Denuncian compra de votos del PAN

INTERPONE PRI QUEJA ANTE EL INE

Pide PRI Coahuila la intervención "pero en serio" de la Fepade y denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la ciudad de México al PAN por el fraude electoral y financiero que realiza en la entidad por el pago semanal de tarjetas de nómina a ciudadanos a los que pretende comprar el voto para las elecciones del próximo domingo 4 de junio.

Los pagos que reciben los activistas del PAN van de 350 hasta los 2 mil 500 pesos semanales, de acuerdo a la categoría que ocupan las diferentes figuras, y suman 69 millones 890 mil pesos, con base a la planeación de 16 semanas que tienen contemplada en esta operación.

En lo que se conoce como el "Mega Fraude Electoral Lavadero con Tarjetas" que se difundió mediante un video, "queda clara la gran disposición financiera económica que tiene Guillermo Anaya para pagar millones de pesos a operadores y ciudadanos para formar una estructura en su apoyo y sobre todo, expresar claramente el objetivo de comprarles el voto mediante esta movilización el día de las elecciones y eso debe investigarlo la Fepade", dijo Verónica Martínez, presidenta del PRI en Coahuila.

Por su parte, el presidente del PRI en Torreón Shamir Fernández Hernández, declaró que, "pueden decir misa que el audio está editado, pero ya fue descubierto el financiamiento, que nadie sabe de dónde viene, ¿del crimen organizado para planear esa movilización?", pregunta Shamir Fernández a Guillermo Anaya.

Tras la difusión de una conversación supuestamente entre el candidato del PAN al gobierno de Coahuila Guillermo Anaya y el senador Luis Fernando Salazar, en el que se habla de las presiones que realizan sus operadores políticos respecto al uso de estas tarjetas de Banorte, el temor de que se queden con la "lana" para la movilización y sus resistencias a dejar los esquemas obsoletos de movilización, durante un encuentro con empresarios en la Canacoto, Guillermo Anaya asegura que el material fue editado y son voces falsas.

Verónica Martínez detalló que la estrategia "operación lavado con tarjetas" de Banorte mediante las cuales se les paga a más de 6 mil personas hasta 2 mil 500 pesos por semana, se documentó a través de un integrante del llamado cuarto de guerra del candidato Anaya.

A esas 6 mil personas, organizadas bajo diferentes figuras, se les realizan pagos en tarjetas de nómina de Banorte -con el conocimiento de altos funcionarios bancarios mediante cuentas supuestas de nómina- a nombre del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, que sirve de fachada para esta operación.

"Todo lo tenemos documentado, sólo falta que intervenga la Fepade con la misma rapidez y diligencia que ha intervenido en otras acciones realizadas en Torreón. También les estamos informando a ver si se deciden a actuar, que uno de los empresarios que depositaba recursos para el financiamiento de dicha operación panista es Eduardo Sierra González, empresario originario de Durango y director de la franquicia "Señor Molletes". Este fue detenido en 2010, en Canadá por portación de cocaína y metanfetaminas.

La denuncia del PRI Coahuila tiene copia para la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante el IMSS.

Por su parte, panistas rechazan la presunta conversación en el audio filtrado sobre movilización electoral que fue difundido recientemente. Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, aseguró que el audio "está editado" y lo atribuyó a la "guerra sucia" del PRI, por lo que el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya, dijo que no le darán ningún valor.

El senador, Luis Fernando Salazar, dijo que "sí es mi voz, pero no es la conversación", e indicó que el gobierno de Coahuila ha espiado durante tantos años a sus adversarios políticos que cuentan con el material para construir charlas.

"Yo no lo he escuchado, pero me han dicho, mi equipo de campaña", manifestó Guillermo Anaya, "está editado y es un poco lo que ha dicho mi presidente (Ricardo Anaya) de la 'guerra sucia' porque están desesperados porque saben que van a perder y no saben qué inventar: editan, hacen llamadas".

En el audio que se filtró, hay dos presuntas conversaciones, una entre Guillermo Anaya y el senador Luis Fernando Salazar, y otra del candidato con otra persona no identificada, sobre la operación para la movilización electoral y la compra de votos en el estado. En este sentido, hay una denuncia del PRI por un presunto fraude por 70 millones de pesos, a través del supuesto pago de tarjetas a beneficiarios de los consejos ciudadanos.

Salazar dijo que Coahuila tiene un "gobierno opresor que espía, utiliza la inteligencia para espiar a sus adversarios en vez de a la delincuencia, con la que prefieren pactar". Dijo que ya presentó una denuncia por calumnia y propaganda difamatoria en contra del PRI por acusarlo de fraude.

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que el espionaje telefónico del PRI no es nuevo, pues ya anteriormente lo han hecho y lo realizan en otros estados de la República.

"Editan los audios, falsifican voces, el objetivo es el mismo: engañar a los ciudadanos, nosotros no le vamos a dar ningún valor a ese audio", expresó.

Acusó al PRI de intensificar la "guerra sucia" para desprestigiar a este partido, pues consideró que "están desesperados, saben que van a perder".

Señaló que recientemente se difundió un video de niños que no tienen nada que ver con la campaña, a quienes les colocaron playeras del PAN, con la finalidad de engañar a los ciudadanos.

Mencionó el caso de las llamadas telefónicas que se realizan durante la madrugada para irritar a los ciudadanos, a nombre del PAN y pidiendo el voto para Guillermo Anaya, pero aseguró que se trata de gente de Miguel Riquelme, que llama a las 4 o 5 de la mañana para molestar. En este sentido, ya se presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad electoral.

El líder panista dijo que se presentó una denuncia similar en el Estado de México y Nayarit porque se incurre en exactamente la misma práctica.

"Hacemos un llamado a la gente para que lo sepan, los que les están hablando en la madrugada son los priistas, los que están orquestando toda esta 'guerra sucia' son los priistas, por eso con más razón hay que sacarlos, a punta de votos, el próximo 4 de junio, votando por Memo Anaya, candidato de esta coalición".

EL SIGLO DE TORREÓN

Le dan 'cobijo'

El Partido Joven en su primera elección local con candidatos propios "cobijó" a pariente de Humberto Moreira, excolaboradores y expriistas.

Moreira ha asegurado que él impulsó al PRI a uno de sus mejores momentos políticos. No obstante, perdió sus derechos como militante al postularse por el Partido Joven como diputado plurinominal y advirtió que ganarían todas las curules. Tras una reestructura de la coalición Por Un Coahuila Seguro, donde participan siete partidos entre ellos el Joven, se determinó lanzar candidatos propios en 14 de los 16 distritos del Estado.

De acuerdo al acuerdo de registro aprobado por el IEC el Partido Joven tiene como candidato a diputado por el distrito VI de Monclova, a Fernando Enrique Martínez tío político de Humberto Moreira. Otras de las candidatas que destacan son Dolores Alicia Maldonado, en el distrito V, y Ana María Rodarte del distrito XV en Saltillo. Las dos amigas del expriista Moreira.