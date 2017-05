VERDADES Y RUMORES [COLUMNA 9A]

Con el inicio de la segunda mitad de las campañas electorales en Coahuila arreciaron los ajustes en los cuartos de guerra de los candidatos. Cuentan que en el cuartel del priista Miguel Riquelme se ha impuesto ya la idea de que se debe retomar la línea dura que usó en su campaña para la alcaldía de Torreón. Y es que, según dicen lo subagentes, el experimento de "suavizar" la imagen de don Miguel no ha dado los resultados esperados, al grado de que, de acuerdo con algunas encuestas y sondeos, no sólo no ha logrado crecer en la preferencias, sino que ha bajado. Es por eso que ahora la apuesta será fortalecer dos vertientes de la campaña, a saber: uno, que él es el único que tiene los tamaños para mantener a raya al crimen; y dos, que no le van a temblar los pies ni las manos para entrarle al toro por los cuernos en el caso de los múltiples escándalos de corrupción que siguen saliendo y que golpean de lleno al gobierno provincial actual y anterior.