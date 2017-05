Tapan socavón y vuelve a hundirse

Jueves 4 de may 2017, 3:53am

ALGUNAS FAMILIAS SE FUERON TEMPORALMENTE, OTRAS SE QUEDARON

El siglo de torreón

Por un reacomodo del material con que se había rellenado el socavón de la calle Brezo en la colonia Bellavista, se presentó un hundimiento que hizo resurgir la oquedad y la inquietud entre habitantes de los alrededores.

A eso de las 7:45 de la mañana de ayer, policías y agentes viales que resguardaban la zona aún en reparación, reportaron el hundimiento de cinco metros de profundidad, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar encargados de las dependencias municipales involucradas.

El director de Obras Públicas, Fernando Uribe explicó que después de que el socavón se rellenó con unos 2,200 metros cúbicos de material entre el domingo y lunes pasados, la tarde del martes se metió una carga adicional homogeneizada con agua, lo cual permitió que éste se reacomodara y ocasionara el hundimiento.

Destacó que la remediación aún no terminaba porque precisamente ayer comenzarían a rellenar en unos 140 metros que faltaron debajo de la finca marcada con el número 1015 de la prolongación Independencia, cuya parte trasera quedó en volado por el socavón.

El geólogo Juan Jorge Castañeda explicó que el hundimiento es normal porque es un reacomodo "y esto es una señal de que el material sí quedará bien compactado y no quedarán huecos o bolsas".

Esto se debe a que el material depositado se movió a las paredes laterales lo cual estabilizará los bordes y ya no permitirá más derrumbes.

El especialista a cargo de los estudios de la falla geológica, destacó que, aunque el riesgo está presente en el lugar, no se extenderá a las viviendas de los alrededores porque se trata de una dolina o formación cónica subterránea, la cual está en un sitio específico y no es de carácter subsecuente, es decir, que no se replicará a determinados metros de distancia.

"Generalmente en estos casos no hay cavidades, no es una falla geológica que vaya a derrumbar adelante o atrás".

Tras este nuevo hundimiento, se emplearían otros 1,000 metros cúbicos de material para rellenar el cono y sellar la punta del mismo con piedra de mayor grosor, maniobras que terminarían ayer mismo.

Alonso Gómez Vizcarra, director de Protección Civil señaló que desde el domingo la zona está acordonada y bajo resguardo, y que las tres viviendas que se evacuaron a partir de entonces por seguridad, ya que sus banquetas quedaron frente al socavón, debieron permanecer vacías, por lo menos una semana.

El problema fue que en una de ellas, la número 153 de la calle Brezo, sus habitantes se anticiparon a regresar, pero ayer tuvieron que volver a salir después del hundimiento.

Doña Coco, quien vive en el número 172 -fuera del perímetro de riesgo-sacó muebles y dejó la casa para irse con familiares, mientras que del número 167 también sacaron objetos.

El resto de las familias permaneció en sus viviendas, como fue el caso de Manuela Balderas del número 176 y Martín Medina, del 182.

Judith Santibáñez, quien vive en Laurel 519 dijo que este nuevo hundimiento les generó inquietud; "entendemos que es algo natural, pero pedimos que atiendan nuestro derecho a estar informados".

Gómez Vizcarra dijo que la zona está bajo monitoreo permanente y pidió a los vecinos tener calma, pues "estamos haciendo lo que nos dice la gente especializada y si hubiese un riesgo mayor se los comunicaríamos de inmediato".

ZONAS DE DOLINAS

De 10 a 20 días tardarán los estudios geológicos que servirán para detectar el nivel de riesgo tras la remediación de la zona afectada por el socavón.

Señaló que la formación de estos conos o dolinas se da en zonas húmedas e inestables por las que anteriormente pasaba agua y la ausencia de esta corriente generó huellas de desecamiento por el abatimiento de los mantos. Este factor de riesgo se tiene identificado en zonas como el antiguo canal del Coyote en Torreón a la altura del parque Fundadores; la colonia César G. Meraz de Lerdo y la Ricardo Flores Magón de Gómez.

Piden ser reubicados

Vecinos afectados por socavón piden la liquidación de sus vivienda, temen por su integridad al vivir en el lugar.

Tras la aparición del socavón sobre la calle Brezo, de la colonia Ampliación Bellavista de Gómez Palacio, los vecinos afectados -alrededor de 10 familias- ya reúnen las firmas necesarias para solicitar la compra de sus viviendas, ya que para ellos es un riesgo latente el quedarse a vivir en el lugar.

"Nadie nos garantiza que puedan tapar el hueco correctamente y que éste no surja de nueva cuenta, o bien, que aparezca otro socavón metros adelante, aquí sobre esta calle que se hundió, es donde juegan nuestros hijos, nietos y donde vivimos; tenemos miedo que suceda un accidente donde alguien pierda la vida, pensamos que la zona ya no es segura para vivir", comentó uno de los vecinos afectados.

La mañana del miércoles, tras la reaparición del socavón, los vecinos comenzaron a firmar una carta donde solicitan respuestas concretas de parte de las autoridades, así como la liquidación de sus viviendas, valuadas en uno y dos millones de pesos, aproximadamente.

Será al concluir la recolección de las firmas que los vecinos afectados presenten el documento a las autoridades correspondientes, en espera de una respuesta humana, donde no se ponga en riesgo su integridad física.

Reacomodo. El hundimiento del material se presentó ayer por la mañana; continúan labores de remediación.