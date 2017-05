Con el inicio de la segunda mitad de las campañas electorales en Coahuila arreciaron los ajustes en los cuartos de guerra de los candidatos. Cuentan que en el cuartel del priista Miguel Riquelme se ha impuesto ya la idea de que se debe retomar la línea dura que usó en su campaña para la alcaldía de Torreón. Y es que, según dicen lo subagentes, el experimento de "suavizar" la imagen de don Miguel no ha dado los resultados esperados, al grado de que, de acuerdo con algunas encuestas y sondeos, no sólo no ha logrado crecer en la preferencias, sino que ha bajado. Es por eso que ahora la apuesta será fortalecer dos vertientes de la campaña, a saber: uno, que él es el único que tiene los tamaños para mantener a raya al crimen; y dos, que no le van a temblar los pies ni las manos para entrarle al toro por los cuernos en el caso de los múltiples escándalos de corrupción que siguen saliendo y que golpean de lleno al gobierno provincial actual y anterior.

****

La segunda vertiente parece más complicada que la primera, ya que la oposición ha sido harto insistente en machacar que un eventual gobierno riquelmista sería lo mismo que mantener el Moreirato, debido a la cercanía que el candidato ha tenido con los dos hermanos que han gobernador la entidad desde 2005, aunque, claro, don Miguel ha dicho que él le debe más a su propio trabajo que a los favores de la primera familia del estado. Por otro lado, se escucha cada vez más fuerte la especie de que existe un oculto grupo filopriista que trabaja arduamente para que el candidato de Morena, Armando Guadiana, crezca en las preferencias electorales, si bien no tanto como para ganar, sí lo suficiente para que le quite votos a la coalición que encabeza el PAN. Incluso, dicen, en ese tenor estaría el mensaje que el aspirante del PT, José Ángel Pérez, lanzó el fin de semana diciendo que estaba evaluando unirse a otro proyecto y que se encontraba en pláticas con don Armando. Obvio, lo que buscaría el PRI con este acuerdo no escrito sería dividir los votos del bloque antimoreirista.

****

Pero dicen que todo lo anterior no ha pasado desapercibido en el cuartel del panista Guillermo Anaya, en donde también ya se trabaja en hacer los amarres necesarios para, por lo menos, mantener los niveles de preferencia actuales. Y es que si bien don Memo no ha caído en los sondeos, tampoco ha crecido, por lo que la baja de Riquelme no se ha traducido en una ventaja blanquiazul. Dicen que la estrategia anayista es llegar al 4 de junio con una ventaja de por lo menos 5 puntos que, dado el nivel de competencia tan cerrado, se antoja difícil. Una explicación pudiera ser que el suspirante blanquiazul comienza a sonar repetitivo con eso del combate a la corrupción y de que va a meter a la cárcel a medio mundo sin dar más detalles, a la par de que se le percibe poco natural y demasiado ensayado en sus discursos. Es por eso, según cuentan, que el equipo del panista está trabajando en dos líneas: profundizar en el discurso anticorrupción sacando más trapos sucios del régimen al sol, y darle más espontaneidad en la exposición de sus otras propuestas. Mientras tanto, por debajo del agua el equipo anayista sigue trabajando en la alianza de facto con el candidato independiente Javier Guerrero, que es la apuesta panista para jalar el voto de los priistas resentidos y, en un descuido, terminar fusionados en el mismo proyecto. Merece la pena comentar que don Memo ya se unió a la petición del "Corcel Negro" de que sea el INE quien lleve la batuta de la elección y no el IEC, dadas las dudas que existen sobre la capacidad y probidad del organismo. Los agudos observadores de la cosa política estatal pronostican que en el debate de mañana comenzará a quedar más clara la ruta que seguirá cada uno de los contendientes.

****

Ya se habían tardado los panistas en evidenciar su afán de divisionismo derivado de sus ambiciones personales. Pero ahora no ha sido tanto a nivel local como nacional. En mala hora el calderonismo y el anayismo (el de Ricardo) se han vuelto a enseñar los dientes y sacar la lengua por la disputa que se traen desde hace varios meses por el control del partido y la definición de la candidatura a la presidencia de la República. Como es de todos sabido, en la disputa dentro del PAN por el máximo hueso de la nación están Margarita Zavala, exprimera dama; Rafael Moreno Valle, exgober de Puebla, y el propio dirigente nacional, Ricardo Anaya. Pero da la casualidad de que éste, desde su posición de privilegio, está aprovechando las actuales contiendas estatales para posicionarse, como lo ha venido haciendo el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, archienemigo de los panistas. Y obviamente esta situación no ha gustado ni a Zavala ni a Moreno, quienes de facto se han convertido en aliados para pedir al "Joven Maravilla" que renuncie a su cargo o que deje de promocionarse con los tiempos y recursos del partido. La bronca ha llegado al grado de que don Felipe ya está amagando con salirse del PAN, cosa que pocos creen posible, pero que demuestra la exaltación de los ánimos. El gran riesgo que corre el PAN es que este pleito termine por contaminar a las militancias estatales, en donde cada quien tiene su gallo o gallina, sobre todo en las entidades en donde hay elecciones. Por ejemplo, en Coahuila se sabe que el alcalde de Saltillo, Isidro López, se ha convertido en uno de los más fervientes calderonzavalistas, al grado de que todas las visitas que realiza doña Margarita a la Urbe de Adobe tienen el apoyo logístico del ayuntamiento, como la que se llevó a cabo el fin de semana, que, según los subagentes disfrazados de bolo de Día del Niño, parecía más bien un acto del DIF municipal. Por cierto, en esta actividad política quedó en evidencia que los panistas no son tan distintos de los priistas en eso de plantar cara a los cuestionamientos de la Incómoda Prensa. Y es que cuando le preguntaron a Zavala qué opinaba de los duros ataques que el exgober Humberto Moreira dirigió contra su marido, la suspirante presidencial dijo que eso no lo iba a responder, para luego darse la media vuelta. O sea, al estilo gober Rubén cuando se le pregunta de los señalamientos contra su hermano. Pero volviendo al tema de la división, el que de plano tiene, como canta Alejandro Sanz, su corazón "partío" en tres, es don Memo: su comadre es doña Margarita; su padrino (el que le dio la candidatura) es don Ricardo, y su patrocinador, don Rafael. ¿A quién terminará apoyando el candidato Anaya? ¿Hasta qué punto golpeará el divisionismo nacional la elección en Coahuila?

****

El que parece convencido de meterse de lleno en la elección provincial es el gobierno de don Rubén. Y no lo decimos por la presunta injerencia que existe del Palacio Rosa en el IEC, o por la aplicación de programas clientelares -perdón, sociales- para supuestamente favorecer al candidato priista. No. Lo decimos por esta curiosa estrategia muy al estilo Tío Sam de "quemar" entre sus ciudadanos a estados por el asunto de la violencia, bajo el pretexto de alertarlos para que no los visiten y eviten los riesgos. Y es que lo que comenzó con una advertencia sobre Reynosa, ciudad a la que, dadas las circunstancias, en verdad sólo hay que ir por asuntos de estricta necesidad, terminó con señalamientos a todo Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y hasta el vecino Durango. Pero más allá de los argumentos que existan o no para realizar las advertencias de viaje, lo que para la mayoría es evidente es que se trata de una estratagema para reforzar el discurso del candidato Miguel Riquelme, quien jura y perjura que Coahuila es una "isla de paz" en medio de un mar de turbulencia, y que esa turbulencia la han ocasionado los gobiernos panistas o independientes, como si el país hubiera nacido ayer. Las reacciones, obvio, no se han hecho esperar. El gober Aispuro de Durango ha incorporado en sus discursos públicos mensajes que contradicen la alerta coahuilense, como lo hizo en el arranque del Lerdantino, y ha ordenado a su gente solicitar una explicación puntual al gobierno moreirista. Pero no sólo eso. Don José le ha subido el tono al apoyo moral que viene ofreciendo al candidato panista en Coahuila, que habrá que ver si no se traduce en apoyo material. Pero más allá de toda esta polémica, queda la duda de si alguien en el gobierno coahuilense se ha puesto a pensar en qué es lo que esperan que hagan los ciudadanos que viven en Torreón o Saltillo y que trabajan en Gómez Palacio o Monterrey, que no son pocos, ¿que pidan permiso en sus centros laborales para ausentarse mientras pasa la alerta? ¿O, mejor dicho, hasta que pase el proceso electoral?

****

Y ya que hablamos de pleitos y vergüenzas interestatales, varias fueron las voces regiomontanas que criticaron la actuación de la Fiscalía General del Estado de Durango después de que a sus elementos se les escapara en bata y por la puerta trasera de un hospital, Eduardo Bailey Elizondo, quien hasta entonces se desempeñaba como director Centro de la SCT en la Capital de los Alacranes. Los críticos y criticones pusieron en duda la actuación de esta dependencia, la que primero exhibió en todo lo alto su confusión cuando el fiscal Ramón Guzmán aseguró que al exfuncionario no se le podía considerar ni detenido ni prófugo de la justicia (sino todo lo contrario), pero después reconoció que sí había todos los elementos para su captura y que el trámite de colaboración no se hizo correctamente. O sea, no sé qué pasó, pero yo no fui. Hasta ahora, el único saldo de este "prodigio" en la procuración de justicia y coordinación entre los estados de Durango y Nuevo León, ha sido el cese de dos elementos de la Fiscalía y 10 más suspendidos que incumplieron con el debido proceso en la detención de Bailey Elizondo. Si antes de esto ya la chamba de Guzmán estaba en juego, al grado de que se especulaba su salida y la posibilidad de ser relevado por el director de Transporte, Jorge Campos Murillo, este hecho vuelve más vulnerable su estancia en el cargo, sobre todo si se toma en cuenta que hizo quedar bastante mal a su jefe, el gober José Aispuro Torres con "El Bronco", uno de los personajes que más apoyo le brindó en su búsqueda por la gubernatura de Durango.