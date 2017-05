Sostienen encuentro aspirantes a alcaldía

Miércoles 3 de may 2017, 3:53am

REALIZAN EJERCICIO EN EL ITESM CAMPUS LAGUNA

EL SIGLO DE TORREÓN

Ayer, la asociación estudiantil "El Poder de Uno" del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna realizó el primer encuentro universitario con los aspirantes a ocupar la alcaldía de Torreón, con el fin de abordar la política de incentivos para la generación de empleos a egresados universitarios, la administración de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la seguridad del municipio.

Los candidatos que asistieron a este encuentro, fueron: Jorge Zermeño, Miguel Mery Ayup, Willy Gutiérrez, Carlos Centeno, Jesús Delgado y José Luis Dovalina. En este ejercicio, los aspirantes tuvieron algunas intervenciones y recibieron algunos cuestionamientos por parte del público asistente.

En su intervención, Jorge Zermeño respondió a: "¿Seguirán permitiendo la apertura de bares por todo el Centro de Torreón?, ¿No tienen mejores ideas en cuanto a generar fuentes de empleo?. "Eso habría que preguntárselo al PRI, cuando yo fui alcalde, no expedimos una sola licencia más de alcoholes...aspiro, porque voy a ganar, a gobernar Torreón con ustedes, con un gobierno ciudadano, donde hagamos una ciudad segura donde podamos otra vez, volver transitar a cualquier hora del día y de la noche".

Otra de las preguntas fue relacionada con los planes de acción para mejorar la zona industrial que según los jóvenes "actualmente luce llena de baches, con fugas e inundaciones" y es la que más fuentes de empleo genera. "Mi profesión es Ingeniero Industrial y mi profesión son las bombas hidraúlicas...antes de construir una megazona industrial, es preparar lo que tenemos, es unificar todas las tuberías", dijo Willy Gutiérrez.

La siguiente pregunta fue para Carlos Centeno y se relacionó con la manera en que enfrentará el desabasto de medicinas en los hospitales municipales. "Vamos a fomentar la transparencia dentro de la administración municipal, vamos a crear un observatorio para que se esté supervisando el abastecimiento", dijo.

En su turno, Miguel Mery, respondió a la pregunta: ¿Por qué el concepto de los cheques no se ha implementado todavía?. "Sí se ha implementado, fue esta administración la que implementó el tema de la publicación de todos los cheques que expide el Ayuntamiento de Torreón...el tema es referenciarlos y en otra página, subir todas las licitaciones".

En su intervención, José Luis Dovalina, respondió a las acciones que emprendería para apoyar a la ciudadanía en caso de no llegar a ocupar la presidencia municipal. "Necesitamos que el poder esté en los ciudadanos y no en el gobierno, generar una nueva relación para que entiendan que el que está sentado en la silla no es el que manda".

"¿De qué manera piensa involucrar a las mujeres en sus planes políticos como servidor público'", fue el cuestionamiento para Jesús Delgado. "Ya se legisló para que la mitad de todos los candidatos de los municipios, fueran con equidad de género. Es importante integrarlas no como cuotas, sino porque están siendo enroladas para este tipo de temas".

El encuentro, inició minutos después de las 4 de la tarde y culminó alrededor de las 18:00 horas.

Propuestas. Al finalizar el encuentro, los candidatos firmaron una carta-compromiso.