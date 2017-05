Mijares cantará hoy a mamás laguneras

Jueves 4 de may 2017, 3:53am

Como parte de los festejos del Día de la Madre, este jueves cuatro de mayo se presentará Manuel Mijares en la Plaza Mayor de Torreón.

El cantante hará un recorrido de sus éxitos a partir de las 19:30 horas. La asociación civil Mil sueños será la encargada de realizar este concierto que se repetirá en otras partes del estado en distintos días y con otros artistas como Pandora o Yuri.

La entrada en cada una de las presentaciones será gratuita y habrá una zona especial, en la que los ingresos por los boletos vendidos, los cuales ya se agotaron, serán destinados a este programa que apoya a jóvenes de escasos recursos para que continúen sus estudios hasta culminar su carrera profesional.

Mijares celebra actualmente tres décadas de trayectoria artística con el lanzamiento en físico de su álbum número 28, Sinfónico desde el Palacio de Bellas Artes, el cual le permitió explorar otra faceta de su carrera que resume como "años satisfactorios por hacer lo que me gusta y de mucho aprendizaje".

En entrevista con la prensa nacional, Mijares señaló que tiene la dicha de "contar con la complicidad del público que me ha permitido hacer lo que me gusta y vivir de y para ello. Me siento agradecido con la gente y espero que quiera seguir escuchando mi música.

"Deseo continuar y estoy abierto a seguir aprendiendo, porque aún tengo más que darle al público", resaltó el intérprete, cuyo primer álbum Manuel Mijares, dado a conocer en 1986, le significó éxitos radiofónicos con los temas Bella, Poco a poco y Siempre, entre otros.

Celebración. El cantante Manuel Mijares se presentará hoy en la Plaza Mayor para deleilar a las madres de la Comarca.