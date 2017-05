Trabajo por proyecto, una tendencia

Si estás buscando trabajo, laborar por proyecto podría ser una gran opción. Hoy las empresas están buscando profesionales altamente capacitados y especializados, con varios años de experiencia previa y que sean capaces de trabajar en tareas variadas y de entregar resultados más rápido que un trabajador atemporal. Así que si cubres con estas características, estás buscando nuevos retos profesionales y además, buscas más flexibilidad que la que da un trabajo tradicional, piénsalo como una alternativa para impulsar tu carrera laboral.

Por varias razones, esta forma de trabajar -un empleo por tiempo definido es aquel en el que las empresas contratan profesionales para trabajar en proyectos temporales- es incluso una de las tendencias del mundo del trabajo actuales.

Alistair Cox, CEO de Hays, en su blog de Linkedin, enlista el aumento de trabajadores temporales como una constante en 2017, y asegura que ante la incertidumbre económica actual, "tiene sentido que las organizaciones presupuesten posiciones clave senior que puedan resolver situaciones concretas a corto plazo en lugar de retener a un mayor número de empleados asalariados".

Aunado a la incertidumbre económica, un texto titulado "Straight from Hollywood: The project-based workforce" ("Directamente desde Hollywood: La fuerza de trabajo basada en proyectos") y publicado en la Harvard Business Review, da otras razones por las que este tipo de trabajos tiene auge ya desde hace varios años atrás. Entre éstas, se encuentra el que las personas desean cada vez más tener un buen balance entre la vida y el trabajo, pero también se encuentra otra que llama mucho la atención: Y es que el talento especializado con los años se acorta, lo que hace que las personas calificadas se vuelvan cazaproyectos.

"Es incluso posible que el trabajo basado en proyectos se convierta en la norma en varias décadas, con la mayoría de trabajadores operando en algo denominado como 'mercenarios intelectuales' que son requeridos por proyecto, así como las empresas los van necesitando", explica este texto.

Esta forma de trabajo hoy es parte de una reconfiguración social y organización del trabajo, según explica John Boudreau, profesor e investigador de la USC's Marshall School of Business and Center for Effective Organizations, el cual asegura que las organizaciones se harán más flexibles y evolucionarán a una forma balanceada de relacionarse con base en el trabajo en proyectos. "El talento se va a comprometer con un propósito alineado, no sólo el económico. Más allá de las jerarquías y los contratos, las redes y las colaboraciones externas harán al liderazgo más horizontal, compartido y colectivo", asegura.

Ya que la contratación de este tipo de profesionales no se limita a ciertas áreas de una empresa, sino que es posible trabajar por proyecto en prácticamente todas las áreas, hoy este tipo de contratación es "más amplia y diversa que nunca", señala la Encuesta global de empleos por tiempo definido, realizada por PageGroup en 65 países.

En algunos lugares del globo es más común que en otros, pero la realidad es que cada vez más profesionales trabajan bajo este esquema.

En el caso de Estados Unidos, el aumento de este tipo de trabajadores se debe a que los colaboradores de ese país aseguran querer trabajar en la época del retiro, y prefieren posiciones cíclicas, según explica el estudio publicado por la Harvard Business Review.

En México, este tipo de contrataciones están aumentando, sin embargo, en esta forma de contratación es más común en Europa que en América Latina o Asia Pacífico, en donde sólo 32% de las empresas tiene experiencia ya de cinco años contratando este tipo de puestos, sostiene el estudio de PageGroup.

Los sectores con más potencial de este tipo de contratación son finanzas, ventas y manufactura.

Sin embargo, esta búsqueda para las empresas representa un reto debido a la escasez de talento, la cual se va recrudeciendo conforme se busca candidatos con una mayor especialización.

"Los gerentes de reclutamiento y selección indican que tienen dificultad para encontrar a profesionales con habilidades muy especializadas", sostiene el estudio de PageGroup.

Un ejemplo para entender la escasez de talento especializado: En el área automotriz, las organizaciones se ven forzadas a ofrecer incrementos de hasta 50% en el sueldo de profesionales que tengan el perfil y la experiencia necesaria, mientras que en otras industrias el promedio de aumento es de 20%, según datos recopilados por Page Personnel. Las empresas hoy viven una lucha por el talento que produce una inflación salarial.

Primero, necesitas tener una especialización muy concreta. "La especialización está haciendo la diferencia en el reclutamiento por tiempo definido", señala esta encuesta. Casi la mitad de los profesionales que trabajan por tiempo definido en niveles gerenciales cuenta con alguna maestría o MBA y siete de cada 10 tiene licenciatura.

Un colaborador por proyecto es alguien que tiene especialidad y que además tiene experiencia: la mayoría tiene más de 30 años y 90% tiene un mínimo de cinco años de experiencia laboral. Es decir, las empresas buscan cada vez más a profesionales con más años de experiencia para estas posiciones. "Alguien que acepta este tipo de contratación no está saliendo de la universidad, sino que es gente que cuenta con cinco o seis años de experiencia en la industria y que por cuestión personal o de desarrollo profesional, está lista para brincar de un proyecto a otro", asegura Claire Chopin, gerente ejecutiva en Page Interim.

Depende de la industria son las condiciones de contratación. Mientras que en el área de tecnologías de la información suele haber más trabajo tipo freelance, en áreas como finanzas o ventas, los puestos suelen incluir el que el colaborador se dé de alta en el Seguro Social, con la diferencia de que es para un período temporal, explica Claire.

Para los colaboradores trabajar de esta manera representa varias ventajas, por ejemplo, una mayor flexibilidad de horarios e independencia, una oportunidad de adquirir experiencia y la posibilidad de gozar de buenos sueldos, porque muchas veces las organizaciones pagan más por estos proyectos especializados que lo que le pagarían a un ejecutivo de planta.

"Ellos tienen una flexibilidad mayor que los de tiempo indeterminado y sobre todo, tienen más entregas por resultados finales que más por una jornada o zona de confort que se ve en los trabajos de tiempo indeterminado", explica la especialista de Page Interin.

En cuanto a la experiencia, estos candidatos tienen la oportunidad de desarrollar una gama más variada de habilidades también. "Al trabajar por proyecto pueden aumentar muy rápidamente su conocimiento en varias áreas de la empresa y de diferentes industrias. Está en constante aprendizaje", asegura Claire. Además son candidatos que tienen una mejor comunicación porque tienen que hacer cierto trabajo en menos tiempo y con resultados más eficientes que si fuera un trabajador indefinido.

Y los propios trabajadores se sienten bien. 60% de los profesionales de tiempo definido en posiciones gerenciales y poco menos de la mitad en posiciones junior consideró que integrarse a este tipo de puestos fue un movimiento que impulsó su carrera, según PageGroup.

