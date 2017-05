Accidente de coordinador de campaña de Guadiana no fue un atentado: Segob

Martes 2 de may 2017, 2:07pm

SALTILLO, COAH.-

El secretario de gobierno, Víctor Zamora, informó que luego de solicitar información a las autoridades de Nuevo León, fue determinado que el accidente que sufrió Reyes Flores Hurtado, coordinador de la campaña del candidato Armando Guadiana, no se debió a un atentado, si no posiblemente a las condiciones climáticas que se originaron en la entidad en el momento de los hechos.

Recordó que el incidente se originó en el estado de Nuevo León, por lo que las autoridades de este estado, son quienes traen el caso en indagación.

“No debemos de aprovechar los tiempos para sacar raja política, lo que chequé yo con las autoridades de allá, a reserva de que nos pasen ya un informe bueno, es que había mal tiempo, había mal clima, eso fue lo que me comentaron, pero me dicen que no fue un atentado”, dijo.

Aseguró que hasta el momento no se ha detectado ningún incidente de ningún tipo contra los candidatos en Coahuila.



