo que puedo explicar. Mand√≥ una iniciativa el presidente de la Rep√ļblica para hacer una modificaci√≥n y que el fiscal general no tuviera pase autom√°tico; es decir, el actual procurador no se convirtiera en autom√°tico en fiscal general. ¬ŅQu√© hizo el PRI con la iniciativa? Congelarla, y ahora simulan que quieren votar un fiscal anticorrupci√≥n que depende del fiscal general sin resolver primero la plena autonom√≠a fiscal general. Para variar, el PRI est√° simulando y simulan sobre todo durante los procesos electorales porque quieren enga√Īar a la gente.

Nosotros estamos puestos, queremos un sistema anticorrupción que combata la corrupción a fondo, caiga quien caiga, y lo digo sin claridad, sin importar el partido político en el que milito.

→ Guillermo Anaya ha sido insistente en el tema de meter a la c√°rcel a quienes han desfalcado al estado, algo que Jos√© Rosas Aispuro, cuando era candidato en Durango, tambi√©n prometi√≥ y a la fecha no ha ocurrido.

Son procesos que no son tan r√°pidos. Pero d√©jame hacer memoria de las elecciones del a√Īo pasado: en Veracruz gobernaba el PRI, nosotros hicimos una serie de denuncias, los priistas jam√°s tocaron a Javier Duarte, ganamos nosotros la elecci√≥n y hoy Javier Duarte est√° tras las rejas. Y nosotros fuimos quienes presentamos las denuncias, el caso de Chihuahua gobernaba el PRI, nosotros documentamos la corrupci√≥n. Presentamos las denuncias, ya tiene orden de aprehensi√≥n el gobernador anterior, el priista ¬Ņd√≥nde est√°? En Estados Unidos, ahorita est√° escondido en El Paso, Texas.

Son procesos, vamos avanzando, pero hemos demostrado en los hechos lo que vamos a hacer en Coahuila. Vamos a desmantelar esta enorme red de corrupción. Yo te pregunto: dime un país del mundo donde el tesorero del gobernador haya confesado en Estados Unidos, le hayan decomisado bienes por 600 millones de pesos, 6 y medio millones de dólares, una mansión a la nuera, donde hay confesiones de dos empresarios, Castillo y González; cada uno reconociendo haber desviado más de 50 millones y que no pase nada. No puede ser esto, se han robado dinero y van a tener que pagar las consecuencias. Yo confío, va a haber un cambio en Coahuila y se va a hacer justicia, y le va a ir muchísimo mejor al estado.

