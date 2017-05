Arremeten usuarios contra ISSSTE de Torreón

TORREÓN, COAH.-

Derechohabientes del ISSSTE de Torreón arremetieron esta mañana contra la institución médica debido a los tratos prepotentes que reciben por parte del personal, a la falta de medicamentos y al espacio extremadamente reducido que se acondicionó como farmacia en el segundo piso, donde también se encuentra la dirección.

En este lugar que carece de aire acondicionado y de asientos para los usuarios, se realiza la entrega de medicamentos oncológicos y refrigerados de alta especialidad y controlados, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Alrededor de las 11:30 de la mañana de este día, se generó un caos en el hospital. Incluso, los mismos derechohabientes, -entre adultos mayores, enfermos de cáncer y discapacitados- "amenazaron" con cerrar el acceso principal del nosocomio "hasta que me den mi medicamento, no somos animales para que nos tengan aquí, hace calor, algunos tenemos entre dos y cuatro horas esperando".

Más tarde y ante los reclamos de la derechohabiencia en ventanilla, se formó una comisión para dialogar con las autoridades del ISSSTE. Se informó a los usuarios que se entregarían fichas y que se revisaría caso por caso para ver si se encuentra en existencia el medicamento, de lo contrario se les pediría que volvieran otro día. Aún así, la molestia persistió.

"A mi suegra no le están dando ni siquiera la insulina", "Me devolvieron y me dijeron que dentro de un mes regrese por el medicamento para el cáncer", "Vénganse a formar", "Chin.... a su ma...el ISSSTE", "Abran las ventanas, hace mucho calor, ya hubo dos desmayados", "Mi papá tiene cáncer de próstata y desde hace un mes no hay medicamentos", fueron los gritos de la gente, mientras usaban las mismas recetas para hacerse aire.

En general, los usuarios piden a la delegación estatal del ISSSTE que ponga fin a las quejas que han arreciado por esta situación. "Con la salud no se juega, a los candidatos que están ahorita en campaña y que prometen que no habrá desabasto en los hospitales, les pedimos que se conduelan por la gente que estamos aquí, enfermos, ya basta de mentiras".

