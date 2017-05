Se requiere eficiencia en el gasto: Javier Guerrero

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







Javier Guerrero dice que renunció al PRI porque este partido se volvió permisivo en la corrupción. Considera que se requiere una eficiencia en el gasto, no de recortes, sino de invertir bien el recurso, no está dispuesto a renunciar a su sueldo, de llegar a la gubernatura, y señala que se sumaría a otro candidato si ve un claro compromiso público con el desarrollo del estado y el combate a la corrupción.

Javier Guerrero García, candidato independiente, participó en la cuarta edición de Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide", evento moderado por Marcela Pámanes y Arturo González.

El Consejo de Encuentro Siglo invitó a seis ciudadanos destacados de distintos perfiles que preguntaron al candidato lo que consideraron pertinente dentro del ámbito en el que se desenvuelven. Los invitados fueron Sofía Díaz Orozco, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Función Pública de la UA de C; Juan Diego Hinojosa, director de la Incubadora de Negocios del Tec de Monterrey; Daniel González, economista, investigador y catedrático; José Reyes Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna; Fernando Pérez, director de operaciones de Maquirent; y Juan Habib Díaz, consejero de la Canirac. Además, se tomaron preguntas de los lectores.

Tenemos que recuperar margen de maniobra en materia financiera, enfrentar el tema de la deuda con la Ley, investigando, desclasificando información reservada, creando los espacios legales que le permitan al estado negociar, defendiendo el interés de los ciudadanos y no encubriendo a quienes cometieron el desfalco. Crear una comisión de la verdad que nos permita construir este espacio legal, una ley de dominio pleno que permita recuperar bienes obtenidos con el dinero de la deuda y además revisar la ley de deuda para que el estado tenga mayor capacidad para negociar ante las instituciones bancarias y financieras. (...) Mejorar la eficiencia recaudatoria, no con más impuestos, sino ampliar la base tributaria, y mejorar la calidad del gasto, definir lo fundamental, como infraestructura, los rezagos en materia de pobreza, mejorar la calidad del gasto educativo.

¿CUáL VA A SER SU PLAN PARA AYUDAR AL MICRO Y PEQUEñO EMPRESARIO?

Me parece que es importante que aprovechemos las fortalezas de la planta productiva instalada, su experiencia, la infraestructura establecida, que la política pública esté asociada a un programa de desarrollo de proveedores que vincule a las pequeñas y medianas empresas con las empresas ancla, que pueda estar soportada fundamentalmente en acciones de desregulación, de apoyo al financiamiento, a la incorporación de oportunidades de mercado, a la capacitación, a la simplificación fiscal y, dos aspectos importantes, a la innovación, a la investigación, y el estímulo al desarrollo tecnológico, son las vías de elevar la productividad de la pequeña y la mediana empresa. La política pública y el papel del gobierno del estado, de mi gobierno, estará enfocado a crear infraestructura, a mejorar la calidad de la educación, tenemos que tener jóvenes bien preparados, y a fortalecer esta parte, que es la columna vertebral, del desarrollo económico de las regiones. Particularmente en la Comarca Lagunera tenemos una fortaleza importantísima en la agroindustria, en la manufactura, en la metalmecánica, una parte de la siderurgia, y creo que esa fortaleza tiene que estar encausada a profundizar y aprovechar estos niveles de especialización, y que los podamos encauzar a darle valor agregado y mayor oportunidad de empleo para los jóvenes que están egresando.

¿EN QUé CONSISTE SU POLíTICA PúBLICA EN EL TEMA DE SEGURIDAD?

Me parece que recuperar los niveles de paz y convivencia en las comunidades, en la región y en el estado, sí pasa por tener niveles adecuados, fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el Ejército y la Marina son instituciones respetables que tenemos que proteger y conservar, no van a estar todo el tiempo en las calles del estado, tenemos la responsabilidad de construir cuerpos de seguridad confiables, profesionales, bien equipados, tenemos que impulsar tareas de inteligencia policiaca, tenemos que tener un cuerpo policiaco cercano a la comunidad y creo que un tema importante es que no nos quedemos en eso, en acciones punitivas o de autoridad, sino que podamos trascender al ámbito de la comunidad: acciones de prevención, de rescate de espacios públicos, de apoyo a la recreación, al deporte. Me parece que la política social, el combate a los rezagos en infraestructura básica, el mejoramiento de las oportunidades de acceso y la permanencia en educación, el aspecto a salud, el empleo para los jóvenes de las comunidades, engloban lo que tiene que ser una política integral donde todos los instrumentos del gobierno del estado, toda su capacidad de gestión, de coordinación, estén enfocados a fortalecer valores en la familia, a generar oportunidades para los jóvenes que habitan en comunidades rurales y en colonias, y a fortalecer las áreas de cultura, de identidad, de convivencia y de solidaridad que se dan en las comunidades: política social, económica, de seguridad y educativa, es a mi juicio la fórmula que nos permite construir una política integral dirigida a las comunidades y al combate a la inseguridad.

MUCHA OBRA PúBLICA ESTá ARREGLADA CON PRESTANOMBRES O AMIGOS, ¿CóMO EVITARá ESTO?

Una nueva Ley de adquisiciones y obra pública que incorpore la transparencia como eje fundamental en la asignación, en las licitaciones de contratos y de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno. Creo que además tenemos que incorporar un comité técnico de ciudadanos que acompañe en los procesos de asignación, que no sea un comité interno en las dependencias de gobierno, sino que incorpore la representación de cámaras y el talento de muchos ciudadanos que conocen del problema. Es importante que podamos institucionalizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, evitar los moches, combatirlos, castigarlos, pero también la asignación tramposa de contratos que, al final de cuentas, impactan en la calidad de la obra.

¿QUé TAN VIABLE ES UNA POLíTICA GASTRONóMICA NACIONAL PARA FOMENTAR A LAS PYMES?

El sector servicios es el más dinámico en la economía coahuilense. (...) Es importante que tengamos una política adecuada para aprovechar esta fortaleza, ese comportamiento, esa velocidad en su crecimiento, lo tenemos que hacer de manera profesional, de la mano de quienes están en el sector, que conocen la naturaleza, los recovecos, la manera en que podemos impulsar. La calidad y la capacitación son dos ejes importantes que tenemos que acompañar, y obviamente recuperar, difundir y promocionar las ventajas que tiene la cultura gastronómica en nuestro estado. Yo estoy de acuerdo, creo que una política adecuada, pertinente, puntual, que aproveche esta ventaja que tiene el estado de Coahuila y que se ha mostrado con números y estadísticas muy concretos, es lo que tenemos que incorporar en la estrategia de desarrollo económico, de creación de empleos, y de fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa.

¿DóNDE HARíA RECORTES PARA EFICIENTAR EL GASTO?

Eficientar el gasto no significa hacer recortes, implica que lo que se está gastando se gaste bien, se cumpla con los objetivos, sea bien evaluado, que tengamos indicadores que nos permitan saber el nivel de cumplimiento, evaluación de desempeño y evaluación de los resultados. Me refería al presupuesto educativo, pero también me puedo referir al presupuesto de salud, hay carencias, hay requerimientos de mayor gasto, de mayor inversión, pero de entrada el principio es que lo que estamos haciendo y pagando lo hagamos bien, y luego pensemos en las necesidades y definamos, en un orden de prioridades, a donde destinamos el gasto original. O que eliminemos programas, instituciones que no tienen ningún sentido, cuyo gasto, cuyo objetivo, cuya trascendencia en el cumplimiento de una tarea no esté dando los resultados adecuados, ahí habría que organizar, hacer reingeniería, crear políticas distintas, sumar esfuerzos, burocracia, infraestructura, equipamiento o instalaciones, y tratar de hacer un gobierno eficiente, pequeño, de mucha calidad profesional, bien evaluado y que nos permita cumplir con los objetivos que tenemos como órgano de gobierno, como responsables de la función pública.

ENTRE AUMENTAR EL PRESUPUESTO EDUCATIVO O DE SEGURIDAD, ¿CUáL SERíA?

Educación, sin pensarlo dos veces. La educación es una vía para construir condiciones de bienestar y de futuro, y para recuperar el ánimo social de una comunidad. La seguridad es un aspecto importante, pero en un ambiente de escasez, de restricciones de recursos, y hablando solamente de presupuesto, me parece que el tema educativo es fundamental. El tema de seguridad lo podemos construir como política pública y como estrategia de gobierno a partir de la confianza, la credibilidad, incorporar a la comunidad y a esa energía social en acciones específicas de prevención, de convivencia, de ánimo, de solidaridad en las comunidades, y eso no cuesta.

¿POR QUé NO RENUNCIó ANTES AL PRI, QUé LO MANTUVO AHí?

Me mantuvo mi militancia, mis responsabilidades y mi vocación. Yo decidí renunciar al PRI, fue una decisión personal, lo hice en el momento en que no vi alternativas para que el PRI pudiese ser una opción de respuesta a los retos que tiene el estado de Coahuila. Lo hice porque el PRI se volvió permisivo a los fenómenos de corrupción. No lo hice antes porque siempre estuve atacando, generando mis espacios, creando respuestas a los retos que tuve como persona, como político, lo hice en el momento en que creí que era importante tomar una decisión y reflejarla en una oportunidad de trabajo ciudadano en el estado de Coahuila.

¿ESTARíA DISPUESTO A TRABAJAR SIN SUELDO Y SER REMOVIDO SI LO RECLAMA EL PUEBLO?

Yo firmé el tema de la revocación en el convenio con las organizaciones no gubernamentales, creo que es una figura que incorpora oxígeno y una variable de salud indispensable al sistema político y al ejercicio de las responsabilidades en un sistema democrático. En materia salarial, creo que tenemos que recuperar esta condición de moderación en la asignación de los salarios, yo vivo de mi salario, de mi trabajo, no tengo una empresa, no soy empresario, yo entrego mi mejor esfuerzo profesional, para vivir con decoro, con dignidad, sin excesos, y como un acto demagógico no creo que deba renunciar a mi salario para poder cumplir con mi función, con honestidad, como servidor público.

¿SE UNIRíA A OTRO CANDIDATO SI VE QUE NO TIENE POSIBILIDADES DE GANAR?

Yo estaría dispuesto a crear una plataforma común, siempre y cuando quien encabece esa plataforma tenga un claro compromiso público con el desarrollo del estado y el combate a la corrupción. Yo espero encabezar esa plataforma.

Sofía Díaz

Egresada de Ciencias Políticas de la UA de C.

El siglo de torreón / Ramòn Sotomayor

José Martínez

Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Diego Hinojosa

Director de Incubadora de Negocios del ITESM.

Juan Habib Díaz

Consejero de la Canirac.

Fernando Pérez

Director de operaciones de Maquirent.

Daniel González

Economista, investigador y catedrático.

Así fue nuestra agenda

Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide", fue un esfuerzo conjunto de El Siglo de Torreón y Noticieros GREM. En este ejercicio, los candidatos a la gubernatura de Coahuila respondieron los cuestionamientos que la ciudadanía formuló a través de una plataforma elaborada exprofeso.

El Consejo de Encuentro Siglo analizó los cuestionamientos y determinó las preguntas que se harían a los candidatos por separado, pues cada uno asistió en distintos días a El Siglo de Torreón, sede del evento, para responderlas.

Por orden de antigüedad de los partidos, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, abrió el encuentro el día 24 de abril; le siguió Miguel Riquelme, abanderado del PRI, el martes 25; Armando Guadiana, representante de Morena, el 2 de mayo y Javier Guerrero, candidato independiente, cerró ayer. Se recibieron más de 200 preguntas en la plataforma.

Encuentro Siglo. Javier Guerrero García, candidato independiente a la gubernatura de Coahuila, respondió a los cuestionamientos de los invitados y lectores de este medio.