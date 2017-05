Guadiana no declinará a favor de PRI ni PAN

TORREÓN, COAH.-

ASPIRANTE A GOBERNADOR DE MORENA HABLA DE SUS PROPUESTAS

Armando Guadiana dice que se lanzó a buscar la gubernatura porque estaba cansado de que los gobernantes robaran a los coahuilenses, reitera que donará su sueldo de gobernador, que no va a declinar a favor de PRI ni PAN y, de resultar electo, regresaría las corridas de toros a Coahuila.

Armando Guadiana Tijerina, candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), participó en la cuarta edición de Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide", evento moderado por Marcela Pámanes y Arturo González.

El Consejo de Encuentro Siglo invitó a cinco ciudadanos destacados de distintos perfiles que preguntaron al candidato lo que consideraron pertinente dentro del ámbito en el que se desenvuelven. Los invitados fueron Sofía Díaz Orozco, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Función Pública de la UA de C; Juan Diego Hinojosa, director de la Incubadora de Negocios del Tec de Monterrey; Daniel González, economista, investigador y catedrático; José Reyes Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna; y Alfredo Murra, director general de Grupo Cimaco. Además, se tomaron preguntas de los lectores.

→ Defina su línea política, primero estuvo en el PRI, luego iba como independiente y ahora en Morena.

Empecé con un proyecto independiente, pero luego me invitaron, la gente de Morena, el consejo estatal y la asamblea me aceptaron, yo soy ciudadano, yo no soy miembro de Morena, soy ciudadano e invitado a Morena porque coincidimos en los principios, tanto de Morena como de nosotros, al final de cuentas yo siento que es el único partido independiente, a diferencia del PRI y el PAN, que para mí representan la continuidad de la corrupción y la impunidad. Independencia también por el hecho de que no tienen partidos aplaudidores como tienen las alianzas esas pendenciosas del mismo PAN y del mismo PRI, coincidimos en que establezcamos un gobierno de honestidad que trabaje a favor de los coahuilenses.

→ ¿Qué propone para solucionar los altos costos en la apertura de negocios y el tiempo en los trámites?

Si alguien va a promover precisamente a las incubadoras, a los micro y pequeños empresarios, somos nosotros, porque yo sé lo que se batalla para generar un empleo, nosotros en nuestras empresas tenemos un poco más de mil 500 trabajadores y sabemos cómo se batalla para ello. Vamos a crear un fondo, aparte de los que ya existen en el aspecto financiero federal, para las incubadoras, para promover a la gente, a las nuevas generaciones que desarrollan nuevos proyectos, y no nada más un crédito sino a fondo perdido, vamos a crear un comité de ciudadanos, de empresarios, de gente de la cuestión académica y de esa manera decidir a quien apoyar para que desarrollen esos proyectos. Si tenemos 10 proyectos de incubadoras y 2 tenemos éxito, nos damos por bien servidos, porque esos proyectos van a generar nuevas empresas. Y aquí, en La Laguna, vamos a regresarle el orgullo lagunero que sentían, al menos hace 30 ó 40 años, cuando yo estudié en Monterrey, que todos querían regresar a La Laguna, no que ahora que hay un estudio de que el 39 por ciento de la gente quiere irse de aquí.

→ ¿Qué medidas tomará para combatir la corrupción en la Universidad Autónoma de Coahuila, que ha afectado su calidad?

Es importantísimo que el gobernador y sus secuaces saquen las manos de la UA de C, que ya no es nada autónoma. El estado tiene que proporcionar el presupuesto necesario para la Universidad, vigilar que se aplique correctamente, no que ahí anda poniendo al rector y los directores el gobernador, es una vergüenza que suceda eso.

→ ¿Qué acciones realizaría para fortalecer la micro y pequeña empresa?

La creación de fondos especiales, sobre todo para los proyectos nuevos que se desarrollan en las universidades, número uno, y fomentar la micro y pequeña empresa, que son las mayores generadoras de empleo. Vamos a promover esos proyectos de las micro y las incubadoras, y vamos a crear comités donde participen, tanto empresarios, para darle seguimiento, como estudiantes de las universidades privadas y públicas, para que ellos le den seguimiento a la aplicación de ese dinero, que resulten efectivos, que se involucren los estudiantes. (...) El estado debe aportar algo a fondo perdido y algo a crédito, pero sencillo y fácil de otorgar, y no con la tramitología, que si analizan los bancos, el 95 por ciento de los ahorradores en todo el sistema bancario, los beneficiarios son las grandes empresas, la micro, pequeña no se benefician porque les piden hasta las perlas de la virgen para poderles otorgar el crédito, esa es la realidad.

→ ¿Aceptaría que los colegios y la sociedad avalaran a sus funcionarios?

Definitivamente. Les anuncié que dos o tres de los principales funcionarios, para empezar el secretario de Gobierno, el secretario de Desarrollo Económico y otro funcionario más, serán de aquí de la región Lagunera, pero primeramente tienen que ser gente con una honradez y probidad a toda prueba, con una capacidad y preparación profesional para el desempeño de cada uno de los puestos y avalado por la misma sociedad o colegios. Es importantísimo que la sociedad civil se involucre en la problemática del estado. (...) Vamos a acabar con eso de que reservamos la deuda del estado, si es una cosa pública, vamos a sacar desde el primer día una revisión, una auditoría, no sólo de la deuda, sino de todos los contratos que se otorgaron y los que estén mal, vamos a reclamar lo correspondiente que es del estado, y no vamos a permitir, en los fondos de pensiones que los han saqueado, vamos a hacer una auditoría de inmediato sobre eso, a que se repongan los fondos y que se manejen como es debido, si no te vas a robar un cinco no tienes por qué ocultar nada, eso es lo que vamos a hacer, va a ser la transparencia efectiva y en tiempo real.

→ ¿Por qué prometer donar el sueldo? ¿Es populismo o de qué va a vivir?

No es populismo. Si tengo 40 y tantos años viviendo de mi trabajo, desde que salí de la escuela yo me he dedicado a muchas actividades, al diseño de estructuras, a las computadoras, a la construcción de vivienda, de carreteras, puentes, construcción de plantas mineras, y ahora me dedico a la industria minera y a la actividad agropecuaria. Si tengo más de 40 y tantos años viviendo de ello, puedo seguir, para mí va a ser un honor servir a los coahuilenses a partir del día 1 de diciembre de este año, una vez que ganemos el 4 de junio. Yo creo que es un honor eso y, si no necesito ese dinero, se va a destinar a becas para los universitarios. Yo estudié con una beca del sindicato minero de Nueva Rosita. Renuncio totalmente al sueldo, yo voy a vivir de los ingresos que tengo de mis negocios, que nada tiene que ver con el gobierno del estado, municipio ni Federación.

→ ¿A su gabinete también le pediría que renunciara a su salario?

No, por eso renuncio, no le voy a hacer como Donald Trump que dijo que cobra un dólar, porque en la Constitución del estado dice que nadie puede ganar más que el gobernador. Si yo me pusiera un sueldo de un peso, nadie podría ganar más de un peso, por eso estoy renunciando al sueldo que va a aparecer en la Ley de Egresos del estado.

→ ¿Sabe de cuánto es el presupuesto de egresos de Coahuila?

Sí, claro que lo sé, en el 2017 son 43 mil 600 y tantos millones de pesos, y aprovechando de eso, vamos a hacer rendir el dinero, como no nos vamos a robar ni un peso, como nos han robado, hasta la fecha, entonces el dinero va a rendir y de esa manera, vamos a poder cumplir con los programas de educación. Hablemos de educación, de becas a los universitarios, va a sobrar dinero para todos los que necesiten becas para estudiar preparatoria, preparatoria técnica, universidad o escuela técnica o tecnológico. El sistema de salud va a tener lo necesario, no que ahorita los seis hospitales generales no tienen ni los medicamentos necesarios, no va a haber un coahuilense que se quede sin atención médica de calidad, como señala la Constitución. Educación y salud gratuitas, de esa manera vamos a hacer rendir el dinero. (...) No va a haber empresas 'fantasmas' como las que se robaron más de 560 millones del sistema de salud, un crimen, facturas que no dieron servicio, es una vergüenza para la inteligencia de los coahuilenses, eso ya no va a pasar si ganamos la elección, porque vamos a hacer las cosas de otra manera, con transparencia.

→ ¿Se lanzó por la gubernatura porque ya no le dejaron organizar corridas de toros?

N'ombre, ese es un gusto de unas minorías, a mi me gustan los toros, los caballos, hay que respetar los gustos y las minorías en el estado siempre que no dañen los intereses generales de la demás población. Nosotros nos lanzamos a esta aventura porque estamos ya cansados de que nos estén robando y que venga gente, como un PRI de Riquelme relojes o un Memo Anaya del PAN también, que vengan porque han sido burócratas toda su vida, no saben cómo se batalla para ganar un peso, por eso nos lanzamos a ello, porque vamos a crear riqueza, pero no para lo personal, sino para generar más empleos, por eso estamos luchando en ello y para mí va a ser un honor servir a los coahuilenses. (...) Claro que deben regresar las corridas de toros, deben regresar todas las actividades, si hay algo que le gusta a las minorías y no afecta a los demás, claro que van a regresar, eso lo hizo Rubén Moreira como capricho porque sabía que a mí me gustaban los toros. (Los casinos) eso lo someteremos al comité ciudadano, con gente connotada y que ellos decidan, por eso les digo que hay actividades que, si dañan más a la generalidad de la población, ese gusto de esas minorías, también tendrán que evitarse.

→ Si las encuestas no le favorecen, ¿se sumaría a otro candidato para garantizar la alternancia?

Yo me sumaría con otros. No me puedo sumar al PRI ni al PAN porque los dos representan corrupción e impunidad, pero eso no significa que con algunas gentes podamos tener empatía.

→ Eva Cadena, de Veracruz, recibió dinero para las campañas de los candidatos de Morena, ¿recibió algo de ese dinero?

No, definitivamente que no, pero yo creo que esos pintos en el arroz se van a ir presentando, sobre todo en la carrera presidencial de Andrés Manuel López Obrador. La señora estaba de candidata en Veracruz, yo no sé que tanto, pero de que debe ser corrupta, debe ser corrupta, realmente, pues es vergonzoso. Habrá pintos en el arroz, hay que eliminar ese tipo de cosas, entonces yo creo que la señora la compraron, es corrupta, deben sacarla de Morena, ya renunció a la candidatura y deberían sacarla de legisladora local, yo no sé, pero ese (Miguel Ángel) Yunes, aparte de todas las fechorías que ha hecho en su carrera profesional, también se le ocurren una bola de cosas. (...) En Veracruz es una corrupción exagerada la que se vive ahí, si nosotros aquí tenemos esa problemática y la presión sobre medios y la presión sobre esto, en Veracruz es una cosa de quítate que ahí voy.

