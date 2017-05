Acusa Bailey persecución política; niega ser prófugo

DURANGO, DGO.-

DURANGO, DGO







COMENTAR

Eduardo Bailey negó ser prófugo de la justicia y aseguró, en rueda de prensa, que padece de hipertensión, causa por la que fue trasladado al hospital luego de haber sido llevado a la Fiscalía General de Durango.

Bailey dijo que sus abogados le informaron que la detención de la que había sido objeto estaba fuera de la ley. Asimismo mostró el amparo que le permite hoy presentarse ante la opinión pública para dar su versión de su presunta huida en la capital.

“Yo estaba bajo objeto de mis medicamentos y no encontraba mi ropa, por lo que se decidió que saliera en ese momento”. Indicó que no hubo fuga porque no se cumplieron los preceptos para que esto ocurra y que “la detención se hizo el fin de semana largo con toda la intención de que yo no pudiera tramitar un amparo”.

El funcionario expresó que cada fin de semana va a Nuevo León, por lo que indicó extrañarle que nadie de ese gobierno haya venido a Durango a intentar detenerlo. (EL SIGLO DE TORREÓN)