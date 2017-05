Arresto de Dámaso los pone en alerta

Miércoles 3 de may 2017, 6:45am

Tras la detención de Dámaso López Núñez, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y presunto sucesor del "Chapo" Guzmán, autoridades de Durango y Sinaloa se reunirán el viernes 5 de mayo en el municipio de Tamazula para determinar las acciones a implementar.

Así lo informó el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, quien dijo que se prevé que estén presentes los gabinetes de seguridad de ambos estados, así como los gobernadores y autoridades del orden federal.

"Se van a analizar y ver precisamente muchas de las situaciones que tengan que ver con el blindaje que para nosotros es importante en el caso de Durango porque si ustedes ven los índices de delito entre Sinaloa y Durango hay una diferencia", manifestó.

Se buscará también gestionar la construcción de un cuartel militar en esa zona para fortalecer la seguridad.

Consideró que no existe un riesgo, aunque se considera que es importante blindar la entidad de los estados vecinos.

"Hemos estado pendientes de que todos los hechos delictivos que puedan tener otras entidades federativas, y lo decimos con mucho respeto (...) No porque nos preocupe, pero tampoco podemos tampoco desatender y no podemos cruzarnos de brazos. Se sigue blindando (Durango) y no nada más con Sinaloa, con Zacatecas, Chihuahua y con Coahuila", señaló.

Alanís Quiñones descartó que se pueda frenar la llegada de recursos asignados a Durango a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tras la detención y posterior huida del delegado estatal, quien el lunes no se presentó en su oficina.

Asimismo, descartó que este caso pueda debilitar la relación entre Durango y Nuevo León. "No hay ningún problema, simple y sencillamente les faltó comunicación a ellos", expresó.

Seguridad. Se analizará la estrategia a implementar tras la detención de presunto sucesor del "Chapo".