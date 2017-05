'Lanzan' reclamos por deficiencias en ISSSTE

TORREÓN, COAH.-

En medio de un "caos" y amenazas por cerrar los accesos principales, derechohabientes del ISSSTE de Torreón arremetieron contra la institución médica por la falta de medicamentos, los tratos prepotentes del personal y el espacio extremadamente reducido que se acondicionó como farmacia en el segundo piso, donde también se encuentra la dirección.

Alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer miércoles, se generó un congestionamiento al interior del hospital, incluso, los mismos usuarios -entre adultos mayores, enfermos de cáncer y discapacitados- lanzaron una serie de reclamos a la dirección y a la delegación estatal del ISSSTE en Coahuila, con el propósito de que atiendan sus inconformidades y pongan fin a esta problemática.

"A mi suegra no le están dando ni siquiera la insulina", "Me devolvieron y me dijeron que dentro de un mes regrese por el medicamento para el cáncer", "Vénganse a formar ustedes", "Chin.... a su ma...el ISSSTE", "Abran las ventanas, hace mucho calor, ya hubo dos desmayados", "Mi papá tiene cáncer de próstata y desde hace un mes no hay medicamentos", fueron los gritos de la gente, mientras usaban las mismas recetas médicas para hacerse aire.

Más tarde y ante los reclamos de la derechohabiencia en ventanilla, se formó una comisión para dialogar con las autoridades del ISSSTE.

Se informó a los usuarios que se entregarían fichas y que se revisaría caso por caso para ver si se encuentra en existencia el medicamento, de lo contrario se les pediría que volvieran otro día. Aún así, la molestia persistió.

Por su parte, Roque Márquez Robles, director general del ISSSTE en esta ciudad, declaró que Nivel Central "me está pidiendo, qué acciones estamos tomando para resguardar el medicamento de alto costo. Se tomó la determinación de hacerlo aquí porque se está remodelando el instituto, sabemos perfectamente de esta problemática".

Dijo que se espera que una vez que se entreguen las áreas que se están rehabilitando en el hospital, se busque un lugar para reubicar la farmacia, en la que se lleva a cabo la entrega de medicamentos oncológicos y refrigerados de alta especialidad y controlados.

Conflicto Desabasto de medicamentos. Desabasto de medicamentos. ⇒ "El lunes fue festivo y se volvió a juntar la gente, porque se entrega el medicamento entre 2 y 3 de cada mes", afirmó la dirección del ISSSTE. ⇒ "Estamos con desabasto porque son medicamentos oncológicos, sobre todo para personas que no están censadas, al que está censado le llega el medicamento cada mes". ⇒ Actualmente, se registra un 80 por ciento de abasto de medicinas en el ISSSTE de esta ciudad.

Dato. Aunque aseguran que esta situación ya se notificó a Saltillo, no se ha tenido ninguna respuesta.