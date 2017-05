Se agota el tiempo para transparentar

Miércoles 3 de may 2017, 3:53am

HABRá CONSECUENCIAS PARA QUIENES INCUMPLAN

A unas horas de que venza el plazo para que empiece a operar de manera óptima la Plataforma Nacional de Transparencia (el 4 de mayo), se trabaja de manera intensiva para que Durango cumpla con esta obligación.

La secretaria de la Contraloría del Estado de Durango, María del Rosario Castro Lozano informó que ha habido fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia ya que todos los sujetos obligados del país están subiendo su información, generando saturación en el sistema, lo que impide subir algunos formatos.

"El jueves es la fecha fatal para que podamos subir el máximo de información (...) en estos momentos estamos batallando con la Plataforma Nacional de Transparencia, pero estamos pidiendo que se migre al portal del Gobierno del Estado, si no está en una debe de estar en otra, pero no hay excusa para no cumplir", manifestó.

Afirmó que Durango se encuentra entre los cuatro primeros lugares en movimientos de recarga de información, conforme a los requerimientos. Sin embargo, será hasta el 4 de mayo cuando se determine en que lugar quedó finalmente en cumplimiento.

Tanto las dependencias centralizadas, como los organismos descentralizados, autónomos, fideicomisos, sindicatos y partidos políticos tienen la obligación de subir la información pública.

A partir de la fecha en mención, se podrán interponer denuncias contra los sujetos obligados que no tengan su información disponible en línea, aspecto que a decir de la contralora estatal, se busca evitar en Durango por lo que se está haciendo el esfuerzo por que todos los sujetos obligados cumplan al cien por ciento.

No todos los ayuntamientos tienen lo necesario para cumplir, reconoció. "No podemos comparar a San Pedro del Gallo con Durango, Gómez o Lerdo o San Luis del Cordero o Tamazula".

Ante ello, una vez que se haga el cierre el 4 de mayo se determinará con base en el nivel de cumplimiento, cuales son los municipios que no tuvieron capacidad para apoyarlos.

Para esta fecha debe estar disponible la información pública que esté en su poder, conforme a la Ley de Transparencia y desde el 15 de mayo de 2015; se podrá denunciar incumplimiento.

